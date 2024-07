MotoGP | Spencer lascia lo Stewards Panel. Al suo posto Crafar

Terremoto nel FIM MotoGP Stewards Panel. Freddie Spencer, uno dei membri del panel, ha deciso di lasciare il proprio incarico al termine della stagione corrente di MotoGP.

Spencer, presidente del panel dal 2019 dopo l'assegnazione da parte dell'IRTA e l'approvazione del Permanent Bureau, è stato al centro di feroci critiche nel corso degli ultimi mesi da parte di alcuni piloti di MotoGP.

"È stato un piacere ricoprire la carica di primo Presidente del Panel, e di aver lavorato per avere quelle persone incredibili e quelle procedure di cui disponiamo adesso", ha dichiarato Freddie Spencer.

"Quando mi è stato chiesto di assumere il ruolo di Presidente, ho accettato dato che volevo dare un contributo a questo sport e sono orgoglioso del mio mandato. Non vedo l'ora di intraprendere altri progetti avvincenti per il futuro e so che questa squadra sarà in ottime mani, quelle di Simon”.

Simon Crafar, Jack Appleyard Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Alla fine del 2024 lascerà il suo incarico a Simon Crafar. Crafar, vincitore del Mondiale nella classe 500cc, è stato inviato per diversi anni per la Produzione Internazionale di MotoGP e all'inizio del prossimo anno prenderà il ruolo che è ancora a oggi di Spencer.

Crafar andrà dunque ad assumere la preseidenza del Panel, che è composto anche da altri due Stewards entrambi nominati dalla FIM e approvati dal Permanent Bureau. I due, oltre a Crafar, sono Sandrés Somolino e Tamara Matko.

Simon Crafar ha commentato così la nomina a presidente del FIM MotoGP Stewards Panel che ricoprirà a partire dal 1 gennaio 2025: "Sono impaziente di iniziare questa nuova esperienza. Non è stata una decisione facile da prendere dal momento che comporta il lasciare un ruolo che mi ha regalato tante emozioni ma dopo sette anni di impegno nella telecronaca della MotoGP sono pronto per qualcosa di nuovo".

"Approccerò questo nuovo ruolo sfruttando la mia esperienza in moto e non, come pilota, tecnico, coach e giornalista, ma ancor di più con il mio amore per il nostro sport e il rispetto per i piloti. Sono onorato della fiducia nei miei confronti e per questa responsabilità e di essere stato nominato per questo incarico".