GTWC | Hockenheim, Libere: nel diluvio spunta l'Audi-Boutsen

Un vero e proprio diluvio è stato il vero protagonista delle Prove Libere del Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS ad Hockenheim, dove i concorrenti hanno cominciato a preparare il penultimo evento di Endurance Cup 2022.

Condizioni molto difficili che hanno visto in parecchi incappare in errori e testacoda lungo il bagnatissimo tracciato tedesco. Al termine dei 90' di sessione - interrotti anzitempo causa uscita di pista dell'Audi #33 - il miglior crono lo ottiene a sorpresa l'Audi R8 LMS #10 della Boutsen Racing che con Lessennes/Ojjeh/Eteki spicca nel finale in 1'53"626, svettando anche in Classe Gold Cup.

Alle sue spalle, staccata di quasi mezzo secondo, c'è la McLaren #188 della Garage 59 che con Ramos/West/Chaves è la più veloce della PRO-AM, mentre terza si piazza la Lamborghini #63 della Emil Frey Racing (Bortolotti/Costa/Aitken) che a lungo era stata davanti nella seconda parte di prove ed è la più rapida dei PRO.

In Top5 troviamo anche la BMW M4 #98 di Rowe Racing (Catsburg/Farfus/Yelloly) e la Porsche #54 di Dinamic Motorsport (Cairoli/Bachler/Picariello), con dietro la Mercedes #88 di Juncadella/Marciello/Gounon (Akkodis ASP) e le Audi del Team WRT guidate da Weerts/Vanthoor/Van Der Linde (#32) e Simmenauer/Goethe/Neubauer (#30), questi ultimi al comando tra i Silver.

Completano la Top10 la Mercedes #2 della GetSpeed (Schothorst/Stolz/Engel) e la Ferrari 488 #51 di Iron Lynx nelle mani di Calado/Molina/Nielsen, mentre la #71 di Fuoco/Rigon/Rovera conclude diciannovesima.

Sul podio virtuale Silver abbiamo pure le Audi di Tresor by Car Collection (#11 Vermeulen/Patrese/Valente) e Saintéloc Junior Team (#26 Panis/Gazeau/Baert).

Tra i Gold seconde ci sono le Iron Dames Frey/Bovy/Gatting con la Ferrari rosa #83, precedendo la McLaren #7 di Inception Racing affidata a Schandorff/Millroy/Iribe.

In testacoda è finito anche Valentino Rossi con l'Audi R8 LMS #46 gestita dal Team WRT e condivisa con Nico Müller e Frédéric Vervisch. Senza conseguenze l'errore del 'Dottore', che coi due compagni si ritrova 18° generale, dopo che il miglior crono dell'equipaggio lo firma il belga.

Le Pre-Qualifiche, della durata di 90', sono in programma alle ore 14;05.

In grassetto i piloti autori del miglior crono dell'equipaggio