MotoGP | Ufficiale: Luca Marini è l'erede di Enea Bastianini alla KTM Tech3

Per un italiano che l'ha salutata proprio questa settimana, la KTM Tech3 è pronta ad abbracciarne un altro nella prossima stagione. Nella giornata di lunedì, Enea Bastianini ha annunciato il suo passaggio all'Aprilia Trackhouse ed oggi la squadra guidata da Guenther Steiner ha ufficializzato che a prendere il suo posto nelle prossime due stagioni sarà Luca Marini.

Il marchigiano chiuderà la sua avventura da pilota ufficiale Honda dopo tre stagioni, entrando quindi a far parte della struttura satellite della Casa di Mattighofen, che però continuerà ad avere un trattamente factory e quindi delle moto identiche a quelle del team ufficiale. Cosa importante, perché non bisogna dimenticare che il prossimo anno arriverà un radicale cambio regolamentare, con il passaggio ai motori da 850cc, la riduzione dell'aerodinamica, il bando degli abbassatori ed il passaggio dalle gomme Michelin a quelle della Pirelli.

E forse è anche per questo che alla fine la scelta è ricaduta su Marini, che nel suo triennio in HRC ha dato prova di ottime doti da sviluppatore. Gli ingegneri giapponesi, infatti, non hanno mai nascosto i suoi meriti nella transizione dall'ultimo posto della classifica costruttori alla fascia C del sistema di concessioni, la stessa di Aprilia e KTM, ottenuto al termine della passata stagione.

Uno status che poi la Honda ha perso alla pausa estiva di quest'anno, alla quale comunque il 29enne è arrivato comunque come miglior portacolori della Casa giapponese in classifica. Dopo due anni e mezzo, però, gli manca ancora la soddisfazione del primo podio in sella alla RC213V, che lo scorso anno invece hanno provato il suo attuale compagno Joan Mir e Johann Zarco, addirittura capace di ottenere la vittoria a Le Mans, sotto ad un vero e proprio diluvio. I migliori risultati di Luca sono stati infatti i quinti posti ottenuti negli ultimi due anni in Ungheria oltre a quello dell'Indonesia 2025.

Arrivando in KTM, il fratello di Valentino Rossi prende anche un testimone da Pedro Acosta, del quale però farebbe sicuramente a meno. Entrambi, infatti, fanno parte dell'elenco dei quattro piloti che ad oggi non sono ancora riusciti a conquistare una vittoria nella classe regina tra i 22 della griglia attuale (gli altri due sono i rookie Toprak Razgatlioglu e Diogo Moreira). A meno che uno di loro non ci riesca da qui alla fine della stagione chiaramente.

La griglia 2027 ormai quindi è definita quasi completamente, anche se tra i nodi da scegliere rimane proprio il nome del pilota che dividerà il box con Marini. Tuttavia, sembrano esserci pochi dubbi sul fatto che la scelta ricadrà sull'australiano Senna Agius, al momento terzo nel Mondiale Moto2, che dovrebbe aver vinto la concorrenza dell'attuale leader iridato della classe di mezzo, lo spagnolo Manu Gonzalez.

Luca Marini, Honda HRC Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Luca è un pilota che abbiamo seguito da vicino e siamo molto lieti di dargli il benvenuto in Tech3 a partire dal 2027", commenta Guenther Steiner, AD di Tech3.

"Porta con sé un bagaglio di esperienza enorme, ma anche la mentalità e l’approccio giusti per ciò che stiamo costruendo qui".

"Il 2027 segnerà un grande punto di svolta per la MotoGP, quindi sarà importante avere un pilota in grado di contribuire ai nostri progressi in questa nuova era".

"Luca sa come lavorare a questi livelli, sia che si tratti di collaborare con gli ingegneri, di sviluppare la moto o di dare il massimo in circostanze difficili. Stiamo entrando in un nuovo ed entusiasmante capitolo con KTM e crediamo che Luca abbia la velocità, l’esperienza e la determinazione necessarie per aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi".

Il Team Manager, Nicolas Goyon, aggiunge: “Siamo molto felici che Luca si unisca a noi a partire dal 2027. Ha già dimostrato la sua capacità di competere ai massimi livelli e la sua esperienza in MotoGP sarà estremamente preziosa mentre ci apprestiamo a scrivere questo nuovo capitolo".

"Ha una profonda comprensione di ciò che è richiesto sia dal pilota che dal punto di vista tecnico, e siamo certi che sarà una parte importante del nostro percorso con KTM. Non vediamo l’ora di lavorare con lui e di vedere cosa potremo realizzare insieme.”