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Nuova sfida per Robert Shwartzman: sbarca in Formula E con LOLA per la Gen4

Shwartzman sarà uno dei volti nuovi della Formula E 2027. L'ex pilota della Ferrari Driver Academy, che ha corso anche nel WEC con Ferrari e in IndyCar, ha scelto Lola per il proprio debutto nel campionato elettrico che da quest'anno vedrà l'esordio della nuova Gen4. Affiancherà così un doppio programma, dato che tornerà anche nel WEC con Peugeot.

Gianluca D'Alessandro

Modificato: 11 nov 2026, 09:23

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Robert Shwartzman

Foto di: Lola

Inizia una nuova avventura per Robert Shwartzman, che a partire dalla prossima stagione sbarcherà in Formula E per l’inizio dell’era Gen4, entrando a far parte del progetto Lola. Una sfida interessante per un pilota che, nel corso della sua carriera, è stato protagonista in diversi campionati, tra cui F3 e F2, dove ha sfiorato il titolo, il WEC con la Ferrari #83 e una breve esperienza in IndyCar.

In preparazione al debutto nella categoria elettrica, previsto a dicembre in Arabia Saudita salvo cambiamenti di calendario, Shwartzman ha già partecipato ai test della nuova Lola T004, lavorando a stretto contatto con il costruttore britannico e con il partner tecnico Yamaha allo sviluppo della vettura destinata alla prossima generazione regolamentare.

Parlando in occasione del suo annuncio, Shwartzman ha spiegato che da tempo desiderava correre nel campionato completamente elettrico. L’arrivo della Gen4, vettura che sulla carta dovrebbe essere in linea, se non addirittura superiore, alle performance di una Formula 2, ha rappresento la rivoluzione giusta per intraprendere questo percorso dopo l’addio al progetto IndyCar.

Robert Shwartzman

Foto di: Lola

“Sono entusiasta di unirmi alla griglia della Formula E e iniziare questo nuovo capitolo della mia carriera con Lola. La Formula E è un campionato estremamente competitivo e unico, e da tempo desideravo gareggiarci”.

“Ciò che rende questo progetto così speciale è poter lavorare con un nome leggendario come Lola all'inizio dell'era GEN4. La vettura GEN4 è un vero mostro ed è divertentissima da guidare. Non vedo l'ora che la stagione inizi e di poterla portare al limite su quello che sembra essere un calendario fantastico”.

La stagione 2027 sarà particolarmente intensa per Shwartzman, che dovrà conciliare gli impegni nel Mondiale Endurance con Peugeot e quelli nel campionato elettrico. Sono molti i piloti impegnati in un doppio programma, ma a complicare ulteriormente la situazione quest’anno contribuisce la crescita dei calendari, che si arricchiscono di nuovi appuntamenti.

Sede Lola

“Bilanciare gli impegni tra WEC e Formula E renderà la stagione molto impegnativa e senza soste. Onestamente, dopo non aver corso nel 2026, mi è mancato tantissimo gareggiare. Tornare a fare ciò che amo, soprattutto con due programmi di alto livello, è una sensazione incredibile. Sono molto grato a tutte le persone che hanno lavorato dietro le quinte per darmi questa opportunità”.

Uno degli aspetti che ha convinto LOLA a ingaggiare Shwartzman è la sua rapidità nell'adattarsi a categorie differenti, avendo un bagaglio di esperienza piuttosto importante: “I risultati e l'esperienza di Robert parlano da soli e siamo molto felici di accoglierlo in Lola Formula E. Pur entrando nella serie come rookie e dovendo affrontare una reale curva di apprendimento contro piloti molto esperti, ha dimostrato nel corso della sua carriera una grande capacità di adattamento”, ha spiegato Mark Preston, Team Principal della LOLA.

“Ha già mostrato un forte potenziale al volante e si è integrato molto bene nel team, fornendo feedback preziosi mentre ci prepariamo alla stagione 2027”. Shwartzman è il primo tassello della nuova line-up per questa stagione, dato che sarà completamente rinnovata dopo il ritiro di Lucas di Grassi e il passaggio di Zane Maloney alla Nissan.

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