MotoGP Valencia

MotoGP | Mir ha il via libera dei medici e vola a Valencia per la sua ultima gara in Honda e i test con Ducati

Il pilota Honda affronterà questo fine settimana il suo ultimo Gran Premio con la casa giapponese, dopo che i medici che lo hanno in cura gli hanno dato proprio mercoledì pomeriggio l'ok per partire.

Germán Garcia Casanova

Pubblicato: 26 nov 2026, 08:25

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Joan Mir sarà presente questo fine settimana a Valencia per disputare il suo ultimo Gran Premio da pilota del team ufficiale Honda HRC in MotoGP. Il pilota maiorchino, che ha saltato sei degli ultimi sette appuntamenti per motivi medici dovuti a vertigini e calo della vista, si è sottoposto proprio mercoledì a un'ultima visita di controllo con i medici che lo hanno in cura, ricevendo il via libera per partire.

In un comunicato ufficiale diramato dalla casa di Tokyo, Honda ha confermato che il pilota sarà a Valencia già questo giovedì per gli impegni con i media e venerdì sarà pronto a scendere in pista per le FP1.

"È stato un anno davvero complicato, soprattutto nella seconda metà, ma sono molto felice di poter tornare in sella e ritrovare il team Honda HRC Castrol per disputare un'ultima gara insieme", ha dichiarato Mir nella nota diffusa dal team.

"Voglio ringraziare in modo speciale i vertici di HRC per il loro supporto totale e incondizionato durante questo periodo così difficile. Abbiamo vissuto momenti magnifici insieme e questi quattro anni mi hanno insegnato molto, sia dentro che fuori dalla pista. Le corse consistono nel godersi i momenti che si incontrano lungo il cammino, insieme alle persone e alla squadra che ti circondano".

"È proprio questo che voglio fare in questo ultimo fine settimana con Honda: un'ultima gara da vivere insieme, un'ultima occasione per dimostrare quanto siamo cresciuti e progrediti e, in definitiva, un'ultima opportunità per divertirci", ha concluso il pilota spagnolo.

Oltre a poter salutare la sua attuale squadra, con cui ha trascorso le ultime quattro stagioni, e chiudere un'annata tutt'altro che positiva, se tutto procederà per il meglio Mir potrà salire martedì prossimo sulla Ducati GP27 del team Gresini Racing, con cui correrà nelle prossime due stagioni, in occasione dei test ufficiali prestagionali 2027. Mir aveva già avuto modo di provare a Brno la Honda del prossimo anno e gli pneumatici Pirelli.

Tuttavia, per il maiorchino è decisamente più stimolante poter testare la Ducati, che sarà la terza moto diversa con cui gareggerà in MotoGP dopo le esperienze con Suzuki e HRC. La stagione di Mir, la quarta in Honda e l'ottava nella classe regina, è stata estremamente in salita. Il pilota spagnolo ha raccolto appena otto punti nelle prime cinque gare, sette dei quali nelle Sprint del sabato, penalizzato dagli errori la domenica che lo hanno perseguitato per tutto l'anno, con un bilancio complessivo di ben 16 cadute.

Dopo aver tagliato il traguardo a Barcellona e al Mugello, il suo miglior risultato stagionale è arrivato a Brno, dove ha chiuso quinto la gara della domenica, aggiungendo poi altri quattro punti nel Gran Premio d'Aragona.

Da quel momento si sono disputati otto Gran Premi e Mir è rimasto a secco di punti, saltandone sette. Il campione del mondo MotoGP 2020 occupa attualmente la 19esima posizione in classifica generale con soli 33 punti, due in più rispetto al suo ex compagno di squadra ai tempi della Suzuki, Alex Rins, che questa domenica darà l'addio alle corse e proverà a scavalcarlo in graduatoria.

Leggi anche:

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente MotoGP | L'inaspettata svolta di Marquez nel suo stile di guida verso la decima corona mondiale

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Germán Garcia Casanova





MotoGP | L'inaspettata svolta di Marquez nel suo stile di guida verso la decima corona mondiale



MotoGP



MotoGP 33 min



MotoGP | L'inaspettata svolta di Marquez nel suo stile di guida verso la decima corona mondiale





MotoGP | Dall'Igna: "Márquez è il miglior pilota della storia, non credo ci siano dubbi"



MotoGP



MotoGP 1 g



MotoGP | Dall'Igna: "Márquez è il miglior pilota della storia, non credo ci siano dubbi"





MotoGP | L'ingegnere di Marquez spiega come "il suo modo di mettere pressione abbia spinto i rivali a sbagliare"



MotoGP



MotoGP



Portogallo



1 g



MotoGP | L'ingegnere di Marquez spiega come "il suo modo di mettere pressione abbia spinto i rivali a sbagliare"

More from

Joan Mir





MotoGP | Mir salta il GP del Portogallo: Honda richiama Jake Dixon



MotoGP



MotoGP



Portogallo



7 g



MotoGP | Mir salta il GP del Portogallo: Honda richiama Jake Dixon





MotoGP | Joan Mir rinuncia al GP del Qatar, sulla sua Honda corre Jake Dixon



MotoGP



MotoGP



Qatar



20 g



MotoGP | Joan Mir rinuncia al GP del Qatar, sulla sua Honda corre Jake Dixon





MotoGP | I problemi di salute sono un incubo per Mir: ritirato in Malesia per capogiri e vertigini



MotoGP



MotoGP



Malesia



24 g



MotoGP | I problemi di salute sono un incubo per Mir: ritirato in Malesia per capogiri e vertigini

More from

Honda HRC





MotoGP | A partire dal 2027, il GP slitterà alle ore 15:00, evitando però le concomitanze con la F1



MotoGP



MotoGP 4 g



MotoGP | A partire dal 2027, il GP slitterà alle ore 15:00, evitando però le concomitanze con la F1





MotoGP | Honda spiega perché le 850cc non sono così lontane delle 1.000cc



MotoGP



MotoGP



Portogallo



8 g



MotoGP | Honda spiega perché le 850cc non sono così lontane delle 1.000cc





MotoGP | David Alonso ha provato la Honda in un test privato a Sepang



MotoGP



MotoGP 8 g



MotoGP | David Alonso ha provato la Honda in un test privato a Sepang

Ultime notizie





MotoGP | Mir ha il via libera dei medici e vola a Valencia per la sua ultima gara in Honda e i test con Ducati



MotoGP



MtGP MotoGP



Valencia



9 min



MotoGP | Mir ha il via libera dei medici e vola a Valencia per la sua ultima gara in Honda e i test con Ducati





MotoGP | L'inaspettata svolta di Marquez nel suo stile di guida verso la decima corona mondiale



MotoGP



MtGP MotoGP 33 min



MotoGP | L'inaspettata svolta di Marquez nel suo stile di guida verso la decima corona mondiale





F1 | La sfida nascosta di Qatar e Abu Dhabi: così la crisi geopolitica ha complicato la logistica dei team



Formula 1



F1 Formula 1



Qatar



14 h



F1 | La sfida nascosta di Qatar e Abu Dhabi: così la crisi geopolitica ha complicato la logistica dei team





F1 | Honda riparte dalle basi: la struttura della batteria sarà ridisegnata per il 2027



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas



15 h



F1 | Honda riparte dalle basi: la struttura della batteria sarà ridisegnata per il 2027

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti