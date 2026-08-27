MotoGP | Pramac annuncia l'addio di Jack Miller a fine stagione

Jack Miller lascerà il Prima Pramac Racing a fine stagione. Il team satellite di Yamaha manterrà Toprak Razgatlioglu l'anno prossimo, e Motorsport.com ha rivelato già nel mese di maggio la volontà del costruttore di promuovere Izan Guevara, cosa che deve ancora essere ufficializzata. Per il momento, Yamaha e Pramac hanno annunciato solo l'addio di Miller al termine della stagione.

"Desidero ringraziare Yamaha, Prima Pramac Yamaha MotoGP e tutte le persone coinvolte nel progetto per questa opportunità condivisa dall'inizio della stagione 2025", ha dichiarato Miller. "È stata un'esperienza gratificante far parte di una squadra che lavora duramente per costruire il futuro. Abbiamo dato tutto per far progredire questo progetto, e sono orgoglioso di aver svolto il mio ruolo in questa avventura".

Questo addio a Pramac significa molto probabilmente che Miller lascerà la MotoGP, ma non che appenderà il casco al chiodo. Alcune voci lo danno nel Mondiale SBK, sempre con Yamaha, e l'australiano promette di continuare a correre.

"Continuo a credere di avere ancora molto da offrire e da realizzare, e porterò con me questa motivazione per il futuro. Non vedo l'ora di iniziare il prossimo capitolo della mia carriera e di vedere dove mi porterà questa avventura. Ma da qui ad allora, restano ancora delle gare da disputare in questa stagione, e rimango pienamente concentrato sull'obiettivo di chiudere l'anno nel migliore dei modi con la squadra".

Pramac è una squadra con cui Miller ha legami forti, poiché prima di entrarvi nel 2025, vi ha trascorso le stagioni 2018, 2019 e 2020, all'epoca in sella ad una Ducati. "Alcuni piloti si limitano a passare all'interno di una squadra, mentre altri lasciano un'impronta indelebile nella sua storia, e Jack fa senza alcun dubbio parte di questa seconda categoria", ha sottolineato Paolo Campinoti, il proprietario di Pramac.

"È diventato un elemento essenziale della storia di Prima Pramac, sia per le sue imprese in pista sia per la personalità che ha saputo incarnare all'interno della nostra squadra".

Jack Miller a fait un premier passage chez Pramac entre 2018 et 2020. Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Naturalmente ci dispiace che la nostra avventura comune stia volgendo al termine, ma questo fa parte delle decisioni che devono essere prese nella nostra categoria. Auguriamo a Jack e alla sua famiglia molto successo per il futuro. La porta per lui resterà sempre aperta, perché una volta che si fa parte della famiglia Prima Pramac, se ne fa parte per sempre".

Jack Miller ha raramente potuto brillare nel corso delle sue due stagioni sulla Yamaha, diventata la moto meno performante della griglia nel corso degli anni. Tuttavia, il costruttore resta soddisfatto del suo contributo in questo periodo difficile.

"Le sue conoscenze tecniche, la sua apertura nei feedback ed il suo impegno incrollabile ci hanno permesso di progredire in diversi ambiti", ha sottolineato Paolo Pavesio, il grande capo di Yamaha Motor Racing. "Ha affrontato ogni sfida con professionalità ed entusiasmo. Questa stessa dedizione si è manifestata nella sua volontà di rappresentare Yamaha alla 8 Ore di Suzuka, oltre ai suoi impegni in MotoGP".

"Oltre al suo contributo in pista, Jack ha portato un'energia formidabile alla nostra squadra. Il suo atteggiamento positivo, il suo spirito di squadra e la sua capacità di creare legami solidi nel box hanno fatto di lui un collega con cui è stato un piacere lavorare e un compagno di squadra molto apprezzato da tutte le persone coinvolte nel progetto".