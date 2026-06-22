MotoGP | Ufficiale: abbassatori anteriori banditi dall'Olanda e più spazio tra le file in griglia dalla Germania

L'ultimo incontro della Grand Prix Commission, andato in scena a Brno, ha portato delle decisioni importanti per la MotoGP, alcune delle quali avranno un impatto immediato, visto che diventeranno effettive a partire dal Gran Premio d'Olanda, che andrà in scena ad Assen questo fine settimana.

Dopo le prove di partenza effettuate lo scorso weekend in Repubblica Ceca, è stato infatti deciso di eliminare gli abbassatori anteriori, che vengono utilizzati solamente in partenza, già a partire dal prossimo appuntamento.

"Gli abbassatori anteriori - noti anche come "holeshot" - saranno rimossi da tutte le moto della MotoGP a partire dal Gran Premio d'Olanda. Questa decisione è stata presa a seguito di una consultazione con tutti i team della MotoGP e dopo che i piloti hanno avuto l'opportunità di testare la cosa in apposite sessioni di prove dedicate alle partenze", spiega la nota diffusa nel pomeriggio di lunedì.

Questo è solo il primo degli accorgimenti che è stato deciso di varare per migliorare la sicurezza delle partenze. Un tema che è diventato caldo dopo il Gran Premio di Catalogna, nel quale Johann Zarco è stato vittima di un terribile incidente, rimanendo agganciato alla Ducati di Pecco Bagnaia con la gamba sinistra, procurandosi danni ai legamenti del ginocchio per i quali attende ancora di essere operato.

Alex Marquez, Gresini Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Successivamente, in Ungheria, c'è stata un'altra maxicarambola al via, innescata da Jorge Martin, che è scivolato finendo per coinvolgere altri quattri piloti. In quel caso, fortunatamente, tutti se la sono cavata senza gravi conseguenze, ma questo nuovo incidente ha portato a velocizzare questa modifica, che inizialmente era prevista per il Gran Premio di Gran Bretagna, alla ripresa dopo la pausa estiva.

Gli abbassatori anteriori, infatti, sono dei dispositivi volti ad evitare che le moto impennino al via, che quindi tendono ad aumentare la velocità con cui si arriva alla prima curva ed inoltre hanno bisogno di una forte frenata per essere sganciati alla prima curva. Dunque, si ritiene che con la loro eliminazione si possa fare un passo verso la sicurezza.

A partire dalla gara successiva, in Germania, sempre nell'ottica mi aumentare la sicurezza in partenza, è stato inoltre deciso di aumentare lo spazio tra le file dello schieramento di partenza, come era già stato anticipato anche da Motorsport.com qualche settimana fa.

La distanza tra un pilota e l'altro passerà da tre a quattro metri e di conseguenza aumenterà anche lo spazio tra una fila e l'altra, passando da 9 a 12 metri, come si può osservare nell'immagine di apertura dell'articolo. Confermato anche che continueranno ad essere tre i piloti che si andranno a schierare su ogni fila.