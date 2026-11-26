Intervista
MotoGP Valencia
MotoGP | Marquez: "Come compagno di squadra, Bagnaia è un vero gentiluomo"
Senza avere il tempo di festeggiare il suo ottavo titolo in MotoGP, lo spagnolo si presenta a Valencia con l’intenzione di mantenere alta la concentrazione per evitare distrazioni che potrebbero causare infortuni, e lodando il ruolo di Pecco come compagno di box in Ducati.
Germán Garcia Casanova
Pubblicato: 26 nov 2026, 14:16
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Domenica scorsa, Marc Márquez ha scritto una pagina di storia a Portimão, dove si è laureato campione per l’ottava volta in MotoGP e per la decima in tutte le categorie del campionato. I quattro giorni trascorsi dalla conquista del titolo sono stati frenetici per lo spagnolo, che ha affrontato innumerevoli interviste e impegni prima di recarsi a Cheste, dove il Mondiale si concluderà questa domenica.
L’anno scorso, dopo aver riconquistato il titolo a sei anni di distanza dall’ultima volta, il catalano si è infortunato nella tappa successiva del calendario, in Indonesia, dove è arrivato "completamente svuotato", come lui stesso ha descritto.
Avendo imparato la lezione, il #93 vuole trovare il modo di entrare in sintonia con la pista già da venerdì, per mantenere quella tensione competitiva che possa tenerlo lontano da quelle distrazioni così pericolose che possono portare a infortuni.
"Con l’esperienza che ho avuto in Indonesia, ho capito che devo mantenere la tensione competitiva necessaria. In Indonesia sono arrivato completamente svuotato, ed è stato un fine settimana di cadute. Qui voglio provare quella gioia in pista”, ha dichiarato Márquez, che correrà sul circuito Ricardo Tormo per la prima volta in sella a una Ducati, a causa della tempesta Dana che aveva costretto a spostare l’edizione del 2024 a Barcellona, e della sua assenza nella scorsa stagione.
A Valencia, nonostante sia un circuito con molte curve a sinistra, Marc ha vinto solo due volte nella classe regina (2014 e 2019): "Se mi giocassi il titolo, scenderei in pista per attaccare e vincere, perché è un circuito con molte curve a sinistra. Ma ho anche voglia di passare un inverno normale. Valuteremo tutto e cercheremo di far vincere alla Ducati il titolo Costruttori".
Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marc Márquez, Ducati Team
Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images
Nonostante abbia già al sicuro il titolo piloti, la Ducati punta ancora a conquistare quello Costruttori, anche se per farlo dovrà superare l’Aprilia che la precede di nove punti in classifica. Non mancano certo i motivi per rimanere concentrato al pilota di Cervera, che martedì salirà sulla Desmosedici da 850 cc, anche se con Pedro Acosta dall’altra parte del box, senza la presenza di Francesco Bagnaia.
Il piemontese, infortunatosi in Qatar, non potrà ancora correre questa domenica, in quella che sarebbe stata la sua ultima gara in rosso: "Pecco è un gentiluomo. Continua a essere colui che ha dato di più alla Ducati, perché ha iniziato la sua carriera qui e ha vinto due titoli e molte gare. Quando qualcuno arriva nella tua squadra, puoi chiuderti in te stesso o cercare di far scorrere le cose. E lui ha scelto la seconda opzione, che ha portato molta armonia. Per tutto questo gli auguro il meglio”.
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