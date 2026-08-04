MotoGP | Maverick Vinales non corre a Silverstone: sulla KTM di Tech3 ci sarà Pol Espargaro

Maverick Vinales non correrà a Silverstone, ma per il momento la sua non è una separazione definitiva dalla KTM e dal team Tech3. Qualche giorno fa, Motorsport.com aveva lanciato un'indiscrezione secondo cui, a causa del rapporto teso che si è creato nelle ultime settimane per la mancata conferma in chiave 2027, il pilota di Roses avrebbe terminato anticipatamente la sua avventura con la Casa di Mattighofen in MotoGP.

Lo spagnolo aveva immediatamente smentito la cosa tramite i suoi canali social, fatto sta però che non sarà in pista per il Gran Premio di Gran Bretagna, nel quale sarà sostituito dal collaudatore Pol Espargaro.

Nel comunicato arrivato nel pomeriggio di martedì, sia il marchio austriaco che la squadra parlano di una scelta maturata per favorire il recupero della spalla sinistra, infortunata lo scorso anno al Sachsenring ed operata nuovamente in primavera. Dopo un consulto al Red Bull Athlete Performance Centre avvenuto durante la pausa estiva, questo sarebbe stato il consiglio dei medici, maturato in seguito all'individuazione di un altro infortunio rimasto nascosto per tutto questo tempo.

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3 Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Durante la pausa estiva, abbiamo continuato a cercare il motivo per cui non riuscivo a recuperare la forza nella rotazione esterna del braccio sinistro, mentre la rotazione interna aveva registrato un miglioramento significativo negli ultimi mesi", ha spiegato Vinales.

"Ulteriori esami medici hanno evidenziato che, sebbene il mio sovraspinato sia completamente guarito, ho anche una piccola lesione all'infraspinato di cui non ci eravamo accorti fino alla settimana scorsa. Ora stiamo lavorando al miglior piano di recupero possibile".

"Non è certo la notizia migliore, visto che la seconda parte della stagione sta per iniziare. Non so quanto tempo ci vorrà, ma mi impegnerò al massimo, come sempre, in questo percorso di recupero", ha concluso.

Lato Tech3, è stato il team manager Nicolas Goyon a fare il punto della situazione: "Ovviamente non è la notizia che avremmo voluto dare dopo la pausa estiva, e tutta la squadra è molto dispiaciuta per Maverick, ma Pol fa parte della famiglia Tech3 da molto tempo ed è sicuramente il sostituto giusto in queste circostanze. Auguriamo a Maverick una pronta guarigione e speriamo di rivederlo in sella alla moto nella prossima gara ad Aragon".

Pol Espargaro, KTM Factory Racing Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Per Espargaro si tratterà invece della prima uscita stagionale, perché in precedenza non ha avuto modo di sostituire Vinales quando il connazionale si era fermato, perché a sua volta si era infortunato ad una mano. Nella passata stagione, però, il pilota di Granollers è sempre stato molto veloce quando è stato chiamato in causa come sostituto, con un ottavo posto in Ungheria come miglior risultato.

"Ho sentimenti contrastanti al riguardo. Da un lato mi sento triste: non è mai bello salire in sella in una situazione del genere, quando un pilota è infortunato e non può gareggiare, soprattutto se si tratta di Maverick. È davvero un peccato. Dall'altro lato, le corse mi scorrono nelle vene. Ho corso per tutta la vita e mi mancano tantissimo, quindi questa è una grande opportunità anche per me. Ho trascorso tutta la mia carriera con Tech3 e mi sento parte della famiglia, quindi mi sento sempre a mio agio quando torno in questo box", ha detto "Polyccio".

Tra le altre cose, in questo 2026 il più giovane dei fratelli Espargaro aveva guidato solamente la 850cc in vista del nuovo regolamento: "Avrò bisogno di un po' di tempo per riadattarmi alla categoria, dato che mi sono dedicato principalmente ai test della RC16 per il nuovo progetto e non guido una moto da 1000 cc da un po’, ma dopo un paio di sessioni sarò pronto. Non vedo l’ora di correre e di dare il massimo per portare alla Tech3 dei buoni risultati".