FE | Cupra Kiro: svelata la livrea per la Gen4, ma la sorpresa è l'addio di Ticktum e l'arrivo di Hughes

Nuova livrea, nuovi piloti, nuove ambizioni. Il 2027 di Cupra Kiro è iniziato al Salone dell’auto di Parigi, dove ha svelato la coppia di piloti per la nuova stagione, con l’arrivo di Jake Hughes per affiancare Pepe Martì al posto di Dan Ticktum, oltre alla nuova colorazione con cui correrà nella prossima stagione.

Dopo anni trascorsi insieme, prima sotto le insegne di NIO e successivamente in quelle di ERT e CUPRA KIRO, le strade tra Ticktum e il team di Silverstone si sono separate. Una decisione che può sorprendere considerato il valore del britannico, ma che in realtà era già nell’aria da diverse settimane.

Il team si era infatti preso un periodo di riflessione al termine del campionato, valutando attentamente non solo le prestazioni ma anche alcuni episodi che, nel corso degli anni, avevano visto l’inglese sotto la lente di ingrandimento per comportamenti non sempre impeccabili, sia dentro sia fuori dalla pista.

Cupra Kiro Gen4 Foto di: Cupra

L'obiettivo dichiarato di Cupra Kiro per la stagione appena conclusa era quello di portare Ticktum nelle prime cinque posizioni della classifica piloti, traguardo ambizioso ma ritenuto alla portata di uno dei talenti più veloci della griglia, specie quando si tratta di gestire l’energia. Un risultato che non è arrivato, ma non è stato l’unico punto a spingere verso una direzione differente.

Per aprire il ciclo GEN4, il team ha così deciso di puntare su Jake Hughes, pilota che negli ultimi anni si è costruito una reputazione come uno dei migliori qualificatori della categoria. Il britannico debuttò in Formula E con McLaren nella stagione 2022/23, conquistando addirittura la pole position già alla sua terza gara nella serie.

Dopo l'esperienza con Maserati nel 2024/25, culminata con un podio a Jeddah, Hughes ha trascorso l'ultima stagione nel ruolo di pilota di riserva, continuando però a mantenersi competitivo anche nelle gare endurance. Hughes affiancherà Pepe Martí, già confermato dalla squadra, formando una coppia che unisce esperienza e gioventù in un momento di crescita del team.

Cupra Kiro Gen4 Foto di: Cupra

L'ingresso della GEN4 rappresenta infatti uno spartiacque per l'intero campionato, non solo perché sarà la vettura più veloce di sempre in Formula E, ma anche perché per Cupra Kiro sarà anche la stagione in cui finalmente avrà a disposizione l’ultimo Powertrain realizzato da Porsche, mentre negli ultimi 2 anni ha sempre potuto contare solo su una specifica più vecchia.

In parallelo all'annuncio della nuova line-up, CUPRA KIRO ha anche svelato la livrea che accompagnerà il team nella nuova era. La vettura conserva gli elementi distintivi che hanno caratterizzato il marchio e il team Kiro, mantenendo il giallo fluorescente come colore dominante e abbinate le tradizionali tonalità rame della casa spagnola.

Pur restando fedele alla propria identità visiva, il progetto presenta un'evoluzione evidente. Le linee sono più aggressive e marcate, con un design pensato per enfatizzare il carattere della GEN4, la monoposto più potente nella storia del campionato elettrico.