MotoGP | Honda HRC: ufficiale il rinnovo biennale di Joan Mir

Il mercato di MotoGP per le prossime due stagioni ha già dato i responsi più importanti. Così diversi piloti si sono trovati a doversi accasare quando ormai le moto migliori sono già state assegnate. Uno di questi è Joan Mir.

Il campione del mondo 2020 di MotoGP ha rinnovato il suo contratto con Honda HRC con un accordo biennale. Lo spagnolo e il team ufficiale della Casa giapponese rimarranno assieme sia nel 2025 che nel 2026, rendendo più solida l'unione che li tiene assieme già da un paio di stagioni.

Con l'annuncio arrivato questa mattina da parte di Honda Racing Corporation, il team nipponico ha confermato che continuerà anche nel 2025 ad avere la stessa formazione di piloti, formata quindi da Mir e dall'italiano Luca Marini, arrivato quest'anno dopo la positiva esperienza in VR46 Ducati.

L'anno prossimo, inoltre, Honda potrà avvalersi dei servigi dell'ormai storico collaudatore Stefan Bradl, assieme al nuovo arrivato Aleix Espargaro. Il nativo di Granollers lascerà l'attività di pilota a tempo pieno al termine di questa stagione per vestire i panni di collaudatore di lusso per Honda. L'intento è quello di recuperare terreno nei confronti di Ducati, Aprilia e KTM e tornare il team che ha dominato per anni nella massima classe del Motomondiale.

Joan Mir, Repsol Honda Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

"Prima di tutto sono molto contento di correre con Honda e HRC per le prossime due stagioni", ha dichiarato Joan Mir al momento dell'annuncio ufficiale del rinnovo biennale del suo contratto.

"Il mio obiettivo era proseguire la partnership con Honda e questa volta sono riuscito a raggiungerlo. Con HRC siamo uniti dal 2023 e continueremo a esserlo. Credo che continuando a dare input ad HRC riuscirò a migliorare la RC213V".

"So cosa devo fare e so cosa Honda potrà ottenere, dunque spero che entrambi potremo essere in grado di raggiungere i nostri obiettivi assieme. Continueremo a lavorare duramente per il futuro nel prosieguo della stagione".

Koji Watanabe, presidente di HRC, ha aggiunto: “Sono molto felice di poter schierare in MotoGP Joan Mir per altri due anni a partire dal 2025. Questa è stata una stagione difficile per Honda e HRC, mai vissuta prima. Anche in queste circostanze, Mir ha avuto fiducia nella squadra e gli siamo molto grati per il suo atteggiamento di non arrendersi mai e di lottare in ogni momento".

"Insieme a Mir, vorremmo lavorare insieme a tutte le parti interessate per tornare in pista e fare del nostro meglio per soddisfare le aspettative dei nostri fan il prima possibile. Ancora una volta, grazie a tutti i fan che ci sostengono sempre. Non vediamo l'ora di ricevere il vostro continuo supporto”.