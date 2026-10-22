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FE | Ticktum avrà un futuro in Gen4: arriva in Fortescue Zero che punta sulla sua fame di riscatto

Dopo l'addio a Cupra Kiro, Dan Ticktum si assicura un posto sulla griglia della Formula E per l'era Gen4 firmando con Fortescue Zero, ex DS Penske e nuovo team satellite Jaguar, dove affiancherà Taylor Barnard nel primo storico campionato della squadra. L'inglese lo ha definito un onore e il team non vede l'ora di scoprire la sua velocità.

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 22 ott 2026, 10:57

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Dan Ticktum, Cupra Kiro

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Dopo l’addio a Cupra Kiro, l’avventura di Dan Ticktum in Formula E prosegue, ma con nuovi colori, quelli di Fortescue Zero che ha rilevato l'ex team DS Penske. Per certi versi, la vera sorpresa è stata il suo addio a Cupra Kiro, perché internamente era ritenuto come uno dei migliori piloti della griglia, tra i più efficaci nella gestione dell’energia, ma qualcosa l’anno scorso si è rotto.

Certi comportamenti, sia in pista che fuori, e il fatto che, anche per situazioni sfortunate, i risultati non siano arrivati rispetto a quelle che erano le aspettative, ha cambiato le carte in tavola, spingendo così il team di Silverstone a cambiare strada. Rimasto sul mercato, Ticktum non ha impiegato molto tempo a trovare una nuova casa, accasandosi al team Fortescue che debutterà la prossima stagione.

Il britannico guiderà per il nuovo team satellite della Jaguar nella stagione 2026-27, con cui ci sarà una collaborazione molto ravvicinata, affiancando il riconfermato Taylor Barnard che ha comunque avuto il modo di conoscere il team durante l’ultimo anno, quando era però ancora sotto i colori DS Penske, per cui certamente ci saranno delle modifiche anche abbastanza importanti.

Dan Ticktum, Cupra Kiro

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Una scialuppa per un pilota che meritava di restare in FE

Tornando indietro di qualche mese, il britannico aveva precedentemente affermato che i pregiudizi sulla sua personalità gli stavano impedendo di ricevere nuove offerte, al punto da costargli anche il rinnovo con Cupra Kiro. Già a inizio anno era arrivato un ammonimento da parte della squadra, ma da Monaco in poi il rapporto si è deteriorato ed è forse stato il weekend più strano per certi versi.

Da una parte, Ticktum in quel fine settimana conquistò due pole position consecutive, a conferma del potenziale della vettura e del fatto che, nel momento in cui contava, avesse la velocità per mettere l’auto davanti a tutti. Spesso in stagione ha ben figurato in qualifica, ma in gara quei risultati hanno faticato a tramutarsi in punti.

Proprio a Monaco, infatti, anche per un incidente non ha poi conquistato alcun punto e, data un’amara frustrazione per quanto accaduto, decise di saltare gli incontri con i media e con il team, creando così una crepa che neppure la velocità ha saputo completamente sanare. Così si è arrivati alla sosta estiva, in cui il team ha fatto le sue valutazione, scegliendo di seguire un’altra strada.

Dan Ticktum, Cupra Kiro

Foto di: Jordan McKean / LAT Images via Getty Images

Per Ticktum c’era però da ricostruire un percorso in Formula E e, fortunatamente, c’erano ancora diverse squadre con dei sedili liberi, in particolare LOLA, il secondo team Porsche (che diventerà una scuderia clienti dopo la ristrutturazione della Casa tedesca) e, per l’appunto, Fortescue Zero. Non è un segreto che in passato Ticktum fosse finito nel mirino di Porsche, ma alla fine nulla si concretizzò.

Fortescue è così diventata l’opzione più interessante e concreta, anche per lo stretto legame con Jaguar, spingendolo a scegliere di intraprendere questa nuova avventura. A convincerlo è stata anche la fiducia risposta in lui perché, non bisogna dimenticarlo, al di là di quanto racconti la classifica dell’ultimo anno, Ticktum resta uno dei piloti più veloci in Formula E. Serve solo il modo di dimostrarlo.

Cosa Fortescue Zero ha convinto Ticktum : “È un onore”

"Ciò che amo di Fortescue Zero Racing è che vogliono fare le cose in modo diverso" - ha detto Ticktum -. "Gareggiare e rappresentare Fortescue Zero Racing nella sua prima stagione è un enorme onore. Poter far parte della costruzione di una squadra da zero è entusiasmante, specialmente per una realtà che vanta una lunga storia di competizioni e vittorie."

Dan Ticktum, CUPRA KIRO

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Non dimentico il supporto che ho ricevuto per arrivare fin qui e la fiducia che è stata riposta in me. Sono estremamente grato e non vedo l'ora di ripagare questa fiducia lavorando con Jim Wright e con l'intero team per rendere la stagione 2026/27 un grande successo."

Fortescue Zero, un'azienda mineraria australiana, ha fatto il suo ingresso nel motorsport nel 2022 rilevando la società Williams Advanced Engineering, fondata dall'omonima scuderia di Formula 1. L'azienda ha operato come fornitore tecnico per la FE per diverse stagioni, fornendo sia le batterie sia le apparecchiature per il sistema di ricarica rapida Pit Boost. Perso però il bando per la Gen4, ha scelto di investire le risorse nel passo successivo, entrando con un suo team.

"Dan è un pilota di grande carattere e grinta. È veloce, intrepido, un comprovato vincitore di gare in Formula E e non ha paura di spingersi oltre i limiti. In Fortescue, sfidare il modo tradizionale di fare le cose fa parte del nostro DNA", ha affermato Jim Wright, Team Principal di Fortescue Zero Racing.

"Vogliamo quella fame all'interno del nostro box, unita alla disciplina e al lavoro di squadra necessari per ottenere risultati. Dan porta con sé esperienza, forza d'animo e una personalità vincente. Dan ha la reputazione di essere incredibilmente veloce e di correre con grande determinazione. Come nuovo team abbiamo molto da dimostrare e insieme potremo far vedere a tutti di cosa è capace Fortescue Zero Racing".

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