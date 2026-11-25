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MotoGP | Bagnaia-Ducati, l'addio è più amaro: Pecco salta il GP di Valencia e lascia la Rossa senza l'ultimo ballo
A causa dell'infortunio patito al GP del Qatar, Francesco Bagnaia non prenderà parte al GP di Valencia, ultimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Questo significa che la sua avventura con Ducati è già finita. In dubbio anche i test sull'Aprilia 850cc.
Giacomo Rauli
Pubblicato: 25 nov 2026, 16:14
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Francesco Bagnaia, Ducati Team
Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images
La notizia era nell'aria, ma ora è ufficiale ed è certamente un peccato per una storia che finisce nel peggiore dei modi, ovvero senza l'ultimo saluto in pista. Francesco Bagnaia non correrà al Gran Premio di Valencia, ultimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP, e dovrà forzatamente saltare la passerella d'addio a Ducati.
Per il piemontese la fine più amara con il marchio di Borgo Panigale. Pecco, infatti, ha sempre corso con le Rosse da quando è in MotoGP, vincendo tra l'altro 2 titoli iridati Piloti, contribuendo in modo decisivo a far vincere quelli Team e Costruttori a Ducati, senza dimenticare le 31 vittorie complessive che lo hanno reso il pilota più vincente della Casa bolognese.
Pecco non sarà così in grado di correre al Ricardo Tormo per via del brutto incidente occorso al sabato del Gran Premio del Qatar, quando Fermin Aldeguer lo ha involontariamente centrato, mandandolo violentemente a terra. Nell'impatto, il 29enne piemontese ha riportato la frattura di due dita al piede destro, costringendolo a saltare la gara deolla domenica.
Bagnaia, inoltre, ha saltato anche il Gran Premio del Portogallo, penultimo appuntamento della stagione andato in scena lo scorso fine settimana a Portimao. Sulla pista che sorge in Algarve, Ducati ha sostituito l'italiano con Iker Lecuona, il quale aveva già corso quest'anno sulla Ducati in MotoGP, sostituendo nel team Gresini sia Alex Marquez che Fermin Aldeguer.
Francesco Bagnaia, Ducati Team
Foto di: Mahmud Hams / AFP via Getty Images
"Sfuma il rientro in pista per Pecco: gli ultimi controlli medici effettuati questa mattina prima della partenza non hanno consentito l'ok per tornare in sella dopo l'intervento al piede destro per fissare la frattura rimediata in Qatar", ha confermato Ducati con un comuncato stampa.
"Resta comunque un fine settimana speciale: il weekend di addio alla Rossa di Borgo Panigale, a chiusura di una storia bellissima e ricca di successi, fatta di un amore e una passione destinati a restare per sempre, con il pilota più vincente nella storia di Ducati in MotoGP, con 31 successi all'attivo".
Ducati sostituirà Pecco con Lecuona anche a Valencia, con lo spagnolo che continuerà così a essere il compagno di squadra del neo campione del mondo 2026 di MotoGP, Marc Marquez.
Per Bagnaia l'infortunio che ha patito a Lusail potrebbe rappresentare una duplice doccia gelata. Oltre a saltare l'ultimo appuntamento della carriera in sella a una Ducati di MotoGP, Pecco potrebbe vedere sfumare la sua presenza anche ai test di martedì prossimo, quando passerà in Aprilia per correre in sella alla RS-GP 850cc.
La Casa di Noale non ha ancora ufficializzato nulla in merito. Si attendono sviluppi nel corso dei prossimi giorni.
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