MotoGP | Marquez: “Arrivo in Ducati ufficiale per imparare da Bagnaia”

Fedele al pensiero di non lasciarsi sfuggire un podio fino a quando sventola la bandiera a scacchi, Marc Marquez se l’è giocata con un sorpasso al limite su Nicolò Bulega, che era terzo all’ingresso dell’ultima curva nel giro finale della Race of Champions al WDW. L’alfiere Aruba.it Racing – Ducati è finito a terra, stendendo le braccia come a chiedere spiegazioni allo spagnolo, che invece ha ritenuto di non aver fatto nulla di male.

Alla sua seconda esperienza in sella alla Ducati Panigale, e con gomme Pirelli, il pilota di Cervera è salito sul terzo gradino del podio, in una gara dominata da Pecco Bagnaia, mentre Andrea Iannone ha conquistato la seconda posizione.

“Non so se ho toccato Nicolò, ho solo sentito il rumore della scivolata”, ha commentato Marquez, che dopo gli impegni con i media è andato a sincerarsi delle condizioni di Bulega. Quest’ultimo si è portato a casa il casco dell’otto volte campione del mondo come ricordo.

“Le gare sono così quando si corre al limite, lo abbiamo visto già alla prima curva, in cui ci sono stati molti contatti. Il sorpasso è stato normale, non so se lui ha frenato un po’ prima del solito”, ha aggiunto il catalano in quella che è stata la sua prima partecipazione al World Ducati Week. Alla prossima edizione, non vesitrà più i colori del team Gresii, ma quelli rossi della formazione ufficiale.

Nel box factory della Casa di Borgo Panigale lo attende proprio Bagnaia, che ha conquistato due titoli consecutivi e sta lottando per il terzo di fila. Il piemontese sta vivendo il suo miglior momento personale, si è sposato qualche giorno fa, e sportivo.

“Non ho alcun problema nel riconoscere che Pecco è il riferimento del team e del marchio. È un pilota incredibile e io arrivo a quel box per imparare da lui e provare ad avvicinarmi”, ha riflettuto il #93, che continua ad attendere quella che sarebbe la sua prima vittoria in sella a una Ducati. Al momento dispone della versione dello scorso anno (la GP23), ma dalla prossima stagione avrà esattamente la stessa moto del campione in carica.

Alle porte del decimo appuntamento del campionato, che rappresenta il giro di boa del 2024, il pilota del team Gresini è terzo nella classifica generale, con 56 lunghezze da Bagnaia e 46 punti meno di Martin, che è secondo.