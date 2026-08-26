Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

La nuova Toyota MR2 passa ai test in pista

Prodotto
Motor1.com Italia
La nuova Toyota MR2 passa ai test in pista

F1 | Test Pirelli: McLaren e Red Bull al lavoro su C1, C2 e C3 per finalizzare le mescole 2027

Formula 1
F1 | Test Pirelli: McLaren e Red Bull al lavoro su C1, C2 e C3 per finalizzare le mescole 2027

MotoGP | Trackhouse, che guaio: Ogura si è infortunato a una mano. Ad Aragon correrà Savadori

MotoGP
Aragon
MotoGP | Trackhouse, che guaio: Ogura si è infortunato a una mano. Ad Aragon correrà Savadori

F1 | La FIA annuncia l’ADUO: Red Bull ha ancora il miglior motore. Poi Mercedes al 2%, Ferrari sopra il 4%

Formula 1
F1 | La FIA annuncia l’ADUO: Red Bull ha ancora il miglior motore. Poi Mercedes al 2%, Ferrari sopra il 4%

F1 | Il sindaco chiede il supporto economico del Governo per il GP finale a Imola

Formula 1
F1 | Il sindaco chiede il supporto economico del Governo per il GP finale a Imola

F1 | Quello 2026 è un Norris extra lusso: "Sto eliminando le mie debolezze, e non sono poi così tante"

Formula 1
Olanda
F1 | Quello 2026 è un Norris extra lusso: "Sto eliminando le mie debolezze, e non sono poi così tante"

WEC | 1000km in tre giorni per la Ford LMDh al Paul Ricard, prossimi test anche a Monza e Imola

WEC
WEC | 1000km in tre giorni per la Ford LMDh al Paul Ricard, prossimi test anche a Monza e Imola

F1 | Ferrari: pronti i motori con l'ADUO2, ma si deciderà solo a fine settimana se usarli a Monza

Formula 1
Italia
F1 | Ferrari: pronti i motori con l'ADUO2, ma si deciderà solo a fine settimana se usarli a Monza
Ultime notizie
MotoGP Aragon

MotoGP | Trackhouse, che guaio: Ogura si è infortunato a una mano. Ad Aragon correrà Savadori

Il pilota giapponese si è infortunato al pollice della mano sinistra e dovrà essere operato. Per questo al GP di Aragon, in sella all'Aprilia RS-GP di Trackhouse, correrà Lorenzo Savadori. Per Ogura è un brutto stop in ottica Mondiale.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Pubblicato:
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Ai Ogura, Trackhouse Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Questa, per Trackhouse, proprio non ci voleva. E' notizia di questo pomeriggio l'infortunio patito da Ai Ogura, che lo costringerà a saltare il prossimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP.

Il pilota giapponese si è procurato un infortunio alla mano sinistra - per la precisione al pollice - durante un allenamento in Giappone che lo costringerà così a saltare il Gran Premio d'Aragon previsto per questo fine settimana in Spagna.

Il pilota del team Trackhouse, una volta tornato in Europa, ha saputo che l'infortunio lo costringerà non solo a saltare la gara al Motorland, ma anche a un'operazione chirurgica per ridurre il danno fatto durante gli allenamenti.

L'operazione a cui si dovrà sottoporre Ogura è fissata per la giornata di domani. 

Trackhouse, però, al Motorland di Aragon correrà comunque con 2 moto. La seconda Aprilia RS-GP, quella che di solito corre con il numero 79, sarà affidata a Lorenzo Savadori. 

Il pilota italiano è il tester di Aprilia e ha già corso diverse gare sulla RS-GP tra il 2025 e questa stagione. Anche in questa occasione correrà con il mumero 32. 

Il comunicato del team Trackhouse con cui ha reso noto l'infortunio di Ogura e la sostituzione del giapponese con Lorenzo Savadori recita così. 

"Ai Ogura ha riportato un infortunio alla mano e non prenderà parte al Gran Premio d’Aragon – Lorenzo Savadori chiamato come sostituto".

"Il pilota #79 del SuperFile Trackhouse MotoGP Team, Ai Ogura, ha riportato un infortunio alla mano sinistra durante un allenamento in Giappone. Al suo arrivo in Europa, è stato riscontrato che la frattura vicino al pollice sinistro richiede un intervento chirurgico, al quale si sottoporrà giovedì di questa settimana".

"Il Team dà il benvenuto a #32 Lorenzo Savadori, che sostituirà Ogura in questo appuntamento in Aragon".

"Auguriamo ad Ai una pronta guarigione e siamo grati a Lorenzo per aver accettato di sostituirlo con così poco preavviso".

Ai Ogura si trova al momento al terzo posto nel Mondiale Piloti con 203 punti accumulati. Dietro di lui ci sono Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio, i quali potranno superarlo entrambi nel fine settimana ad Aragon, essendo distanti da lui rispettivamente di 3 e 4 punti. A 19 punti, invece, c'è il compagno di squadra Raul Fernandez, sesto. 

Perdendo questa gara, Jorge Martin e Marco Bezzecchi potrebbero cogliere l'occasione di staccarlo e prendere un vantaggio consistente su di lui. 

Leggi anche:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente MotoGP | VR46 ufficializza l'arrivo di Fermin Aldeguer nella prossima stagione

Top Comments
More from
Giacomo Rauli

F1 | Test Pirelli: McLaren e Red Bull al lavoro su C1, C2 e C3 per finalizzare le mescole 2027

Formula 1
Formula 1
F1 | Test Pirelli: McLaren e Red Bull al lavoro su C1, C2 e C3 per finalizzare le mescole 2027

F1 | Quello 2026 è un Norris extra lusso: "Sto eliminando le mie debolezze, e non sono poi così tante"

Formula 1
Formula 1
Olanda
F1 | Quello 2026 è un Norris extra lusso: "Sto eliminando le mie debolezze, e non sono poi così tante"

F1 | Haas, lo sviluppo della VF-26 continua: "Prima di pensare al 2027 dobbiamo risolvere i problemi attuali"

Formula 1
Formula 1
Olanda
F1 | Haas, lo sviluppo della VF-26 continua: "Prima di pensare al 2027 dobbiamo risolvere i problemi attuali"
More from
Ai Ogura

Brivio spera in più GP cittadini: "Facciamo come la F1 e la FE. Portiamo la MotoGP dalla gente"

MotoGP
MotoGP
Brivio spera in più GP cittadini: "Facciamo come la F1 e la FE. Portiamo la MotoGP dalla gente"

MotoGP | Trackhouse: Ogura è in piena lotta per il titolo, ma deve migliorare un aspetto. Ecco quale

MotoGP
MotoGP
Gran Bretagna
MotoGP | Trackhouse: Ogura è in piena lotta per il titolo, ma deve migliorare un aspetto. Ecco quale

MotoGP | Ogura: "Il modo di affrontare la gara è stato sbagliato questa volta"

MotoGP
MotoGP
Gran Bretagna
MotoGP | Ogura: "Il modo di affrontare la gara è stato sbagliato questa volta"
More from
Trackhouse Racing Team

MotoGP | Trackhouse annuncia l'ingaggio di Enea Bastianini fino al 2028

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Trackhouse annuncia l'ingaggio di Enea Bastianini fino al 2028

MotoGP | Fernandez attribuisce i progressi dell'Aprilia a due uomini: Sterlacchini e Bezzecchi

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Fernandez attribuisce i progressi dell'Aprilia a due uomini: Sterlacchini e Bezzecchi

MotoGP | Raul Fernandez trionfa: "Sono riuscito a trasformare la rabbia in energia positiva"

MotoGP
MotoGP
Gran Bretagna
MotoGP | Raul Fernandez trionfa: "Sono riuscito a trasformare la rabbia in energia positiva"

Ultime notizie

La nuova Toyota MR2 passa ai test in pista

Prodotto
Motor1.com Italia
La nuova Toyota MR2 passa ai test in pista

F1 | Test Pirelli: McLaren e Red Bull al lavoro su C1, C2 e C3 per finalizzare le mescole 2027

Formula 1
F1 | Test Pirelli: McLaren e Red Bull al lavoro su C1, C2 e C3 per finalizzare le mescole 2027

MotoGP | Trackhouse, che guaio: Ogura si è infortunato a una mano. Ad Aragon correrà Savadori

MotoGP
Aragon
MotoGP | Trackhouse, che guaio: Ogura si è infortunato a una mano. Ad Aragon correrà Savadori

F1 | La FIA annuncia l’ADUO: Red Bull ha ancora il miglior motore. Poi Mercedes al 2%, Ferrari sopra il 4%

Formula 1
F1 | La FIA annuncia l’ADUO: Red Bull ha ancora il miglior motore. Poi Mercedes al 2%, Ferrari sopra il 4%