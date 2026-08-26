MotoGP | VR46 ufficializza l'arrivo di Fermin Aldeguer nella prossima stagione

Lo scacchiere della griglia della MotoGP 2027 ormai è quasi completo. La cosa curiosa però è che l'annuncio arrivato oggi è uno di quelli di cui ormai si sapeva da tantissimo tempo, anche per ammissione dei diretti interessati, ma che per qualche motivo continuava a tardare.

Si tratta di quello del passaggio di Fermin Aldeguer a difendere i colori della VR46. Il pilota spagnolo rimane quindi legato alla Ducati, che lo aveva messo direttamente sotto contratto due anni fa con un formula 2+2, ma cambia squadra dopo aver corso per due stagioni per il Gresini Racing.

In un certo senso, per lui si può parlare di una promozione, perché entrando a far parte della squadra factory supported della Casa di Borgo Panigale potrà finalmente far valere il suo status di pilota ufficiale ed andare a disporre di una Desmosedici GP identica a quella che avranno a disposizione Marc Marquez e Pedro Acosta nel team ufficiale, con gli annessi upgrade.

Un salto di qualità che lo porterà per la prima volta a contribuire anche allo sviluppo del prototipo bolognese. Compito maggiormente importante in una stagione come la prossima, nella quale debutta un nuovo regolamento, con motori da 850cc, il bando degli abbassatori, la riduzione dell'aerodinamica ed il passaggio dalle gomme Michelin alle Pirelli.

La cosa però non deve stupire, perché nei suoi confronti non sono mai mancati gli attestati di stima da parte di Gigi Dall'Igna, che in più occasioni lo ha definito "il futuro della Ducati", ma anche il team director della VR46, Alessio "Uccio" Salucci non ha mai nascosto il suo gradimento per il talento di Murcia anche in tempi non sospetti.

Anzi, le strade di Aldeguer e della VR46 erano già andate molto vicine ad intrecciarsi, quando la squadra di Tavullia era stata la prima ad intavolare con lui una discussione per farlo esordire nella classe regina, addirittura con un anno d'anticipo. Alla fine però, complice una virata sul più esperto Fabio Di Giannantonio, che invece il prossimo anno passerà alla KTM, non se ne fece più niente, e Fermin ha atteso il 2025 per il salto di categoria con Gresini.

Complici due infortuni importanti, la frattura del femore sinistro avvenuta in inverno e quella della vertebra T7 rimediata in un incidente ad Assen, ma anche una GP25 "capricciosa", la stagione 2026 fin qui è stata avara di soddisfazioni per Aldeguer, fatta eccezione per il podio di Barcellona. Tuttavia, non bisogna dimenticare che lo spagnolo ha già assaporato la vittoria in MotoGP, lo scorso anno a Mandalika.

Tra le caselle ancora da riempire c'è quella relativa al nome del suo futuro compagno di squadra, anche se ormai non ci sono più dubbi che sarà Nicolò Bulega. L'attuale dominatore del Mondiale Superbike ha convinto la Ducati a fargli fare il salto della barricata e tra l'altro ci arriverà molto preparato, visto che è lui che sta curando lo sviluppo della nuova 850cc insieme allo storico collaudatore Michele Pirro. Il suo ritorno nella famiglia VR46, con la quale aveva esordito in Moto3, sarà annunciato nelle prossime settimane.

“Sono molto contento di fare questo passo nella mia carriera in MotoGP con il Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Firmare con la squadra di Valentino è incredibile. Lui è sempre stato uno dei miei idoli, un punto di riferimento. Penso che averlo all’interno del team potrà aiutarmi a migliorare come pilota grazie ai suoi preziosi consigli", dice Aldeguer.

"Il VR46 Racing Team è il Ducati Factory Supported Team, una squadra estremamente professionale, sono felice di correre con loro. Con il nuovo regolamento per il 2027, il mio obiettivo sarà adattarmi alle nuove gomme, ma anche alla nuova moto".

"Avere la Ducati ufficiale aiuterà moltissimo per l’evoluzione durante la stagione. Sarà un anno in cui punteremo ad essere costanti, non commettere errori e passare più tempo possibile sulla moto per raccogliere informazioni. Sono sicuro che lavoreremo benissimo con tutto il team e gli ingegneri Ducati, potremo fare un gran lavoro e puntare ad essere costantemente nelle prime cinque posizioni".

"Non posso chiudere senza una menzione di ringraziamento a tutta la squadra Gresini Racing e a Nadia, che mi hanno aiutato a crescere e portato fino a qui”.

Alessio Salucci, Direttore del Team di Tavullia, aggiunge: “Siamo entusiasti di poter confermare che Fermín correrà con il Pertamina Enduro VR46 Racing Team nel 2027. È un pilota giovane che ha mostrato un grande talento sin dal suo debutto in MotoGP, dove si è reso subito protagonista".

"Non vediamo l’ora di accoglierlo nella squadra, dove disporrà di una Desmosedici GP ufficiale in quanto pilota di Ducati Corse. Gli daremo il massimo supporto per raggiungere i nostri obiettivi. Ancora una volta, ringrazio Ducati per il totale appoggio sia in termini umani che tecnici e tutti i nostri partner, che supportano questo incredibile progetto.”

Gigi Dall’Igna, Direttore Generale Ducati Corse, si mostra altrettanto contento: “Siamo molto felici di poter annunciare il rinnovo dell’accordo con Fermín per le prossime due stagioni. Dal suo arrivo in MotoGP ha dimostrato di possedere un talento straordinario, una grande capacità di apprendimento e una determinazione che ci hanno colpito immediatamente".

"È un pilota ancora molto giovane, ma il suo potenziale è enorme e siamo convinti che abbia ampi margini di crescita. Per questo motivo abbiamo deciso di investire ulteriormente su di lui, confermando la nostra fiducia in un progetto che guarda chiaramente al futuro. Crediamo che il Pertamina Enduro VR46 Racing Team rappresenti l’ambiente ideale per proseguire il suo percorso".

"Negli ultimi anni il Team ha dimostrato di saper valorizzare al meglio i giovani talenti e di essere una realtà davvero competitiva nel Campionato. Siamo certi che qui Fermín avrà a disposizione tutto il necessario per continuare a crescere e raggiungere importanti traguardi. In Ducati crediamo fortemente nel suo valore".

Il Team Manager, Pablo Nieto, chiosa: “È con molto orgoglio che diamo il benvenuto nel Pertamina Enduro VR46 Racing Team a Fermín Aldeguer, un pilota che ha dato prova di avere un grande talento. Nonostante la sua giovane età, ha già mostrato di essere maturo e all’altezza di un campionato molto impegnativo come la MotoGP".

"Non è per niente facile vincere nella categoria regina e lui lo ha fatto già nel suo primo anno. Abbiamo molta fiducia in lui perché sappiamo che ha il potenziale per lottare per quello che vuole. Come team, saremo pronti per accompagnarlo in tutto e rendergli tutto il più facile possibile.”