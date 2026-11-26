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MotoGP | Valencia rimuove il dipinto in omaggio a Valentino Rossi e lo sostituisce con un maxischermo

Il Circuito Ricardo Tormo aveva omaggiato il 'Dottore' nel 2021 con un gigantesco dipinto sulla torretta dei box, ma al suo posto ora ci sarà un mega schermo.

Rubén Carballo Rosa

Pubblicato: 26 nov 2026, 15:02

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Il murales con il volto di Valentino Rossi non sarà più visibile al Circuito Ricardo Tormo di Valencia. La sede del Gran Premio della Comunitat Valenciana, che si disputerà questo fine settimana a chiusura della stagione 2026, ha sostituito l’originale dipinto in omaggio al pilota di Tavullia con un maxischermo, come si è potuto vedere questo giovedì, in occasione della giornata dedicata alla stampa.

La spettacolare carriera del mitico #46 è giunta al termine proprio sul tracciato di Cheste nel finale della stagione 2021, dove il ‘Dottore’ ha appeso il casco al chiodo, almeno per quanto riguarda le due ruote, e si è concesso un vero e proprio bagno di folla insieme al resto dei piloti della griglia e ai tifosi che hanno potuto assistere all'evento, nonostante alcune restrizioni dovute al COVID-19 fossero ancora in vigore in quel periodo.

In omaggio alla sua lunga carriera sportiva, caratterizzata da 9 titoli mondiali di motociclismo, 115 vittorie e 235 podi in oltre 400 gare, tra le altre cose, il tracciato aveva riservato un magnifico gesto all’italiano.

In uno degli edifici principali che si trova all’imbocco del rettilineo del traguardo ed è il più alto insieme al paddock e alla pit-lane, era stato dipinto un gigantesco murales in stile graffiti, commissionato dal Circuito Ricardo Tormo all’artista di strada Axe Colours. Lo stesso Rossi aveva firmato l’opera, sempre con la vernice, nel suo mitico colore giallo.

Tuttavia, come si è potuto constatare questo giovedì all’arrivo dei piloti e dei primi giornalisti e appassionati al circuito, il murales è scomparso, sostituito da uno schermo gigante.

Il Circuito Ricardo Tormo ha spiegato sul proprio sito web che la decisione è stata presa a causa del deterioramento della parete dell’edificio che fungeva da supporto per, e che il nuovo schermo servirà a rendere omaggio, allo stesso modo, a Rossi, ma anche a mostrare altri tipi di immagini.

"L’omaggio a Rossi è nato durante il Gran Premio del 2021 in cui Rossi ha disputato la sua ultima gara come pilota della MotoGP. Quel fine settimana, il Circuito e la MotoGP hanno organizzato diverse iniziative per celebrare la carriera del nove volte campione del mondo. Tra queste c’era il grande murales che è rimasto installato al Circuit come ricordo permanente dell’addio del pilota italiano”, si legge nella nota.

"Cinque anni dopo, il deterioramento del muro che fungeva da supporto al dipinto dall’artista di strada Axe Colours ha costretto il Circuit a restaurare la facciata dell’edificio. L’intervento ha comportato la rimozione dell’opera e ha offerto l’opportunità di trasformare l’omaggio in un supporto digitale".

"Al suo posto è stato installato uno schermo di 64 metri quadrati su cui l’immagine del murale dedicato a Rossi prende vita e acquista una nuova dimensione audiovisiva. La nuova installazione consentirà di conservare il ricordo del numero 46 e, al contempo, di alternarlo con altri contenuti legati alla storia e all’attualità del motociclismo”.

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT

Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Nicolás Collado, direttore generale del Circuito, ha dichiarato: "Vogliamo mantenere l’omaggio a Valentino Rossi, un pilota storico che ha scelto il Circuito Ricardo Tormo per concludere la sua carriera in MotoGP, ma il nuovo schermo ci permette di aprire le porte a nuove aggiunte. Piloti come Marc Márquez, che ha già superato i titoli mondiali di Rossi, fanno anch’essi parte della storia del nostro sport".

Pertanto, il circuito di Cheste sostiene che l’installazione del maxischermo "consente di far evolvere un omaggio nato nel 2021 e di trasformarlo in uno spazio dinamico per rendere omaggio ai grandi protagonisti del motociclismo, tra le altre cose".

La scomparsa dell’omaggio arriva appena una settimana dopo che Rossi è stato superato da Márquez, che ha conquistato il suo decimo titolo mondiale a Portimão, l’ottavo nella classe regina.

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