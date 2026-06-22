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MotoGP | Dal 2028 arriva un tetto massimo di sei moto per ogni costruttore

Visto che sono almeno cinque i costruttori che si sono impegnati fino al 2028, la Grand Prix Commission ha deciso di inserire questa nuova norma, al fine di evitare situazioni come quella del triennio 2022-2024, nel quale la Ducati schierava addirittura otto Desmosedici GP.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Modificato:
La partenza del GP della Repubblica Ceca

La partenza del GP della Repubblica Ceca

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Le novità relative alla sicurezza delle partenze, con il bando degli abbassatori anteriori a partire da Assen e l'aumento dello spazio tra le file dello schieramento di partenza dal Sachsenring, non sono state le uniche novità importanti regolamentari varate nel corso dell'ultimo incontro della Gran Prix Commission.

Un'altra entrerà in vigore solamente dalla stagione 2028, ma sicuramente avrà un peso politico molto importante per gli equilibri della MotoGP. E' stato deciso, infatti, che un costruttore non potrà avere più di sei moto sullo schieramento. Dunque, il limite massimo di fornitura per i team satellite è di due, oltre ovviamente al factory team del marchio.

Considerato l'impegno di almeno cinque marchi fino al 2031, vista la firma del nuovo "Patto della Concordia" tra i costruttori e MotoGP Sports Entertainment Group annunciata proprio venerdì scorso a Brno, è stato deciso di mettere nero su bianco anche questa norma.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Una regola che al momento non avrebbe alcun impatto sulla conformazione della griglia attuale, ma anche della stagione 2027, visto che tutti i costruttori dispongono di una squadra ufficiale e di una satellite, ad eccezione della Ducati, che fornisce le sue moto sia al Gresini Racing che alla VR46.

Bisogna ricordare però che nel passato recente, proprio la Casa di Borgo Panigale aveva schierato otto moto. Per la precisione nella parentesi tra il 2022 ed il 2024, nella quale forniva le Desmosedici GP anche al Prima Pramac Racing, prima che la struttura di Paolo Campinoti si legasse nella passata stagione alla Yamaha.

Tra le altre cose, il Prima Pramac Racing è stata anche l'unica squadra satellite, seppur con lo status di factory supported, a portare al titolo un suo pilota nell'era MotoGP della classe regina, con Jorge Martin nel 2024. Il precedente di Valentino Rossi, nel 2001, era infatti avvenuto quando si correva ancora con le 500cc.

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