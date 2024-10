MotoGP | Ecco perché Di Giannantonio si opera dopo Buriram

L’incertezza è stata molta, ma alla fine Fabio Di Giannantonio ha deciso: si opera. Il pilota del team Pertamina Enduro VR46 è rientrato in Italia dopo il Gran Premio del Giappone e lì si è consultato con i medici, arrivando alla decisione di sottoporsi a un intervento chirurgico per risolvere il problema alla spalla sinistra, infortunata lo scorso agosto in Austria durante il venerdì di prove libere.

Diggia sarà a Phillip Island e volerà regolarmente in Thailandia, dove si correrà la prossima settimana, per saltare solamente il Gran Premio della Malesia e quello di Valencia, compreso il test al Ricardo Tormo. La stagione 2024 finisce così in anticipo per il romano, che a Motorsport.com ha spiegato il motivo della scelta di operarsi dopo Buriram e non prima o a fine stagione.

“Con il Professor Castagna abbiamo convenuto che il tempo migliore per fare l’operazione fosse dopo la Thailandia, perché io ho chiesto di correre più gare possibili quest’anno e se fosse possibile non saltarne neanche una”, ha spiegato Di Giannantonio quando Motorsport.com gli ha chiesto di chiarire il timing di questa decisione.

“Allo stesso tempo però sappiamo che il tempo di recupero per la spalla non è così breve, quindi abbiamo calcolato in maniera approssimativa che dopo Buriram sia un buon timing per far sì che io possa arrivare più vicino possibile al 100% alla prima gara del 2025 e possa fare più gare possibili quest’anno. Così torno e facciamo l’operazione”, ha proseguito Diggia, che ha provato a resistere il più possibile, ragionando però in ottica 2025.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Il prossimo anno, infatti, disporrà di una GP25, l’unico modello aggiornato oltre a quello del team ufficiale. Sarà dunque una stagione cruciale per il romano, che ha preferito sacrificare l’ultima parte di quest’anno per poter arrivare in forma all’inizio del 2025: “È un peccato saltare le gare ed è un peccato non provare la moto nuova ai test di Valencia. Però dobbiamo essere molto più aperti di mente e intelligenti. Dobbiamo pensare che il prossimo anno sarà importante per il team e per noi, quindi era veramente giusto cercare di ottimizzare tutto per la prossima stagione piuttosto che per il test di Valencia. Quindi abbiamo pensato fosse la scelta migliore”.

“Io fisicamente sto meglio ogni settimana, infatti anche quello era un po’ un tema. Io mi sento meglio e mi sentirò sempre meglio nelle prossime settimane. Ma dentro la spalla è ancora debole, non è una spalla sana. In un’eventuale caduta, è troppo quello che potrei perdere l’anno prossimo o nelle prossime settimane nel recuperare una spalla che potrebbe uscire di nuovo e infiammarsi ancora, piuttosto che fare un’operazione quest’inverno e avere una spalla nuova l’anno prossimo. Sembra che questa sia la strada e, in qualche modo, l’operazione è precauzionale”, ha affermato il romano, che con il passare del tempo sentiva la spalla sempre meglio. Ma la prudenza non è mai troppa.

Prima di tornare a casa e operarsi, Di Giannantonio vuole concludere al meglio la sua stagione e gli restano due appuntamenti. Si parte con l’ultima tripletta da Phillip Island, dove proprio lo scorso anno Diggia ha conquistato il suo primo podio in MotoGP: “L’Australia è una pista pazzesca, l’anno scorso sono andato fortissimo e spero di trovare in sella le stesse sensazioni dell’anno scorso, anche se la moto è cambiata. Però mi piacerebbe tanto perché significherebbe che possiamo avere un buon livello, visto che mi sento molto meglio e mi piacerebbe tanto tornare a lottare per le top 5 e magari anche per il podio. È tutta la stagione che giriamo intorno al podio, che ci siamo vicini. Spero che questo weekend sia una buona opportunità per noi. Se non sarà qui, ci proveremo in Thailandia, ma mi piacerebbe tanto regalare al team un bel podio quest’anno”.