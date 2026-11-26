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MotoGP | Bagnaia, l'addio a Ducati è super emozionante: "E' stato più di quello che avrei sognato da bambino"

Il tre volte iridato non potrà correre questo fine settimana perché l'incidente in Qatar gli ha lasciato anche un piccolo versamento di sangue in testa, che richiede solo prudenza. Pecco però ha voluto essere comunque a Valencia per regalarsi un ultimo abbraccio con la squadra con cui è passato dallo status di rookie a quello di leggenda.

Matteo Nugnes

Pubblicato: 26 nov 2026, 16:00

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Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto di: Ducati Corse

Doveva essere il gran finale di una storia d'amore durata otto anni, ma Pecco Bagnaia non potrà avere la sua "last dance" in sella alla Ducati a Valencia. Lui stesso aveva anticipato il suo possibile ritorno all'inizio della settimana, ma poi è arrivata la doccia fredda: i dottori non gli hanno dato il via libera per tornare in pista.

Ma il problema non è la doppia frattura al piede destro rimediata in Qatar, per la quale è stato anche operato, ma un aspetto di cui non aveva parlato in precedenza: un piccolo versamento di sangue in testa, che non è nulla di preoccupante, ma che ha invitato alla prudenza.

A rivelarlo è stato lui stesso, che non è voluto mancare all'appuntamento di Valencia, per un saluto da parte che è stato ugualmente emozionante. Di fronte alla squadra presente al completo nell'hospitality della Casa di Borgo Panigale sono partite le immagini di un video di commiato di fronte al quale Pecco ha fatto fatica a trattenere le lacrime, dopo aver visto anche la livrea speciale che avrebbe dovuto utilizzare questo fine settimana, "From rookie to Legend".

A quel punto per il piemontese non è stato affatto semplice prendera la parola, per raccontare un momento che rappresenta un vero e proprio spartiacque per la sua carriera, con il capitolo in Rosso che si chiude dopo otto stagioni (le prime due con Pramac), 31 vittorie e soprattutto due titoli iridati.

"Ho sempre amato la Ducati, ho sempre amato questa squadra, ed abbiamo condiviso i momenti migliori che ho avuto nella mia carriera, quindi è un peccato non poter correre quest'ultima volta", ha detto un Bagnaia che non ha potuto nascondere le sue emozioni, prima di spiegare il motivo di questa assenza forzata.

Pecco Bagnaia, despedida de Ducati

"I dottori hanno detto di no, il problema non è il piede, che è quasi a posto. La botta in Qatar è stata molto forte e ho un versamento di sangue in testa. Non siamo preoccupati, perché è molto piccolo, ma c'è il rischio di gravi conseguenze e questo ci ha negato quest'ultima opportunità".

"Oggi però voglio dire grazie alla Ducati per tutto. Ho creduto tantissimo in questo progetto, fin da quando l'ho scelto nel 2017. Il nostro primo incontro è stato nel 2016, quando avevo vinto una scommessa e ho avuto modo di provare la loro moto per 10 giri e per me è stato incredibile".

"Solo un anno dopo, ho iniziato a parlare con loro di salire in MotoGP, ed era solo il mio primo anno in Moto2. Io ho creduto tanto in Ducati e loro lo hanno fatto in me, quindi abbiamo iniziato questo viaggio che ci ha portato tanta gloria: 31 vittorie, 63 podi, due titoli. Nessuno ci può portare via questi risultati".

"E' molto di più di quello che avrei sognato quando ero un bambino. E questo piccolo sognatore ha ricevuto la ricompensa per non aver mai smesso di sognare. Da bambino, vedevo Dani Pedrosa, che era uno dei grandi perché lottava con Valentino Rossi, Casey Stoner e Jorge Lorenzo. E oggi ho 31 vittorie proprio come lui".

"Avevano preparato anche questa bellissima moto, che non potrò guidare, ma che spero di poter mettere nel mio salotto (ride), ma ne dovrò parlare con Gigi. Ma, ancora una volta, voglio dire grazie alla Ducati, in particolare al mio team, alle sette persone del mio team, perché hanno fatto la differenza per me. Abbiamo condiviso momenti incredibili, abbiamo condiviso momenti difficili, ma insieme".

"Secondo me abbiamo creato un qualcosa che all'inizio mi spaventava un po'. Quando si sentiva parlare di Ducati da fuori, si parlava di un team difficile, di un team che non avesse una grande armonia all'interno. Devo dire che all'inizio era un po' particolare la storia, ma insieme a Jack Miller abbiamo fatto un lavoro eccellente. Abbiamo sempre lavorato di squadra, abbiamo sempre fatto il massimo per cercare di essere veloci, e questo è qualcosa che ha portato ad essere un team il più ambito che c'è ad oggi".

A Bagnaia è stato chiesto cosa gli mancherà di Gigi Dall'Igna, con il direttore generale di Ducati Corse che era seduto proprio accanto a lui, visibilmente emozionato.

"Credo che la cosa di Gigi che ha sempre fatto la differenza è la sua capacità di mantenere la freddezza anche nei momenti più difficili. A volte i tecnici arrivavano con delle grandi idee, ma magari non funzionavano come avremmo sperato e lui è stato bravo ad accettare di non utilizzarle. Per esempio, nel 2022 abbiamo scelto una specifica diversa e probabilmente senza quella non avremmo vinto il primo titolo, quindi in certe situazioni la freddezza e la tranquillità di Gigi hanno fatto la differenza".

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto di: Ducati Corse

I momenti più significativi

Pecco poi ha raccontato anche tre dei momenti chiave di questa avventura: la prima vittoria ad Aragon nel 2021, il primo Mondiale a Valencia nel 2022, e la 31° vittoria, quella di Motegi 2025.

"Aragon era una pista che non mi piaceva, una pista dove avevo sempre fatto una gran fatica, ma sono partito con l'idea che avrei voluto fare bene. L'anno prima prendevo due secondi al giro, quindi abbiamo lavorato in maniera diversa, la squadra mi è venuta molto dietro. E la prima vittoria è arrivata contro Marc Marquez ad Aragon, dove sappiamo tutti quanto va forte. Credo che ad oggi sia ancora una delle vittorie più belle della mia carriera":

"Valencia 2022 è stata un momento incredibile, sicuramente non una bella gara, perché comunque avevo un po' di paura di commettere errori, anche se a fine gara ho scoperto che mi sarebbe bastato arrivare in fondo, perché c'erano solo 14 moto in pista e mi sarebbe bastato finire 14°. Il mio 2022 mi ricorda molto l'anno di Marc quest'anno, perché avevo vinto delle gare, ma ero caduto tanto e soprattutto dopo la gara del Sachsenring, quando potevo vincere e sono caduto al secondo giro, bisognava dare una svolta. Alla gara dopo, ad Assen, abbiamo fatto un meeting con gli ingegneri per capire cosa potessimo migliorare e da lì sono arrivate quattro vittorie consecutive, senza fare più errori, ad eccezione del Giappone. Valencia però penso che sia stato il momento più bello della mia carriera in assoluto, perché vincere il titolo in Moto2 fu bello, lo è stato anche il secondo in MotoGP, ma il primo rimarrà sempre il momento più emozionante".

"Il Giappone l'anno scorso è stato bello. Venivamo da un test a Misano dove decidemmo di apportare alcune modifiche alla moto e quel cambiamento mi aveva dato fiducia. Arrivammo a Motegi con quella moto e riuscimmo a fare il massimo che si può fare: pole position, record e due vittorie. Lo ricordo ancora come il momento di miglior feeling degli ultimi due anni, quindi è difficile toglierlo dalla mia testa".

Anche sulla rivalità più bella avuta in questi anni in Ducati non sembra avere grossi dubbi: "L'avversario migliore è stato Marc, perché non sono riuscito a batterlo. Ho solo perso, e sempre. Forse mi sarei potuto godere di più la battaglia con lui se mi fossi sentito meglio sulla moto, ma non sono mai riuscito ad adattarmi al 100%. Ma le volte che siamo stati vicini, le gare sono state molto divertenti, con delle belle battaglie. Il DNA della moto negli ultimi due anni però è cambiato e non sono riuscito ad adattarmi, ad essere veloce come avrei voluto. Ma in generale penso che siano state belle tutte le rivalità che ho avuto in Ducati, quelle con Quartararo, Bastianini, Martin e Marc. Quella con Martin è stata la più intensa, ma con lui ho avuto la possibilità di vincere il titolo, con Marc no".

La MotoGP però non aspetta e a breve sarà già tempo di voltare pagina, perché martedì ci sarà il primo test con le 850cc. Pecco però non sa ancora se potrà salire per la prima volta sull'Aprilia o meno, anche se al momento è più no che sì: "Sappiamo tutti quanto sia intenso un weekend di gara, ci sono delle sessioni prolungate che possono portarti ad essere disidratato. Il test è meno impegnativo, ma per il momento è no anche per quello, anche se le cose possono cambiare molto velocmente, perché è una cosa lieve".

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