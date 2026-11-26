Intervista
MotoGP Valencia
MotoGP | Marini: "Con la 850cc la differenza grossa in staccata la faranno le gomme, non il peso"
Il 'Maro' è all'ultima gara con la Honda, dove da pilota ufficiale ha imparato tantissimo e maturato esperienza che potrà tornare utile da martedì quando vestirà i colori KTM. La curiosità della nuova moto è alta, ma ci sono anche aspetti che potrebbero essere molto simili agli attuali...
Francesco Corghi Matteo Nugnes
Pubblicato: 26 nov 2026, 11:23
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Luca Marini, Honda HRC
Foto di: Joe Klamar / AFP via Getty Images
Ultima gara in MotoGP con la Honda per Luca Marini, che a Valencia si presenta sereno e pronto per chiudere un capitolo ed aprirne un altro già la prossima settimana, quando vestirà i colori di KTM.
Negli anni da ufficiale con la Casa giapponese, il 'Maro' ha dato un bel contributo nel cercare di migliorare un mezzo sprofondato nelle retrovie della griglia del motomondiale, riuscendo pian piano a risalire a centro gruppo, seppur ancora manchino quegli ultimi passi avanti per arrivare a lottare per il podio e le posizioni che contano.
Per uno cresciuto tra i colli marchigiani e la Romagna, approdare ad un team ufficiale e un Costruttore di ben altra cultura e caratura è stato davvero un cambiamento importante e formativo, come ha spiegato nelle interviste pre-gara del giovedì, alle quali era presente Motorsport.com.
Luca Marini, Honda HRC
Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images
"Sicuramente lavorare in un team ufficiale cambia parecchio l'approccio di un pilota durante la stagione, è molto stimolante e mi sento molto migliorato sotto ogni aspetto. Mi porterò dentro l'esperienza maturata e spero di poterla utilizzare nella nuova avventura", ha detto Marini.
"In questi anni mi sono sentito ascoltato molto da loro, poi un conto è dare indicazioni e un altro è metterle in pratica. Portare cose nuove sulla moto sappiamo che richiede tempo, col fatto che nel 2027 il regolamento cambierà, nell'ultima stagione diverse cose che sono state chieste non sono state fatte".
"Come esperienza è stata sicuramente molto interessante. Ho potuto vedere coi miei occhi e vivere un'altra cultura, imparando a parlare con ingegneri e altri membri della squadra e azienda. Il pilota sappiamo che è quello a dover spingere con il gas, ma ho potuto avere una visione d'insieme di tutto il progetto".
"C'è un disegno più grande attorno a te, del quale fai parte. Il pilota, all'interno del box, deve cercare di far lavorare al meglio ogni persona per raggiungere l'obiettivo comune, è un ruolo importante".
Luca Marini, Honda HRC
Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images
Da martedì si volta pagina e ad attenderlo c'è la KTM, ma anche con un occhio rivolto al meteo, che di questi tempi potrebbe scombinare un po' i piani di lavoro.
"Spero che martedì sia bel tempo e con temperature decenti che ci consentano di girare più ore. Sono molto curioso di provare la nuova KTM, sono sicuro che sia stato fatto un ottimo lavoro, ma aspettiamo di vedere anche il livello degli altri".
"Per ora tira un forte vento e c'è un grande rischio di cadere, specialmente in tutte le curve a destra. Lo sappiamo e dobbiamo cercare di evitarlo, ma c'è anche il sole, quindi speriamo bene".
Luca Marini, Honda HRC
Foto di: Qian Jun / MB Media / Getty Images
Da scoprire ci sono le nuovissime 850cc e tutte le loro caratteristiche: Motorsport.com ha domandato al 29enne cosa ne pensasse di eventuali restrizioni sulla aerodinamica e del comportamento delle moto in frenata. Le risposte di Marini sono state davvero molto interessanti, in merito.
"Sinceramente non credo sia cambiato molto dal punto di vista aerodinamico. Vedo l'ala principale un po' più stretta, ma il resto è uguale identico. Sicuramente tutti hanno potuto sperimentare quanto appreso in questi tre anni".
"Nel test di martedì penso che si vedranno tante altre cose che fino a questo momento non si sono viste. Sarà interessante, perché di solito non si possono vedere motori e telai, mentre l'aerodinamica sì. Basta scattare una foto e procedere con le comparazioni".
"Sulle velocità, non credo ci saranno grosse differenze con quelle attuali. Quando ho provato la moto a Brno non ho notato nulla di speciale, andava solo un pochino più piano, ma nulla di che. La grossa differenza sarà in frenata, dove si può staccare molto più dentro la curva. Ma la differenza non la fa tanto la leggerezza della moto, quanto le nuove gomme".
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