GTWC | Hockenheim, Pre-Qualifiche: Mercedes batte Audi per 0"001

Meteo decisamente cambiato ad Hockenheim, dove i protagonisti del Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS - Endurance Cup hanno trovato qualche raggio di sole e pista asciutta su cui lavorare nelle Pre-Qualifiche, dopo il diluvio della mattinata.

Tempi che ovviamente si sono abbassati tantissimo e che hanno visto la Mercedes-AMG #88 dell'Akkodis ASP siglare il miglior tempo in 1'37"643 con Juncadella/Marciello/Gounon, battendo per un soffio (+0"001) l'Audi R8 LMS #66 dell'Attempto Racing condotta da Schramm/Marschall/Winkelhock.

Nonostante un paio di tentativi finali girando al massimo, l'Audi #32 del Team WRT nelle mani di Weerts/Vanthoor/Van Der Linde, staccata di appena un decimo dalla vetta.

Il trio PRO che guida il gruppo precede altrettante McLaren, che occupano il 4°, 5° e 6° posto: la 720S #7 di Millroy/Iribe/Schandorff (Inception Racing) è prima della Gold Cup e si tiene dietro quelle di Lind/Abril/Klien (#111 JP Motorsport) e Maldonado/Kjaergaard/Macdonald (#159 Garage 59), che è la migliore della Silver Cup.

Settima piazza che va all'Audi #12 di Tresor by Car Collection (Haase/Drudi/Ghiotto), seguita dalla #30 del Team WRT (Simmenauer/Goethe/Neubauer), secondi Silver.

In Top10 troviamo anche la Mercedes #2 della GetSpeed (Schothorst/Stolz/Engel) e l'Audi #25 di Mies/Niederhauser/Legeret (Saintéloc Junior Team), che precedono la Mercedes #87 di Mosca/Drouet/Stevenson (Akkodis-ASP), terza Silver, e le tre Lamborghini della Emil Frey Racing.

In Gold Cup il podio virtuale lo completano la Porsche #911 di Herberth Motorsport (Bohn/A.Renauer/R.Renauer) e l'Audi #10 della Boutsen Racing che con Lessennes/Ojjeh/Eteki era stata la più veloce delle Libere bagnatissime di questa mattina.

In PRO-AM svetta la Mercedes #20 di SPS Automotive Performance con Loggie/Pierburg/Baumann, inseguita dalla McLaren #188 di Garage 59 (West/Ramos/Chaves) e dalla Ferrari #52 di AF Corse (Bertolini/Costantini/Machiels).

L'Audi #46 preparata dal Team WRT per Valentino Rossi/Nico Müller/Frédéric Vervisch non va oltre il 24° posto generale.

Domattina alle ore 9;45 sono in programma le Qualifiche, divise in tre manche, con il risultato combinato dei tempi ottenuti dai tre piloti di ogni macchina che determinerà la posizione in griglia di partenza della gara. Il via della 3h è previsto per le 15;00.

In grassetto i piloti autori del miglior crono dell'equipaggio.