MotoGP | Bagnaia: "Fisicamente speravo di arrivare meglio, ma ad Aragon Ducati avrà più potenziale di Aprilia"

La doppia operazione al braccio destro, per risolvere un problema di sindrome compartimentale e del tunnel carpale, sta ancora facendo tribolare Pecco Bagnaia. Dopo un Gran Premio di Gran Bretagna che è stato disastroso per il pilota della Ducati, ci sono stati due weekend di pausa, ma questo non gli ha ancora permesso di ritrovare la condizione ideale.

La buona notizia però è che questo weekend si corre a MotorLand Aragon, su una pista che sulla carta dovrebbe essere decisamente più congeniale di Silverstone per le Desmosedici GP, che in terra britannica sono uscite con le ossa rotte nel confronto con le Aprilia. Inoltre, il layout sinistrorso per lui dovrebbe essere un aiuto anche dal punto di vista fisico.

"Speravo meglio dopo quest'altro periodo di pausa, ma ho ancora una parte che non si sgonfia. Ho molta forza nel braccio, ma faccio fatica a spingere. Comunque niente che con gli antidolorifici non passi e poi soprattutto questa è una pista con molte curve a sinistra e darà pochi problemi", ha detto Bagnaia al suo arrivo ai giornalisti presenti ad Aragon, tra cui quelli di Motorsport.com.

"Più che altro sono contento di essere qui, è una pista buona, che mi piace. E come Ducati avremo molti meno problemi, perché il livello di grip è molto alto. E' vero che farà molto caldo, però sono convinto che la Ducati qui avrà più potenziale dell'Aprilia, perché il layout è più simile a quello di Brno", ha aggiunto.

Silverstone quindi è già un capitolo archiviato, anche perché qui ritroverà il capotecnico Cristian Gabarrini, che era assente nello scorso GP. E anche questo sarà un altro aiuto: "L'ho già lasciata alle spalle. Anzi, non l'ho neanche presa dentro, perché è stato talmente disastroso come weekend, tra la mano ed il fatto che Cristian non ci fosse. C'erano già le altre difficoltà e non avere il capotecnico non aiuta, quindi è stata abbastanza dura. Questa volta però è qui con noi, quindi potremo lavorare meglio".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Glyn Kirk / AFP via Getty Images

Aragon poi sarà sempre una pista speciale per Pecco, che nel 2021 ha colto proprio su questa pista il suo primo successo in MotoGP. Per di più al termine di un duello con Marc Marquez, il re incontrastato del MotorLand con i suoi sette successi. E i ricordi di quella domenica non possono che essere dolcissimi.

"Quel weekend è stato straordinario. Avevamo lavorato in maniera abbastanza diversa rispetto a quelli prima. Mi ricordo che per la prima volta feci tutta la FP4, che allora si chiamava così, in pista. Quindi mezz'ora dentro per far giri sulla gomma e avevamo preparato la gara veramente bene. Siamo partiti, e io e Marc siamo andati via a tutti gli altri. Fare tutta la gara con lui attaccato fa il suo effetto e vincere per la prima volta sulla sua pista è stato incredibile, soprattutto perché la mia prima vittoria è arrivata subito lottando con le stelle".

Da allora sono passati cinque anni e al tre volte iridato dunque è stato chiesto se ritiene di essere cambiato di più come persona o come pilota nel frattempo: "Entrambe le cose. Rispetto a quella volta ho sicuramente molta più esperienza, ci sono stati dei momenti estremamente duri, soprattutto nell'ultimo periodo, che mi hanno insegnato tanto e quindi sono sicuramente un pilota migliore adesso".

Poi è stato rovesciato il concetto, domandadogli se oggi avrebbe bisogno di quel Pecco: "Quel Pecco è ancora qua. Il problema è che finché ti trovi bene con la moto, fare anche tanti giri di fila ti viene quasi naturale. Quando invece ti trovi male con la moto, fai fatica anche a fare solo quattro giri, perché ogni giro succede qualcosa che non ti permette di continuare a fare il run e quindi ti devi fermare. Però vorrei tanto tornare ad avere un feeling tale per il quale io possa fare un run di 12 o di 15 giri. E' un qualcosa che mi manca, perché era il mio metodo di lavoro, quello che mi aiutava ad essere pronto la domenica", ha concluso.