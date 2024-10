MotoGP | Alex Marquez: "Mir si è scaldato molto e non aveva senso"

"Devi pensare un po' di più sulla moto. È gratuito rovinare le gare degli altri. Sono più arrabbiato per il risultato sportivo che per essermi fatto male", ha detto Joan Mir dopo la gara del GP del Giappone, meno di due settimane fa, dopo che non è riuscito a completare neppure il primo giro a causa di un contatto con Alex Marquez.

"Alla curva 11 Alex è andato lungo e alla curva 12 mi ha colpito da dietro, senza pensarci, quasi come un missile", si è lamentato Mir. Dopo la gara, il Collegio dei Commissari Sportivi ha deciso di penalizzare Alex con una long lap penalty per il prossimo Gran Premio, che si svolgerà questo fine settimana in Australia.

Parlando con i giornalisti al suo arrivo a Motegi, il più giovane dei Marquez ha espresso la sua sorpresa per la schiettezza delle dichiarazioni del collega della Honda.

"Quando Joan ha parlato con la stampa si è scaldato molto e quello che ha detto non aveva molto senso", ha detto Alex giovedì. "Sono rimasto sorpreso dalla reazione di Mir, perché non ero affatto d'accordo con quello che mi ha detto e con quello che ho trovato sulla stampa dopo le sue dichiarazioni", ha aggiunto.

Alex Marquez, Gresini Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

"Personalmente, ero arrabbiato con la Direzione Gara per la long lap penalty. Mi hanno detto che il motivo era che avevo rovinato la gara di un altro pilota, ma a Mandalika Jack Miller ha fatto fuori tre piloti", ha ricordato dell'incidente in Indonesia, nel quale l'australiano ha fatto fuori Aleix Espargaro, Luca Marini e lo stesso Alex alla partenza.

Per il più giovane dei Márquez, la stagione ha preso una brutta piega dopo l'incidente con Pecco Bagnaia ad Aragon, in cui entrambi sono finiti a terra dopo una violenta caduta, della quale continua a subire i postumi.

"Ho fatto dei controlli alle orecchie. Dopo l'incidente di Aragon ho avuto problemi alle orecchie, con conseguenti vertigini. Ho approfittato della settimana tra Giappone e Australia e sono andato a fare una visita, e ora sto molto meglio", ha concluso il pilota di Cervera.