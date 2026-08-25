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MotoGP | Tech3 prosegue con Pol Espargaró ad Aragon e spera di ritrovare Vinales a Misano

La squadra satellite della KTM dovrà fare ancora a meno di Maverick Vinales, che prosegue il recupero dall'infortunio alla spalla sinistra. Come già accaduto anche a Silverstone, ad Aragon sulla sua RC16 salirà il collaudatore della Casa austriaca Pol Espargaró, nella speranza che poi il pilota di Roses possa rientrare a Misano.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Pubblicato:
Pol Espargaro, Red Bull KTM Tech3

Pol Espargaro, Red Bull KTM Tech3

Foto di: Glyn Kirk / AFP via Getty Images

La KTM Tech3 dovrà affrontare anche il Gran Premio di Aragon di MotoGP con una formazione rimaneggiata. Accanto ad Enea Bastianini, che proprio ieri ha ufficializzato il suo addio alla squadra a fine stagione per accasarsi all'Aprilia Trackhouse, ci sarà nuovamente il collaudatore della Casa austriaca, lo spagnolo Pol Espargaró.

Proprio come all'inizio del mese a Silverstone, il pilota di Granollers è chiamato a prendere il posto di Maverick Vinales, ancora alle prese con il recupero dall'infortunio alla spalla sinistra del GP di Germania dello scorso anno, dal quale non si è mai ripreso completamente nonostante due operazioni chirurgiche e tanta riabilitazione.

Il ragazzo di Roses, che sembra destinato a rimanere escluso dalla griglia della classe regina del prossimo anno, ha vissuto anche momenti di grande tensione con la KTM, dopo che quest'ultima ha deciso di non concretizzare la promozione nella squadra ufficiale che gli aveva promesso, con tanto di pre-contratto, preferendo alla fine ingaggiare Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio per il prossimo biennio.

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Per questo c'è anche chi crede che l'infortunio possa essere una sorta di copertura per una separazione anticipata. Tuttavia, il comunicato diffuso stamani da Tech3 spiega che la speranza del team è quella di rivedere Maverick in sella alla RC16 tra due settimane a Misano, dove andrà in scena il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.

Cosa che è stata ribadita fermamente anche dal team manager, Nicolas Goyon: "Insieme a Maverick ed alla KTM, abbiamo deciso che Pol continuerà a correre con noi ad Aragon, in modo che Maverick possa continuare a concentrarsi sul suo recupero. Pol ha fatto un ottimo lavoro per la squadra a Silverstone e, grazie alla sua esperienza, è nella posizione ideale per sostituirlo nuovamente questo fine settimana", ha detto, riferendosi al 13° posto colto da Espargaró in Gran Bretagna.

"La cosa più importante per noi è che Maverick si prenda il tempo necessario per recuperare al meglio. Lo stiamo sostenendo durante tutto questo percorso e continuiamo a sperare di poterlo riaccogliere a Misano. Fino ad allora, ci concentreremo su Aragon e continueremo a dare a Pol ed Enea il nostro pieno sostegno", ha aggiunto.

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