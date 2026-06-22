MotoGP | I piloti danno il loro punto di vista sull'aggressione di Bezzecchi al commissario

Il Gran Premio di Repubblica Ceca di MotoGP è stato inevitabilmente segnato dalla squalifica di Marco Bezzecchi. Il leader del campionato mondiale ha totalizzato uno 0 a Brno che potrebbe rivelarsi determinante per l’andamento del campionato, e in cui la sua mancanza di sangue freddo ha giocato un ruolo decisivo.

Dopo essere caduto nella Sprint, il pilota italiano ha notato che uno dei commissari di pista, mentre stava sollevando la sua Aprilia dalla ghiaia, ha dato gas alla moto, un gesto involontario, come ha ammesso lo stesso marshall, ma che in pratica può danneggiare il motore. La reazione del pilota di Rimini è stata disastrosa: ha schiaffeggiato il commissario ben due volte, un’immagine molto dannosa sia per lui che per il campionato.

La reazione dello Stewards Panel guidato da Simon Crafar è stata, di conseguenza, severa: lo hanno penalizzato con una squalifica per la gara di domenica, che alla fine ha saltato nonostante un tentativo di appello da parte dell’Aprilia, che non ha avuto esito positivo.

Inoltre, le conseguenze per Bezzecchi sono state doppie, perché al suo 0 nella gara principale si è aggiunta una nuova vittoria di un Marc Marquez straordinario. Lo spagnolo, dopo aver dominato in Ungheria, ora è a 40 punti dall’italiano nella classifica generale, mentre era partito dal Mugello a 102. In altre parole, ha recuperato 62 punti su 74 possibili in due Gran Premi.

Al termine della giornata di domenica in Repubblica Ceca, gran parte dei piloti della griglia di partenza della MotoGP è stata interrogata in merito all'aggressione di Bezzecchi e alla penalità che gli è stata inflitta. Di seguito riportiamo le dichiarazioni di ciascuno di loro.

Marc Marquez

"Non voglio aggiungere altro perché la questione ha già assunto proporzioni enormi sui social. Sono cose che possono succedere. Siamo giovani e stiamo imparando sotto gli occhi di milioni di persone. In quel momento, con tutta quell’adrenalina e la frustrazione per l’incidente… Bezzecchi ha imparato dal suo errore e basta. La maggior parte di noi ha tra i 20 e i 30 anni e abbiamo ancora molto da imparare", ha dichiarato il campione in carica nella conferenza stampa post-gara.

Pecco Bagnaia, compagno di Bezzecchi nella VR46 Riders Academy, non ha voluto sbilanciarsi troppo, ma ha comunque fatto capire che, secondo lui, la sanzione di saltare la gara lunga è stata un po’ eccessiva. "Non voglio entrare nel merito della sanzione inflitta a Bezzecchi. Lo conosco molto bene, so perfettamente quanto possa essere nervoso un pilota quando cade, in una situazione come quella di ieri. Questo non giustifica l’aggressione, ma impedirgli di disputare la gara è un po’ troppo severo".

A dire la sua è intervenuto anche il team manager di Marquez e Bagnaia nel team ufficiale Ducati, Davide Tardozzi, in una dichiarazione riportata da GPOne: "Dirò solo che ci sono momenti speciali. L’unica cosa che dirò su Bezzecchi è che è un bravo ragazzo. Lo conosco. Sono cose che possono capitare, ma Marco è una brava persona e non credo che questo gli capiterà mai più in tutta la sua vita".

Anche Jorge Martin, compagno di squadra di Marco Bezzecchi in Aprilia, ha espresso il proprio punto di vista, pur lanciando un messaggio chiaro in risposta alla reazione della sua squadra. Infatti, secondo le dichiarazioni del suo capo, Massimo Rivola, la condanna per l’errore dello spagnolo in Ungheria, dove ha causato un incidente multiplo, è sembrata più decisa rispetto a quella per l’incidente di Bezzecchi, la cui sanzione è stata inizialmente impugnata dal team di Noale.

"Quello che è successo a Bezzecchi, in un momento di tensione, potrebbe capitare anche a me. Infatti, l’ho già vissuto a Montmeló. Quello che è chiaro è che, dopo questa penalità, non credo che a Marco capiterà di nuovo una cosa del genere, questo è certo. Ieri (sabato) ho visto la reazione della squadra nei confronti di Marco, e se un giorno dovesse capitare a me, cosa che spero non accada, mi auguro solo che la squadra mi sostenga proprio come ha fatto con lui. Quello a cui abbiamo assistito ieri è qualcosa che non avevamo mai visto prima, e spero che la mia squadra scenda in campo per difendermi come ha fatto con lui, perché è per questo che è la mia squadra".

Marco Bezzecchi, Francesco Venturato, Aprilia Racing Foto de: Aprilia Racing

"È una sanzione molto severa. Credo sia la più severa che abbia mai visto. Va bene, diciamo che questo è uno sport che i bambini possono vedere in televisione. Ma, in fin dei conti, sono i tuoi genitori che ti insegnano cosa è giusto e cosa è sbagliato".

"Qui corriamo con l’adrenalina alle stelle. Semplicemente cadi. Se la tua moto ha un motore nuovo, per esempio… Non sto dicendo che quello che ha fatto Bezzecchi sia giusto. Non c’è modo di giustificarlo. Ma tutti possono — o dovrebbero — avere l’età sufficiente per distinguere le cose. La sanzione è stata dura, ma credo sia stata quella giusta. Soprattutto, dobbiamo rispettare tutti coloro che rendono possibile questo campionato, perché senza i commissari di pista non potremmo correre. Quindi diciamo che si tratta piuttosto di una sanzione per rispetto", ha commentato lo "Squalo di Mazarron".

All’interno dell’Academy di Valentino Rossi sono emerse opinioni di ogni tipo. Da un lato, il "Dottore", ha dichiarato quanto segue: "Credo che Marco abbia commesso un errore, ma, sinceramente, non mi aspettavo che non potesse correre. Ma così è andata". Oltre al numero 46, anche i suoi allievi hanno espresso le proprie opinioni, e uno dei casi più interessanti è stato quello di Franco Morbidelli, che ha colto l’occasione per paragonare l’accaduto a un altro incidente che lo ha coinvolto in passato, quando Aleix Espargaró gli ha dato uno schiaffo durante il GP del Qatar del 2023.

"Sì, ho un’opinione al riguardo. Anche Aleix Espargaró avrebbe dovuto essere escluso da quella gara in Qatar (nel 2023 per averlo schiaffeggiato in pista)". Interrogato da Motorsport.com sul fatto che considerasse la situazione identica, ha commentato: "Io sono una persona, e anche il commissario lo è".

"Quello che ha fatto Marco è stato un errore, ed è stato sbagliato. È stato sbagliato. Capisco la sanzione e capisco tutto. Penso a me stesso. Se metto da parte il mio ego, penso a me stesso e a quando è successo a me. Quando un pilota che gareggiava contro di me mi ha fatto quella cosa, e a lui non è successo nulla quella volta. È successo tre anni fa. Da allora le cose sono cambiate. Lo Stewards Panel è diventato più sensibile su questo tema. Capisco la sanzione che è stata inflitta a Marco".

Uno dei punti di vista più pacati ed esaurienti è stato espresso da Luca Marini: "Credo che Marco comprenda perfettamente il proprio errore e sia molto dispiaciuto per quanto accaduto. Da un lato, si può capire la caduta, così come il fatto che in quel momento fosse pieno di adrenalina, senza nemmeno rendersene conto. Non ho parlato con Bezzecchi. La sanzione è giusta. Il fatto è che una cosa del genere non era mai successa prima: forse in passato ci sono stati episodi di urla e spintoni ai commissari, ma mai nulla di così grave. Credo sia giusto sanzionarlo con tanta severità, e inoltre la vicenda sta suscitando scalpore perché è il leader del Mondiale, e questo ha un impatto enorme sul campionato".

"Non importa tanto chi abbia commesso l’atto, quanto piuttosto che l’atto in sé debba essere sradicato. Dobbiamo evitare la violenza, specialmente noi piloti, dato che questo sport ha valori che vanno nella direzione opposta. Credo che i commissari sportivi abbiano preso questa decisione e dobbiamo essere d’accordo, per mandare un messaggio chiaro, specialmente alle generazioni più giovani. In definitiva, anche in altri sport, quando si verifica un atto violento, queste sono le sanzioni".

Luca Marini, Honda HRC Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Interrogato sulla professionalità dei commissari, ha commentato: "Questo è un aspetto di cui abbiamo già discusso con la MotoGP e la Dorna (MotoGP Sports Entertainment Group). Ci sono molti circuiti in cui i commissari sono davvero preparati e addestrati, e altri in cui la situazione è un po’ più complicata. Di conseguenza, dobbiamo capire che si tratta di persone che vengono qui per passione e che possono commettere errori. Certamente, compiendo una manovra del genere (accelerare la moto mentre la si rialza), si corre il rischio di rompere un motore, il che poi ti lascerebbe con un’unità in meno. Questo non giustifica il comportamento di Bezzecchi. Tuttavia, credo che i commissari dovrebbero]essere meglio istruiti su come comportarsi e dove intervenire".

"Il fatto è che una volta che cadi, le moto non si spengono, perché almeno puoi rialzarle e ripartire. Anche questo è stato un aspetto che ha influito in modo significativo su quanto accaduto. Ovviamente, non è colpa dell’Aprilia, né del commissario".

Fabio Di Giannnantonio

"Credo che la mia opinione non abbia molta importanza. Sono semplicemente contento delle immagini che ho visto stamattina (di Bezzecchi che andava a chiedere scusa al commissario). In fin dei conti, dal punto di vista umano, si sono incontrati. È stata una bella immagine. È sempre fantastico che qualcuno ammetta il proprio errore. È un atteggiamento maturo, quindi sono contento che, in qualche modo, si siano incontrati".

Il britannico si è mostrato comprensivo nei confronti di Bezzecchi: "Mi sono trovato in quella situazione. Quando cadi, ti rialzi, qualunque cosa accada, non importa se pensavi di poter rientrare in gara, non importa se la moto stava accelerando… Chi non l’ha mai fatto e non si è mai trovato in quella situazione, non lo capisce. Sei furioso, sei già arrabbiato per essere caduto. Ehi, quello che ha fatto è stato assolutamente sbagliato, ma capisco che tu voglia distruggere tutto ciò che ti sta intorno. Non dico che debbano essere persone, né moto, né muri, né niente del genere. Non dovrebbe essere niente".

"Sono certo che i piloti capiranno quel sentimento. Sono sicuro che anche lo steward panel lo capisca, perché uno di loro è un ex pilota. Ma alla fine, questo non si può fare, anche se si tratta di una situazione sfortunata. È già successo, quindi è finita. Ha scontato la sua sanzione, ha chiesto scusa, non c’è nient’altro che qualcuno possa fare. È successo e basta. Credo sinceramente che sia dispiaciuto, quindi penso che dovremmo voltare pagina".

"Per quanto riguarda la sanzione, sinceramente non so quale si dovrebbe applicare: se la squalifica, se un Long Lap, se dei secondi… Non posso dire se quello che hanno fatto sia giusto o sbagliato. Quello che è chiaro è che si tratta di un’azione punibile, un gesto davvero brutto da parte di un pilota nei confronti di un commissario di pista, che non sta facendo nulla di proposito. Sta solo cercando di rialzare la moto e accelera involontariamente. Non so, credo che trovandosi nella sua posizione, da leader del Campionato del Mondo, dopo essere caduto ed aver perso punti, si debba mantenere la calma e basta".