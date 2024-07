C'è un programma informatico per salvare vite in MotoGP

Se c'è un luogo al mondo in cui il movimento e i suoi effetti dominano, questo è Padova. Niccolò Copernico e Galileo Galilei, due delle figure più importanti del Rinascimento, tra gli altri, sono passati per la prestigiosa università di questa città del nord Italia. Per questo motivo, e per gli oltre cinque secoli di esperienza che hanno seguito questi due scienziati, è stato chiaro ai responsabili del Campionato del Mondo MotoGP che l'Università di Padova poteva diventare il miglior partner possibile, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza dei circuiti in calendario. Da questa alleanza è nato un programma informatico che ha iniziato ad essere sviluppato cinque anni fa ed è stato implementato la scorsa stagione, che si arricchisce di giorno in giorno e che è diventato il miglior alleato di chi certifica se una pista è più o meno sicura.

I progressi tecnologici fanno sì che i prototipi diventino ogni anno più veloci e questo ha un impatto diretto sul livello di sicurezza delle piste. "I rettilinei sembrano sempre più corti e i muri sempre più vicini". Questa è una frase che si sente spesso sulla griglia di partenza della classe regina. Uno dei punti più pericolosi in caso di incidente è l'impatto con un ostacolo. I piloti hanno anche notato come la maggiore velocità delle moto abbia fatto sì che alcuni punti non siano più percepiti come sicuri come lo erano qualche anno fa. Questa preoccupazione non è passata inosservata ai responsabili del campionato.

Così Carlos Ezpeleta, direttore sportivo della MotoGP, e Corrado Cecchinelli, direttore della tecnologia, hanno contattato i "discepoli" di Galileo a Padova. La risposta è questo software creato a Padova ed alimentato con i dati provenienti dagli archivi della Dorna, promoter del Campionato del Mondo, della Federazione Internazionale di Motociclismo (FIM), dei team, dei piloti stessi e dei vari fornitori. In cinque anni, il programma ha attraversato diverse fasi di sviluppo, dalla prima versione all'implementazione della scorsa stagione.

"Cercavamo uno strumento che ci permettesse di inserire un profilo della pista in AutoCAD e che ci restituisse le dimensioni ideali delle piste, o che ci mostrasse se quelle esistenti erano adeguate", spiega Ezpeleta in una conversazione con Motorsport.com, alla quale hanno partecipato anche Cecchinelli e Tomé Alfonso, responsabile della sicurezza per la FIM. "Ne abbiamo parlato con Corrado, che si è messo in contatto con le persone di Padova, che sono le migliori nel campo degli studi sul movimento", continua.

Il punto di partenza è stato quello di creare una linea che simulasse, il più possibile, quella seguita dalle moto in pista. Allo stesso tempo, si è cercato di ottenere il massimo rendimento in termini di velocità. Si è poi proceduto ad una seconda ottimizzazione, che ha offerto un notevole salto di qualità, poiché prevedeva già la traiettoria che il pilota avrebbe seguito dopo l'impatto con il terreno, a quale velocità sarebbe scivolato e dove sarebbe finito. "La cosa importante è che, da quel momento in poi, il programma discriminava già tra il movimento della moto e quello del pilota", spiega Cecchinelli. Tutte queste previsioni o simulazioni vengono fatte sulla base dell'esperienza accumulata. "Abbiamo trasferito ai tecnici di Padova i dati di innumerevoli incidenti avvenuti negli ultimi dieci anni", aggiunge Ezpeleta.

Come la maggior parte dei programmi, anche questo, che non è ancora stato nominato, lavora su modelli statistici. Di conseguenza, è anche soggetto ad un margine di errore. Con l'evoluzione del software, questo margine diventa sempre più piccolo, anche se non è mai inesistente. E, logicamente, ci sono momenti in cui l'interpretazione di tutte queste informazioni da parte di un cervello elettronico non corrisponde del tutto a ciò che accade in seguito. "Per esempio, un pilota non scivola allo stesso modo su un letto di ghiaia ricoperto dalla pioggia caduta tutta la notte, come fa sulla stessa ghiaia completamente asciutta", dice Tomé Alfonso. "Oppure in certi incidenti, che sono molto simili, il programma potrebbe non capire che il pilota è proiettato in una direzione specifica", aggiunge il responsabile dell'omologazione dei circuiti.

Proprio in questo campo il programma ha fatto un grande passo avanti. "I circuiti sono ovviamente ancora omologati dalle persone. Ma questo software è di grande aiuto quando si tratta di prendere decisioni. Quando ci si basa sulla matematica, su una base scientifica, tutto è più facile", aggiunge il dirigente della FIM, che ha già utilizzato questa risorsa in occasione della visita della MotoGP in India: "Ha reso il nostro lavoro molto più semplice, perché sapevamo già cosa avremmo cercato, quindi siamo stati in grado di corroborare e confermare molte cose". Questo si riferisce ai nuovi tracciati, ma Cecchinelli sottolinea anche il vantaggio che offre per quelli già in calendario: "Questo sistema ci permette di importare i dati delle traiettorie e delle velocità reali, e questo riduce il margine di errore in qualsiasi simulazione".

Un'altra recente modifica apportata in seguito ai suggerimenti di questo nuovo strumento è stata la variante introdotta dopo la prima curva del Red Bull Ring, per evitare il ripetersi di un incidente spettacolare come quello di Johann Zarco e Franco Morbidelli nel 2020, nel quale le loro moto hanno quasi investito Valentino Rossi e Maverick Vinales. "In quel caso ha funzionato molto bene, perché avevamo diverse limitazioni a livello di pista e anche perché era fondamentale non cambiare il percorso della Formula 1. In base a ciò che abbiamo ottenuto dallo strumento, abbiamo perfezionato il disegno fino a ottenere un progetto ottimale, in base allo spazio disponibile", sottolinea Ezpeleta, prima di aggiungere: "Tutte queste versioni sono state introdotte nel software fino a quando non siamo arrivati alla proposta finale".

Il GPS, una nuova dimensione

Se è vero che gli attuali prototipi sono già dotati di trasmettitori GPS, l'arrivo di sistemi più completi con i nuovi regolamenti che entreranno in vigore nel 2027 offrirà una moltitudine di possibilità, non solo in termini di velocità e precisione, sia alle squadre stesse che ai responsabili del reparto televisivo. E anche a coloro che gestiscono il programma. Finora, le informazioni inserite nel programma di cronologia degli incidenti provenivano da calcoli basati sull'osservazione degli incidenti, utilizzando le immagini televisive. "Il GPS ci fornirà dati reali su sbandamento, velocità, traiettoria e così via. È per questo che abbiamo lavorato duramente per farlo accettare nella normativa 2027", afferma Ezpeleta.