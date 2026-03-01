Vai al contenuto principale

MotoGP Thailandia

MotoGP | Michelin fornisce una prima spiegazione della foratura di Marquez in Thailandia

Piero Taramasso, responsabile Michelin nel Campionato mondiale MotoGP, ha spiegato perché la gomma posteriore della Ducati di Marquez si è forata passando sul cordolo della curva 4.

Rubén Carballo Rosa
Pubblicato:
Rueda de Marc Márquez, Tailandia

La prima domenica della stagione 2026 della MotoGP si è conclusa bruscamente per Marc Marquez in Thailandia. Dopo aver chiuso secondo nella Sprint di sabato, con un finale controverso, il campione del mondo in carica si aspettava una gara difficile, sia per le condizioni del suo braccio, non ancora al 100% dopo l'infortunio in Indonesia nel 2025, sia per il caldo intenso di Buriram, che minacciava di complicare la vita a tutti i membri della griglia.

Questo è stato il motivo per cui il #93 ha iniziato la gara con cautela, perdendo posizioni ed arrivando a trovarsi quinto, dietro a Pedro Acosta e Jorge Martín. Ma con il passare dei giri, e grazie alla sua gestione delle gomme, lo spagnolo ha guadagnato ritmo, e infatti è arrivato ai giri finali alla ricerca di un podio per iniziare la stagione. Ma tutto è finito in modo inaspettato a sei giri dalla conclusione, quando ha subito una foratura alla curva 4.

Marquez è andato lungo in quel punto (dove pochi secondi più tardi sarebbe caduto suo fratello, Alex Márquez). Successivamente, nella curva, dove c'è un cordolo piuttosto alto, la Ducati GP26 del nove volte campione ha sobbalzato violentemente. Di conseguenza, la gomma posteriore di Marquez si è afflosciata, costringendolo a fermarsi, con il cerchione chiaramente danneggiato, come si è visto nelle immagini televisive.

Dopo la gara, il responsabile Michelin in MotoGP, Piero Taramasso, ha fornito una prima spiegazione del problema di Marquez. Alla domanda se la foratura fosse stata causata dal passaggio sul cordolo, ha risposto affermativamente.

"Sì, è quello che ci ha detto Marc", ha esordito. "Ha detto: 'L'unico errore che ho commesso è stato andare largo'. Ha colpito il cordolo, il cerchio si è piegato, e la gomma si è sgonfiata, quindi il pneumatico è uscito. È un peccato per lui, perché in quel momento era il più veloce in pista".

 

Taramasso ha inoltre sottolineato un aspetto più preoccupante, ovvero che questo problema si è ripetuto durante tutto il weekend, a causa delle condizioni climatiche e del circuito. Infatti, è successo lo stesso a Jorge Martin nella Sprint, che per questo motivo ha evitato la sanzione per non aver rispettato la norma sulla pressione minima degli pneumatici.

"Abbiamo avuto questo problema per tutto il weekend, molti cerchi erano piegati quando tornavano al nostro box perché faceva molto caldo. Il materiale è molto morbido e i cordoli sono molto aggressivi. Ad esempio, la perdita di pressione della gomma anteriore subita ieri da Jorge Martin è stata la stessa cosa: ha colpito un cordolo, il cerchio anteriore si è piegato e si è sgonfiata. Jorge ha avuto una perdita lenta, mentre Marc ha perso tutta l'aria in un colpo solo", ha concluso l'italiano.

Articolo precedente MotoGP | Bezzecchi: "Era importante rifarsi dopo un errore che fa male come ieri"
Prossimo Articolo MotoGP | Acosta: c'è un esperimento fallito dietro al podio che ha fermato la tripletta Aprilia

