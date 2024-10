MotoGP | Martin: “Da ora in poi, commettere un errore sarà un disastro”

Un anno fa, la gara di Phillip Island è stata quasi fatale per le opzioni mondiali di Jorge Martin, passato da essere leader a chiudere quinto in poche curve nella gara lunga per una scelta di gomme rivelatasi sbagliata e che l’ha relegato fuori dal podio e complicando la sua corsa mondiale. Oggi, il pilota del team Pramac si presenta al Gran Premio d’Australia da leader del campionato con 10 punti di vantaggio su Pecco Bagnaia e con una maturità diversa.

La consapevolezza dello spagnolo si vede non solo in pista, ma anche nell’approccio. Così, il madrileno appare al consueto incontro del giovedì con i media piuttosto tranquillo: “È un orgoglio essere qui e devo essere grato di essere in lotta con Pecco e avere la possibilità di lottare per un altro mondiale. Già ho avuto l’occasione l’anno scorso e quest’anno posso farlo un’altra volta, sono in un momento molto privilegiato. Come vedo Pecco? Bene, tranquillo. È molto forte e lo sa, è un due volte campione del mondo MotoGP. Quello più novato sono io, lui ha già vissuto questa situazione più volte di me. Alla fine è difficile lottare con una persona come lui”.

Nonostante la tranquillità mostrata, Martin sa che ormai non è più possibile sbagliare: “Ci sono state alcune parti della stagione in cui Pecco era vicino, davanti a me… La cosa importante per me sarà arrivare a Valencia con opzioni. Proverò a fare del mio meglio per arrivare a quel punto. In queste gare non bisognerà commettere errori, perché orsa peseranno di più. Se si commetterà un errore, sarà un disastro. Io dico quello che penso e sono tranquillo. Mettere noi due insieme è come creare quest’atmosfera di uno contro uno, ma più rivali ci sono e più informazioni si raccolgono”.

Jorge Martin, Pramac Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

“Sarà un weekend difficile non solo per la pioggia, ma anche per l’asfalto nuovo”, spiega "Martinator" proiettandosi verso il fine settimana di gara, che si preannuncia impegnativo in termini di meteo e di pneumatici. “Avremo tre gomme diverse che non abbiamo ancora provato e sarà complicato capire quale sarà la più giusta per la gara. Dopo quello che ho vissuto lo scorso anno, sicuramente le gomme saranno chiave per la gara di domenica”.

Le condizioni particolari di Phillip Island non aiuteranno alla tranquillità di Martin, che però cerca di mantenere la calma: “Sono quelle situazioni in cui non si sa mai. Posso pensare di arrivare in Australia ed essere velocissimo, andare forte e incrementare il vantaggio, ma magari arrivo qui e cadere o non andare veloce e stare lontano. Devo ragionare giorno per giorno. L’obiettivo di domani sarà essere nei primi 10, impresa già difficile per le condizioni che ci saranno. Poi sabato penserò alla Sprint e domenica alla gara. Quando andremo via da qui, penserò alla Thailandia. Questa è la mia strategia: giorno dopo giorno, gara dopo gara. Voglio dare il massimo in ogni momento, senza pensare molto alla Malesia, a Valencia o a quello che viene dopo”.