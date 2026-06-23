Morbidelli sui suoi problemi: "Forse ho dimenticato come si guida una MotoGP"

Franco Morbidelli ha detto tra lo scherzo e la rassegnazione che "forse si è dimenticato come si guida una MotoGP", dopo che il suo calo del 2026 si è aggravato negli ultimi Gran Premi. L'italiano sta attraversando una dura seconda stagione con la Pertamina Enduro VR46, con la sua mancanza di risultati che contrasta duramente con quella degli altri cinque piloti della truppa Ducati.

C'è stato un raggio di speranza in vista di un possibile cambiamento negli ultimi due mesi, quando ha conquistato un podio nella Sprint a Jerez e si è qualificato in prima fila sulla griglia di Barcellona. Ma l'italiano ha toccato il fondo in Ungheria, all'inizio di giugno, quando ha avuto problemi perfino a battere il sostituto di Alex Marquez, Iker Lecuona, qualificandosi in una lontana 19° posizione e chiudendo le due gare al 20° ed al 14° posto a Balaton Park.

L'appuntamento dello scorso fine settimana a Brno ha offerto poco sollievo a Morbidelli, nonostante sia partito tra i primi 10, dato che ha perso posizioni in entrambe le gare, totalizzando solo tre punti in tutto il fine settimana. Interrogato sul suo GP di Repubblica Ceca, l'italo-brasiliano ha dato una risposta retorica mentre metteva in dubbio le ragioni dietro la sua mancanza di competitività in sella alla GP25 dello scorso anno.

"Nella gara lunga ho fatto il massimo. Ho avuto una partenza migliore rispetto alla Sprint. Ho cercato di massimizzare la prestazione in ogni giro", ha detto. "Ho commesso pochissimi errori. Ho cercato di fare il massimo in ogni giro, ed è venuta fuori un altro 14° posto. Non avevo niente in termini di prestazione. Non avevo niente in termini di grip. Sto soffrendo molto con il grip dall'inizio dell'anno. Niente sembra cambiare. Forse mi sono dimenticato come si guida una MotoGP. Non lo so".

Interrogato sul fatto che credesse davvero a quel commento, Morbidelli ha risposto: "Non lo so. Forse è così. È strano perché… A Barcellona, sono partito in prima fila; al Mugello, avevo un ritmo incredibile. Un ritmo davvero buono per tutto il venerdì, e il sabato, fino alle gare. Poi forse quando arrivano le gare mi dimentico come si guida una MotoGP. Non lo so".

Franco Morbidelli, VR46 Racing Team Foto de: Stephen Blackberry/NurPhoto via Getty Images

Morbidelli sta lottando per il suo futuro in MotoGP, con Nicolò Bulega e Luca Marini che emergono come i principali contendenti a strappargli il posto in VR46 che attualmente occupa. Tuttavia, il romano trapiantato a Tavullia ha negato che l'incertezza sulla sua carriera sportiva stia avendo un impatto sotto forma di pressione, insistendo sul fatto che è abituato a ciò che comporta essere un pilota di primo livello.

"Ascolta, io vivo con la pressione", ha chiarito. "Competo da quando avevo sette anni. Ho convissuto con la pressione per tutta la mia vita. Ho convissuto con la pressione di vincere un campionato del mondo".

"Non ho paura di andare a casa se non valgo per questo. Non ho paura di questo. Non sono qui per scaldare il mio posto ed incassare il mio stipendio. Sono qui per rendere, per vincere, per fare il massimo che posso. In questo momento, non sta funzionando. Anche se il team, il gruppo e io stesso stiamo facendo il massimo. Stiamo dando l'anima per ottenere qualcosa. Inoltre, domenica ho fatto il mio giro più veloce nell'ultimo giro. Ho dato tutto in ogni giro per tenere dietro tutti quelli che erano con me".

“Ma chiaramente avevo meno potenziale. Avevo meno grip. Non potevo rendere come dovrei. È davvero frustrante. Ma per fortuna, non siamo persone che si arrendono. Il team è pieno di persone che non si arrendono. Abbiamo una grande atmosfera all'interno della scuderia. Siamo pronti a dare tutto quello che abbiamo in ogni momento. Speriamo di uscire da questa situazione”, ha proseguito.

Morbidelli ha indicato la mancanza di grip posteriore come la sua principale debolezza in MotoGP quest'anno. "Sto avendo una grande fiducia perché si è visto nel giro in qualifica. Ho tirato fuori tutto. Ho rischiato tutto. E siamo riusciti a fare un tempo abbastanza buono da partire 9°, 8°. Quindi non mi manca la fiducia, mi manca il grip posteriore", ha concluso.