MotoGP | Martin teme di perdere il sostegno Ducati: "Quest'anno siamo più soli"

Jorge Martin è stato uno degli ospiti del WDW 2024, la grande festa per i tifosi e i proprietari Ducati che si è tenuta questo fine settimana a Misano, in vista del GP di Gran Bretagna della prossima settimana, dove spera di riprendersi dal grave errore commesso al Sachsenring a inizio luglio.

Il pilota della Ducati Pramac è arrivato in Germania da leader del Campionato del Mondo ed è uscito da quel fine settimana con una caduta mentre era in testa alla gara a due giri dalla fine, che ha elevato Pecco Bagnaia al comando ed i fratelli Marc ed Alex Marquez ad uno storico podio doppio. Un errore gravissimo di Martin che, insieme al suo abbandono alla Ducati nel 2025 per correre con l'Aprilia, lo lascia in una situazione delicata per la seconda parte della stagione.

Martin è stato il pilota che ha ottenuto il maggior numero di punti nella seconda metà del 2023, riuscendo a mantenere viva la lotta per il titolo con Bagnaia fino all'ultima gara, pur non facendo parte del team ufficiale Ducati. A distanza di un anno e dopo quanto accaduto, sembra molto difficile che lo spagnolo possa essere di nuovo in lotta.

La caduta in Germania, che ha “consegnato” la vittoria e la testa del campionato a Bagnaia, lo ha lasciato in una situazione complicata per la Casa italiana, che vuole dimostrare, logicamente, che scegliere Marquez per il team ufficiale è la decisione giusta.

"E' stata una bella storia con Ducati e Pramac, non abbiamo ancora chiuso il cerchio, ma credo che siano stati anni di sviluppo della moto, della squadra, direi che siamo cresciuti insieme", ha spiegato Martin in una conversazione con GPone. "Quando sono arrivato la Ducati non era la moto migliore, non aveva ancora vinto nessun titolo. Ma con Pecco, Enea Bastianini e anche con me, credo che il progetto sia cresciuto”, ha aggiunto il pilota Pramac, che poi nell'ambito della festa dei tifosi Ducati ha proseguito: "È un peccato non poter continuare, ma sono felice di essere qui (a Misano questo weekend). Forse non sarà il mio ultimo WDW, forse tornerò in futuro. Ma ora le cose stanno così”, ha detto il nuovo pilota dell'Aprilia che si unirà a Marco Bezzecchi, un altro pilota che lascia la Ducati.

Caída de Jorge Martín, Pramac Racing en la carrera de Alemania Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Sono in molti a pensare che gli eventi, in particolare la chiusura della porta da parte del team ufficiale Ducati, abbiano allontanato Martin dalla moto e che abbia ceduto alla pressione. Tuttavia, lo spagnolo ritiene che sia vero il contrario, che ora abbia la tranquillità di conoscere il suo futuro.

"Penso che in Germania, quando avevo il contratto con l'Aprilia e tutto era chiaro, ero molto veloce, più di chiunque altro; ho commesso un errore, ma è sufficiente per imparare da esso, l'importante era essere ad alto livello ed ora mi sento molto bene", ha detto, senza considerare che dovrebbe affrontare cambiamenti nel suo approccio alle corse. "Non devo fare nulla di particolare, sono in perfetta forma e penso di essere abbastanza bravo per finire le gare. Credo di aver fatto un buon passo avanti e penso che se lavoriamo bene, possiamo almeno rimanere in lotta fino alla fine", ha assicurato.

Oltre a Martin, che a fine anno se ne andrà in Aprilia, anche la sua squadra, Prima Pramac, dopo 20 anni cesserà di essere un team satellite della Ducati e nel 2025 sarà associata alla Yamaha, il che rende molto difficile pensare che da Bologna arriveranno tutti gli aggiornamenti nel garage di Paolo Campinoti.

Né la squadra, né il pilota vedono, o non vogliono vedere, un problema da questo punto di vista però.

"Penso che in Pramac sia tutto normale, non è che sia cambiato molto rispetto a prima", ha sollevato Martin. "Ma questi cambiamenti futuri ci hanno avvicinato come squadra", ha aggiunto.

"Alla fine abbiamo capito... non è che siamo soli, ma sicuramente siamo più soli rispetto alle stagioni passate. Prima avevamo la sicurezza di continuare con la Ducati, si potevano superare facilmente molte cose. Ora, come squadra, dobbiamo unirci ancora di più per dare il 100%", ha avvertito lo spagnolo.