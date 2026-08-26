MotoGP | Trackhouse, che guaio: Ogura si è infortunato a una mano. Ad Aragon correrà Savadori

Questa, per Trackhouse, proprio non ci voleva. E' notizia di questo pomeriggio l'infortunio patito da Ai Ogura, che lo costringerà a saltare il prossimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP.

Il pilota giapponese si è procurato un infortunio alla mano sinistra - per la precisione al pollice - durante un allenamento in Giappone che lo costringerà così a saltare il Gran Premio d'Aragon previsto per questo fine settimana in Spagna.

Il pilota del team Trackhouse, una volta tornato in Europa, ha saputo che l'infortunio lo costringerà non solo a saltare la gara al Motorland, ma anche a un'operazione chirurgica per ridurre il danno fatto durante gli allenamenti.

L'operazione a cui si dovrà sottoporre Ogura è fissata per la giornata di domani.

Trackhouse, però, al Motorland di Aragon correrà comunque con 2 moto. La seconda Aprilia RS-GP, quella che di solito corre con il numero 79, sarà affidata a Lorenzo Savadori.

Il pilota italiano è il tester di Aprilia e ha già corso diverse gare sulla RS-GP tra il 2025 e questa stagione. Anche in questa occasione correrà con il mumero 32.

Il comunicato del team Trackhouse con cui ha reso noto l'infortunio di Ogura e la sostituzione del giapponese con Lorenzo Savadori recita così.

"Ai Ogura ha riportato un infortunio alla mano e non prenderà parte al Gran Premio d’Aragon – Lorenzo Savadori chiamato come sostituto".

"Il pilota #79 del SuperFile Trackhouse MotoGP Team, Ai Ogura, ha riportato un infortunio alla mano sinistra durante un allenamento in Giappone. Al suo arrivo in Europa, è stato riscontrato che la frattura vicino al pollice sinistro richiede un intervento chirurgico, al quale si sottoporrà giovedì di questa settimana".

"Il Team dà il benvenuto a #32 Lorenzo Savadori, che sostituirà Ogura in questo appuntamento in Aragon".

"Auguriamo ad Ai una pronta guarigione e siamo grati a Lorenzo per aver accettato di sostituirlo con così poco preavviso".

Ai Ogura si trova al momento al terzo posto nel Mondiale Piloti con 203 punti accumulati. Dietro di lui ci sono Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio, i quali potranno superarlo entrambi nel fine settimana ad Aragon, essendo distanti da lui rispettivamente di 3 e 4 punti. A 19 punti, invece, c'è il compagno di squadra Raul Fernandez, sesto.

Perdendo questa gara, Jorge Martin e Marco Bezzecchi potrebbero cogliere l'occasione di staccarlo e prendere un vantaggio consistente su di lui.