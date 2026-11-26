MotoGP Valencia
MotoGP | Mir ha il via libera dei medici e vola a Valencia per la sua ultima gara in Honda e i test con Ducati
Il pilota Honda affronterà questo fine settimana il suo ultimo Gran Premio con la casa giapponese, dopo che i medici che lo hanno in cura gli hanno dato proprio mercoledì pomeriggio l'ok per partire.
Germán Garcia Casanova
Pubblicato: 26 nov 2026, 08:25
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Joan Mir sarà presente questo fine settimana a Valencia per disputare il suo ultimo Gran Premio da pilota del team ufficiale Honda HRC in MotoGP. Il pilota maiorchino, che ha saltato sei degli ultimi sette appuntamenti per motivi medici dovuti a vertigini e calo della vista, si è sottoposto proprio mercoledì a un'ultima visita di controllo con i medici che lo hanno in cura, ricevendo il via libera per partire.
In un comunicato ufficiale diramato dalla casa di Tokyo, Honda ha confermato che il pilota sarà a Valencia già questo giovedì per gli impegni con i media e venerdì sarà pronto a scendere in pista per le FP1.
"È stato un anno davvero complicato, soprattutto nella seconda metà, ma sono molto felice di poter tornare in sella e ritrovare il team Honda HRC Castrol per disputare un'ultima gara insieme", ha dichiarato Mir nella nota diffusa dal team.
"Voglio ringraziare in modo speciale i vertici di HRC per il loro supporto totale e incondizionato durante questo periodo così difficile. Abbiamo vissuto momenti magnifici insieme e questi quattro anni mi hanno insegnato molto, sia dentro che fuori dalla pista. Le corse consistono nel godersi i momenti che si incontrano lungo il cammino, insieme alle persone e alla squadra che ti circondano".
"È proprio questo che voglio fare in questo ultimo fine settimana con Honda: un'ultima gara da vivere insieme, un'ultima occasione per dimostrare quanto siamo cresciuti e progrediti e, in definitiva, un'ultima opportunità per divertirci", ha concluso il pilota spagnolo.
Oltre a poter salutare la sua attuale squadra, con cui ha trascorso le ultime quattro stagioni, e chiudere un'annata tutt'altro che positiva, se tutto procederà per il meglio Mir potrà salire martedì prossimo sulla Ducati GP27 del team Gresini Racing, con cui correrà nelle prossime due stagioni, in occasione dei test ufficiali prestagionali 2027. Mir aveva già avuto modo di provare a Brno la Honda del prossimo anno e gli pneumatici Pirelli.
Tuttavia, per il maiorchino è decisamente più stimolante poter testare la Ducati, che sarà la terza moto diversa con cui gareggerà in MotoGP dopo le esperienze con Suzuki e HRC. La stagione di Mir, la quarta in Honda e l'ottava nella classe regina, è stata estremamente in salita. Il pilota spagnolo ha raccolto appena otto punti nelle prime cinque gare, sette dei quali nelle Sprint del sabato, penalizzato dagli errori la domenica che lo hanno perseguitato per tutto l'anno, con un bilancio complessivo di ben 16 cadute.
Dopo aver tagliato il traguardo a Barcellona e al Mugello, il suo miglior risultato stagionale è arrivato a Brno, dove ha chiuso quinto la gara della domenica, aggiungendo poi altri quattro punti nel Gran Premio d'Aragona.
Da quel momento si sono disputati otto Gran Premi e Mir è rimasto a secco di punti, saltandone sette. Il campione del mondo MotoGP 2020 occupa attualmente la 19esima posizione in classifica generale con soli 33 punti, due in più rispetto al suo ex compagno di squadra ai tempi della Suzuki, Alex Rins, che questa domenica darà l'addio alle corse e proverà a scavalcarlo in graduatoria.
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