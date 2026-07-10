MotoGP | Steiner: "Per il futuro valuto Marini e i piloti di Intact. Vinales, non commento..."

Guenther Steiner ha spesso dato spunti interessanti nel corso della sua carriera. Di recente lo ha fatto in Formula 1, quando ha vestito i panni del team principal della Haas. Da qualche tempo è in Tech3 dopo aver rilevato il team da Hervé Poncharal e ora si trova davanti a un bivio importante.

Dall'anno prossimo, infatti, il suo team correrà con le KTM 850cc, ma avrà anche una nuova coppia piloti. Insomma, una novità dietro l'altra e proprio di questo ha parlato nella tavola rotonda con i media fatta oggi al Sachsenring, sede del Gran Premio di Germania di MotoGP.

Sulla questione Vinales non vuole commentare

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3 Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Nel corso delle ultime ore, il paddock del Motomondiale è stato scosso dalle forti dichiarazioni di Maverick Vinales riguardo un accordo con KTM prima siglato e poi cancellato in circa un paio di settimane.

Steiner ha preferito non commentare la vicenda, perché si tratta di un pilota - lo spagnolo - che ha contratto con KTM e non direttamente con il suo team.

"Non posso commentare, e non è che non voglia farlo: è che non sono coinvolto nel suo contratto. Si tratta di un contratto con KTM e, anche se mi piace commentare le cose – lo sapete, ragazzi, ho sempre un'opinione – in questo caso non posso averne una, perché non conosco i fatti. Di solito non leggo molti articoli, perché rischiano di influenzare il mio modo di pensare, ma ho visto i titoli e mi sono detto: spero di non essere coinvolto in questa storia, perché non ha nulla a che vedere né con me personalmente né con Tech3".

"Non c'entra nulla con noi, perché è un contratto tra Maverick e KTM e io non so cosa sia successo. Se qualcuno mi racconta cosa è stato fatto, dovrei prima verificare se è vero oppure no, ma non è questo il mio ruolo".

"Sono ben felice di restarne fuori. A dire il vero ho già abbastanza cose di cui occuparmi, quindi lascio che siano loro a risolvere la questione. Onestamente non conosco il suo contratto, non l'ho mai visto e, tra l'altro, non voglio nemmeno vederlo. Perché a quel punto o fai parte della vicenda oppure no, e io non ne faccio parte".

"Quando ho visto gli articoli ho pensato: non voglio avere nulla a che fare con questa storia, perché non so di cosa stiano parlando, chi abbia dato cosa a chi".

Considerando quanto accaduto questo fine settimana con le parole al vetriolo di Vinales, Steiner vede molto difficile poter ricucire i rapporti e fare in modo che Maverick possa restare con il marchio anche nel prossimo ciclo tecnico che scatterà nel 2027.

"Credo che, vista la situazione di cui abbiamo appena parlato, sia molto difficile sistemare le cose, perché non è una situazione positiva. Se ci si attacca pubblicamente attraverso la stampa, diventa complicato".

"Noi continueremo comunque a lavorare con KTM anche in futuro, quindi dobbiamo trovare una soluzione che renda felice anche lui. E non credo che al momento lui sia felice di restare in questo ambiente. Detto questo, come ho già detto, stiamo parlando con diversi piloti e non abbiamo ancora preso una decisione".

I prossimi piloti saranno sotto contratto con Tech3

Al suo arrivo, Steiner ha trovato i piloti del team Tech3 sotto contratto direttamente con KTM. Dall'anno prossimo tutto questo non succederà.

"Saranno contratti Tech3. Questa apparteneva al passato. Quando abbiamo rilevato l'azienda quest'anno, cioè quando abbiamo acquistato Tech3, i contratti per questa stagione erano già stati firmati. In futuro, invece, andremo per la nostra strada".

L'addio di Bastianini più voluto da Enea che da Tech3

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3 Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Enea Bastianini, con tutta probabilità, non sarà più un pilota KTM dal 2027. Il romagnolo, infatti, sembra essere promesso sposo del team Trackhouse, dove andrebbe a prendere il posto lasciato libero da Ai Ogura. Steiner, a tal proposito, ha spiegato come siano andate le trattative tra Tech3 e l'ex pilota di Gresini e Ducati.

"Come Tech3 siamo arrivati troppo tardi. In realtà mi sono seduto a parlare con suo padre, perché ho un ottimo rapporto con loro. Alla fine è stata più una loro decisione che una nostra".

Luca Marini è un'opzione, ma non è stato deciso niente

"Sì, ho parlato con diversi piloti, perché voglio conoscerli nel caso entrino a far parte della squadra. Non prendi soltanto uno che guida una moto: prendi una persona che deve inserirsi nel team e integrarsi con tutti. Ho incontrato varie persone".

"Non conoscevo Luca personalmente e penso che sia davvero una persona molto piacevole. Ovviamente ha una grande esperienza e forse può aiutarci a migliorare. Ma, per essere chiari, non abbiamo ancora preso una decisione definitiva su quello che faremo. Come persona mi ha fatto un'ottima impressione. Come pilota sappiamo tutti qual è il suo valore. Potrebbe essere una risorsa per il team? Forse sì".

Anche Binder è in procinto di lasciare KTM

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Oltre alla situazione legata a Maverick Vinales e all'addio ormai certo di Enea Bastianini, c'è un terzo capitolo che KTM deve affrontare. Ovvero Brad Binder. Il sudafricano, stando alle parole di Steiner, sembra anche lui destinato a lasciare la Casa austriaca al termine del 2026.

"Anche lì c'è una lunga storia alle spalle. A volte è meglio ripartire da zero, senza portarsi dietro troppo del passato. Stiamo parlando di tante situazioni complicate e, alla fine, vogliamo costruire una squadra serena per il futuro".

"Non vogliamo portarci dietro vecchi bagagli, vecchi strascichi. Vogliamo ricominciare da capo e forse, per questo motivo, potrebbero non essere adatte persone che sono state legate al gruppo – non solo a Tech3 e KTM, ma al gruppo nel suo complesso – per troppo tempo. Altrimenti si finisce sempre per fare paragoni con il passato. A volte serve davvero un nuovo inizio".

Steiner guarda ai piloti del team Intact di Moto2

Oltre a Luca Marini, che farebbe le veci del pilota veloce ed esperto, capace per altro di lavorare molto bene sulla moto per portarne avanti lo sviluppo, Steiner vorrebbe nella sua formazione un giovane.

In questo momento Tech3 sta guardando con grande interesse ai due piloti del team Intact, ossia Manuel Gonzalez e Senna Agius.

"Sì, loro sono i miei candidati. Se voi conoscete qualcun altro, ditemelo pure: magari mi rendete la decisione più semplice. Qualsiasi aiuto è ben accetto! Però penso che tutti conosciate i due piloti Intact: sono entrambi molto forti".

"Basta guardare l'ultima gara della Moto2 ad Assen. Che finale! Cosa si può aggiungere? Sembrava scritto in un copione: tre piloti che si giocano la vittoria così... nemmeno se l'avessi sceneggiato sarebbe venuto meglio. E due di quei tre erano proprio loro. Ecco perché è così difficile scegliere: entrambi hanno tanti punti di forza. Francamente non vedo grandi aspetti negativi in nessuno dei due. La vera domanda è: chi ha qualcosa in più?".