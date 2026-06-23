MotoGP | Ducati annuncia il rinnovo di Marc Marquez fino al 2028

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Risolto il "Patto della Concordia", che teneva in pausa gli annunci riguardanti il mercato piloti in vista del 2027, Ducati ha dato il via questo martedì ufficializzando il rinnovo di Marc Marquez, che continuerà a vestire di rosso per le prossime due stagioni.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Modificato:
Marc Marquez, Ducati Team

Il comunicato sul rinnovo del campione del mondo in carica come nave ammiraglia del marchio di Borgo Panigale è il primo di quelli che dovrebbero susseguirsi nel corso delle prossime ore, e dei prossimi giorni. Si prevede che la Ducati annunci a breve l'arrivo di Pedro Acosta nell'altro lato del box, dove i due spagnoli formeranno una coppia che si preannuncia esplosiva a partire dalla prossima stagione.

Il rinnovo di Marc Marquez arriva quando il catalano sta attraversando il miglior momento della stagione, dopo aver inanellato due vittorie consecutive, in Ungheria e domenica scorsa, a Brno, dove ha lasciato intendere che il recupero della sua malconcia spalla destra, operata per la settima volta poco più di un mese fa, sta andando per il verso giusto.

Nonostante il rumore che alcuni hanno cercato di fare insinuando che il ritardo nell'annuncio della sua permanenza implicasse che il pilota di Cervera avesse dubbi sulla sua intenzione di continuare a correre, Motorsport.com apprende che l'accordo tra il #93 e Ducati è stato siglato mesi fa, come anticipato lo scorso 19 gennaio, e che la ragione principale per mantenerlo segreto va cercata nella trattativa tra MotoGP Sports Entertainment Group (MotoGP SEG), il promotore del campionato, e costruttori ed team partecipanti.

Questo rinnovo arriva dopo una prima annata memorabile sia per Ducati sia per Marquez, che ha coronato in modo brillante un ritorno storica, con la conquista del suo nono titolo, il settimo in MotoGP, dopo un digiuno durato un lustro (2020-2024).

Dopo aver risolto la sua uscita dalla Honda, con cui ha concordato la rescissione del contratto che lo legava per il 2024, il pilota catalano ha firmato per il Gresini Racing, che gli è servito da trampolino di lancio verso la struttura ufficiale del marchio bolognese, con cui ha firmato 11 vittorie nelle gare lunghe e 14 nelle Sprint, con dieci doppiette accumulate, sette delle quali consecutive.

Marc Marquez è diventato il simbolo della Ducati in MotoGP

Marc Marquez è diventato il simbolo della Ducati in MotoGP

Foto di: Ducati Corse

Marquez arriverà quindi a 35 anni indossando la tuta Ducati, nella speranza che la sua condizione fisica glielo permetta. Come in tutti gli accordi, è molto probabile che anche questo contempli la possibilità che entrambe le parti possano concordare una risoluzione, nel caso in cui si verifichi qualche sfortunato imprevisto.

"Sono rosso", proclama Marquez nella nota ufficiale, pubblicata martedì mattina. "Sono molto felice di rinnovare con il team Ducati e di continuare a far parte di questa famiglia. Quando ho deciso di venire, l'ho fatto convinto che fosse il progetto più competitivo. Hanno puntato su di me ed abbiamo costruito un rapporto basato sulla fiducia e sul lavoro. In questo rinnovo lo hanno dimostrato di nuovo, rispettando i miei tempi e dandomi la tranquillità necessaria per prendere la decisione giusta", racconta il pilota, che attualmente occupa il quarto posto nella classifica generale, a 40 punti da Marco Bezzecchi, il leader.

"Nel nostro primo anno insieme abbiamo lottato per il titolo e lo abbiamo vinto, un traguardo di valore incalcolabile che ha confermato il percorso che avevamo scelto. Continuo a gareggiare perché amo questo sport e perché voglio voglio impegnarmi a raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi. Sono convinto che questo sia il posto giusto per farlo. Finché sarò qui, darò il massimo per ridipingere il futuro di rosso”, avverte il pluricampione, elogiato da Gigi Dall’Igna, il direttore generale di Ducati.

"Fiducia: il rapporto tra Ducati e Marc parte da qui. Ci ha cercato per primo, ci ha scelto dopo ed oggi siamo felici di poter dire che stiamo disegnando un futuro, rosso più che roseo, insieme", celebra il rinomato tecnico.

"Da ingegnere", prosegue, "lavorare con lui mi ha impressionato. Ha portato la Desmosedici al massimo delle sue prestazioni, esaltando tutti le sue componenti. Le ambizioni non cambiano e sono contento di poter vivere, sia sportivamente sia umanamente, un nuovo capitolo di questa storia insieme a Marc", conclude Dall'Igna.

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