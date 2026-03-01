MotoGP | Marquez: "Saltando sul cordolo, la gomma posteriore è esplosa. Il risultato è 0 punti"

Dopo le buone sensazioni di sabato nella Sprint del GP della Thailandia, che ha dato il via alla stagione della MotoGP, Marc Marquez ha pianificato una gara lunga per risparmiare energie e pneumatici nei primi giri, per poi sferrare un attacco finale. Proprio quando era in quella fase decisiva, a cinque giri dalla fine, il pilota della Ducati è uscito di pista, ha piegato il cerchio posteriore su un cordolo, con la gomma che quindi si è sgonfiata repentinamente, impedendogli di ottenere punti.

"Per me è stato un weekend molto positivo a livello personale, ma sono successe delle cose. Abbiamo avuto la sfortuna che la gomma posteriore è esplosa passando sopra il cordolo, uscendo di pista. L'avevo fatto centinaia di volte nei test", ha dichiarato.

"Questi cordoli sono normalmente fatti per penalizzare chi rientra dall'esterno, non il contrario. Poi la gomma si è sgonfiata completamente, ma per fortuna stavo già andando piano", ha aggiunto. "È successa una delle cose più insolite. In quella curva, anche nei test molti piloti sono usciti di pista, compreso me, e non era mai successo nulla", ha insistito Marc.

"È stato molto strano, non so cosa dire. Mi sento fortunato, è esploso tutto e la fortuna è stata non essere volato via. Il cordolo è fatto in modo tale che questo non dovrebbe accadere, ma è successo. Ora non voglio perdere tempo a pensare che sia stata una cosa o l'altra. L'importante è che poco a poco mi stavo trovando meglio in gara".

In effetti, l'impressione è che Marc avesse sferrato l'attacco nella parte finale della gara e che stesse recuperando terreno sui piloti davanti.

Marc Marquez, Ducati, dettaglio della gomma Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Stavo gestendo fisicamente, perché continuo a non guidare comodamente. Devo ancora capire qual è il 100% della mia forma fisica attuale. Oggi non riuscivo a frenare come faccio sempre durante 26 giri", ha detto. "È successo tutto proprio mentre stavo attaccando, il mio piano era di farlo quando mancavano dieci giri, gestirmi fisicamente, risparmiare le gomme ed aspettare la fine. Ho avuto un piccolo problema alla curva 4, ho scelto la via più sicura, uscire e rientrare, ma oggi non abbiamo avuto fortuna".

Marc non ha voluto fare ipotesi, ma ha ammesso che pensava di poter finire sul podio, anche se in quel momento aveva tre piloti davanti a sé, Marco Bezzecchi, Pedro Acosta e Raul Fernandez.

"Credo che fossi vicino al podio; in quel momento non ero vicino e non voglio dire cose che non sono state, ma stavo arrivando con slancio, Raal stava soffrendo molto, forse avrei potuto giocarmi il secondo posto con Pedro fino alla fine, ma penso che il terzo posto sul podio fosse realistico. Il riassunto: zero punti", ha concluso.

Zero punti che lasciano una KTM in testa al mondiale e un'Aprilia seconda. "Questa è la competizione e significa che bisogna migliorare in ogni gara, ora è in testa una KTM e ha vinto un'Aprilia. Tocca a noi costruire e cercare di avvicinarci per vedere se nelle prossime gare potremo rendergli le cose più difficili. Sono tranquillo e sereno perché la sfida più importante della mia carriera l'ho superata l'anno scorso", ha detto prima di concludere: "In Brasile spero di trovarmi meglio che qui, anche se quello che so del circuito è che è tutto curve a destra".