Ultime notizie
Formula E
Nuova sfida per Robert Shwartzman: sbarca in Formula E con LOLA per la Gen4
Shwartzman sarà uno dei volti nuovi della Formula E 2027. L'ex pilota della Ferrari Driver Academy, che ha corso anche nel WEC con Ferrari e in IndyCar, ha scelto Lola per il proprio debutto nel campionato elettrico che da quest'anno vedrà l'esordio della nuova Gen4. Affiancherà così un doppio programma, dato che tornerà anche nel WEC con Peugeot.
Gianluca D'Alessandro
Modificato: 11 nov 2026, 09:23
Copia link
Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi su WhatsApp
Condividi su Linkedin
Condividi su Pinterest
Condividi su Viber
Aggiungi come fonte preferita
Robert Shwartzman
Foto di: Lola
Inizia una nuova avventura per Robert Shwartzman, che a partire dalla prossima stagione sbarcherà in Formula E per l’inizio dell’era Gen4, entrando a far parte del progetto Lola. Una sfida interessante per un pilota che, nel corso della sua carriera, è stato protagonista in diversi campionati, tra cui F3 e F2, dove ha sfiorato il titolo, il WEC con la Ferrari #83 e una breve esperienza in IndyCar.
In preparazione al debutto nella categoria elettrica, previsto a dicembre in Arabia Saudita salvo cambiamenti di calendario, Shwartzman ha già partecipato ai test della nuova Lola T004, lavorando a stretto contatto con il costruttore britannico e con il partner tecnico Yamaha allo sviluppo della vettura destinata alla prossima generazione regolamentare.
Parlando in occasione del suo annuncio, Shwartzman ha spiegato che da tempo desiderava correre nel campionato completamente elettrico. L’arrivo della Gen4, vettura che sulla carta dovrebbe essere in linea, se non addirittura superiore, alle performance di una Formula 2, ha rappresento la rivoluzione giusta per intraprendere questo percorso dopo l’addio al progetto IndyCar.
Robert Shwartzman
Foto di: Lola
“Sono entusiasta di unirmi alla griglia della Formula E e iniziare questo nuovo capitolo della mia carriera con Lola. La Formula E è un campionato estremamente competitivo e unico, e da tempo desideravo gareggiarci”.
“Ciò che rende questo progetto così speciale è poter lavorare con un nome leggendario come Lola all'inizio dell'era GEN4. La vettura GEN4 è un vero mostro ed è divertentissima da guidare. Non vedo l'ora che la stagione inizi e di poterla portare al limite su quello che sembra essere un calendario fantastico”.
La stagione 2027 sarà particolarmente intensa per Shwartzman, che dovrà conciliare gli impegni nel Mondiale Endurance con Peugeot e quelli nel campionato elettrico. Sono molti i piloti impegnati in un doppio programma, ma a complicare ulteriormente la situazione quest’anno contribuisce la crescita dei calendari, che si arricchiscono di nuovi appuntamenti.
Sede Lola
“Bilanciare gli impegni tra WEC e Formula E renderà la stagione molto impegnativa e senza soste. Onestamente, dopo non aver corso nel 2026, mi è mancato tantissimo gareggiare. Tornare a fare ciò che amo, soprattutto con due programmi di alto livello, è una sensazione incredibile. Sono molto grato a tutte le persone che hanno lavorato dietro le quinte per darmi questa opportunità”.
Uno degli aspetti che ha convinto LOLA a ingaggiare Shwartzman è la sua rapidità nell'adattarsi a categorie differenti, avendo un bagaglio di esperienza piuttosto importante: “I risultati e l'esperienza di Robert parlano da soli e siamo molto felici di accoglierlo in Lola Formula E. Pur entrando nella serie come rookie e dovendo affrontare una reale curva di apprendimento contro piloti molto esperti, ha dimostrato nel corso della sua carriera una grande capacità di adattamento”, ha spiegato Mark Preston, Team Principal della LOLA.
“Ha già mostrato un forte potenziale al volante e si è integrato molto bene nel team, fornendo feedback preziosi mentre ci prepariamo alla stagione 2027”. Shwartzman è il primo tassello della nuova line-up per questa stagione, dato che sarà completamente rinnovata dopo il ritiro di Lucas di Grassi e il passaggio di Zane Maloney alla Nissan.
Leggi anche:
Formula EFE | Ticktum avrà un futuro in Gen4: arriva in Fortescue Zero che punta sulla sua fame di riscatto
Formula EFE | Sorpresa Porsche: ha girato a Monza per testare la nuova Gen4 sui curvoni veloci
Formula EFE | Cupra Kiro: svelata la livrea per la Gen4, ma la sorpresa è l'addio di Ticktum e l'arrivo di Hughes
Formula EOpel presenta la GSE 27FE con un messaggio chiaro: arriva in FE con l'ambizione di vincere
Formula EFE | Svelate le nuove gomme Bridgestone per la Gen4: sono prodotte con il 65% di materiali riciclati e rinnovabili
Vogliamo la vostra opinione!
Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?
Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.
- Il team di Motorsport.com
Leggere e inviare commenti
Leggi anche :
Condividi o salva questo articolo
Copia link
Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi su WhatsApp
Condividi su Linkedin
Condividi su Pinterest
Condividi su Viber
Articolo precedente FE | Ticktum avrà un futuro in Gen4: arriva in Fortescue Zero che punta sulla sua fame di riscatto
Top Comments
Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?
Vedi di più e commenta
More from
Gianluca D'Alessandro
F1 | "Ha mostrato una velocità impressionante": come Camara ha convinto Ferrari e Haas al debutto
Formula 1
Formula 1
Brasile
16 h
F1 | "Ha mostrato una velocità impressionante": come Camara ha convinto Ferrari e Haas al debutto
F1 | La FIA svela i nuovi risultati dell'ADUO senza deroge extra: si lavora a una revisione per il 2027
Formula 1
Formula 1 21 h
F1 | La FIA svela i nuovi risultati dell'ADUO senza deroge extra: si lavora a una revisione per il 2027
F1 | Piastri, si chiude un capitolo per iniziarne un altro: Webber non sarà più il suo manager
Formula 1
Formula 1 1 g
F1 | Piastri, si chiude un capitolo per iniziarne un altro: Webber non sarà più il suo manager
More from
Robert Shwartzman
WEC | Robert Shwartzman firma con Peugeot e torna nel Mondiale per il 2027
WEC
WEC 2 gm
WEC | Robert Shwartzman firma con Peugeot e torna nel Mondiale per il 2027
WEC | Pourchaire saluta Peugeot aprendo il valzer dei posti sulla 9X8
WEC
WEC 2 gm
WEC | Pourchaire saluta Peugeot aprendo il valzer dei posti sulla 9X8
IndyCar | Shwartzman regala a Prema la prima Pole per la Indy 500
IndyCar
IndyCar
109th Running of the Indianapolis 500
19 mag 2025
IndyCar | Shwartzman regala a Prema la prima Pole per la Indy 500
More from
Lola Cars
FE | Lola-Yamaha: Di Grassi e Maloney confermati per il 2026. Svilupperanno la Gen4
Formula E
Formula E
News
23 set 2025
FE | Lola-Yamaha: Di Grassi e Maloney confermati per il 2026. Svilupperanno la Gen4
FE | LOLA cambia veste: a Berlino si trasforma con i colori di... Superman
Formula E
Formula E
Berlino I
11 lug 2025
FE | LOLA cambia veste: a Berlino si trasforma con i colori di... Superman
Yamaha resta in Formula E: rinnovata la partnership con LOLA per la Gen4
Formula E
Formula E 10 apr 2025
Yamaha resta in Formula E: rinnovata la partnership con LOLA per la Gen4
Ultime notizie
Nuova sfida per Robert Shwartzman: sbarca in Formula E con LOLA per la Gen4
Formula E
FE Formula E 6 min
Nuova sfida per Robert Shwartzman: sbarca in Formula E con LOLA per la Gen4
MotoGP | Dall'Igna: "Lettura e gestione magistrali di Marquez, un secondo posto che ha il sapore della vittoria"
MotoGP
MtGP MotoGP
Qatar
31 min
MotoGP | Dall'Igna: "Lettura e gestione magistrali di Marquez, un secondo posto che ha il sapore della vittoria"
ALMS | Coletta deluso: "Solo Ferrari al via: noi facciamo, altri parlano tanto e poi disertano"
Asian Le Mans
AsLM Asian Le Mans 1 h
ALMS | Coletta deluso: "Solo Ferrari al via: noi facciamo, altri parlano tanto e poi disertano"
Le 10 auto più veloci del mondo
Prodotto
Auto Prodotto
Motor1.com Italia
Le 10 auto più veloci del mondo
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Hai due opzioni:
- Diventa un iscritto
- Disattiva il blocco delle pubblicità
Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui
Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?
Ricarica la pagina
Gestisci gli avvisi
Iscriviti