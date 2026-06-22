MotoGP | Il test Pirelli a Brno si conclude con Aprilia in testa e una lieve caduta di Marquez

La prossima stagione il produttore italiano Pirelli, lo stesso che rifornisce la Formula 1, diventerà il fornitore unico di pneumatici della MotoGP, iniziando una nuova era nel campionato del mondo, in cui oltre alle nuove gomme, la classe regina disporrà di un motore da 850cc, invece delle attuali mille, oltre ad una riduzione dell'aerodinamica ed al bando degli abbassatori, che inizieranno già a essere eliminati ad Assen questo prossimo fine settimana, almeno per quanto riguarda quelli utilizzati in partenza nella parte anteriore della moto.

Poco è trapelato dal test, che si è tenuto oggi a Brno, lo stesso tracciato che questo fine settimana ha ospitato il GP di Repubblica Ceca. Questo che significa che la pista era gommata, e anche se la temperatura ambiente era leggermente inferiore rispetto a domenica, il caldo era soffocante.

La giornata di test era assolutamente a porte chiuse, ma Motorsport.com ha potuto sapere che Marc Marquez è caduto senza che, fortunatamente, riportasse danni. Uno dei grandi obiettivi di tutti i piloti convocati.

Aprilia la più veloce

Anche se non è stato fornito alcun tipo di informazione sui tempi, è trapelato che il produttore di pneumatici ha concluso molto soddisfatto del risultato delle prove e che i piloti dell'Aprilia hanno ottenuto i migliori tempi, un 1'54"0, a nove decimi dal giro veloce (1'53"122) in gara di Fabio Di Giannantonio domenica, e a poco meno di tre secondi dalla pole di Ai Ogura (1'51"139).

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto de: Pirelli

Alcune informazioni non confermate abbassano quel tempo delle due Aprilia a 1'53"9, con Ducati in 1'54", KTM in 1'54"3 e le Honda in 1'55".

La caratteristica principale del test è che era il primo per piloti titolari e sotto contratto, anche se qualche costruttore ha schierato piloti che il prossimo anno gareggeranno con altre moto.

Le soluzioni sviluppate da Pirelli sono state provate da Marc Marquez e Fermin Aldeguer (Ducati), Marco Bezzecchi e Raul Fernández (Aprilia), Luca Marini e Joan Mir (Honda), Toprak Razgatlıoglu (Yamaha) e Pedro Acosta (KTM), insieme ai collaudatori Daniel Pedrosa e Pol Espargaró (KTM) ed Augusto Fernández (Yamaha). La giornata di prove si è svolta per lo più con sole al mattino e con cielo leggermente più nuvoloso a partire da metà pomeriggio, con temperature dell'aria e della pista simili a quelle registrate durante il fine settimana di gara.

Oltre alle moto da 850cc che debutteranno il prossimo anno, alcuni costruttori hanno preparato moto attuali adattate per simulare la configurazione tecnica del 2027.

"Vorrei ringraziare i piloti e i costruttori per la loro collaborazione e l'entusiasmo dimostrato in questo importante test, nel nostro cammino verso la MotoGP 2027", spiega Giorgio Barbier, Direttore di Pirelli Motorcycle Racing.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto de: Pirelli

"I programmi di test erano impegnativi, con molte soluzioni da valutare, dopo un fine settimana di gare segnato da alte temperature e a pochi giorni dal prossimo Gran Premio. Dopo le sessioni private che finora si erano svolte solo con collaudatori, a Brno abbiamo finalmente potuto raccogliere informazioni utili sugli pneumatici del 2027 per le future moto da 850cc, anche da alcuni piloti sotto contratto", continua il dirigente.

"Tutti i costruttori hanno completato i programmi concordati, con piani di test differenziati per le due moto, per massimizzare la raccolta dei dati, e alcuni piloti hanno anche effettuato simulazioni di Sprint e stint sulla distanza di gara completa. La collaborazione con piloti e costruttori continua a essere molto costruttiva e gli sviluppi procedono come previsto".

A partire dai dati raccolti da Pirelli questo lunedì, il produttore compirà un nuovo passo nell'evoluzione del suo catalogo per il 2027.

"I dati raccolti oggi, insieme a quelli dei prossimi test privati, a partire dal test di settembre dopo il GP d'Austria e la prova di fine stagione a Valencia, saranno fondamentali per definire le caratteristiche finali della gamma 2027", ha detto Barbier.

Il test di oggi è stato il primo delle tre sessioni programmate durante la stagione con piloti titolari. Le successive si terranno il lunedì successivo al Gran Premio d'Austria al Red Bull Ring di Spielberg e il martedì dopo l'ultimo Gran Premio della stagione, a Valencia.

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing Foto di: Pirelli