Ultime notizie

Formula E

FE | Sorpresa Porsche: ha girato a Monza per testare la nuova Gen4 sui curvoni veloci

La Casa tedesca è scesa in pista sul circuito brianzolo con la 975 RSE per raccogliere dati sulla Gen4 che debutterà a fine 2026. Con un calendario che vede sempre più piste permanenti e meno cittadini, è importante girare anche su tracciati più rapidi per valutare come cambi il comportamento della vettura con i due pacchetti aero.

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 18 ott 2026, 09:35

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Porsche Gen4

Foto di: Porsche

Sebbene manchi ancora un mese all’unica sessione di test collettivi prevista a Jarama, nei pressi di Madrid, dal 16 al 20 novembre, dietro le quinte team e costruttori stanno già lavorando a pieno ritmo in vista della prossima stagione. A differenza di quanto accade in Formula 1, infatti, alle squadre vengono concessi anche diversi giorni di test privati, da distribuire nel corso del ciclo tecnico.

Per arrivare pronta ai test collettivi di Jarama, testando sia l’affidabilità che le caratteristiche aero della nuova Gen4, Porsche è scesa a sorpresa in pista a Monza per un test con la sua nuova 975 RSE e i piloti ufficiali alla guida, tra cui il campione del mondo in carica Pascal Werhelin, incoronato a Londra poche settimane fa in un acceso finale di stagione.

Una cosa, però, è già certa: la Gen4 rappresenterà un salto generazionale per la serie completamente elettrica, più significativo di tutte le precedenti evoluzioni messe insieme. È un manifesto di cosa può fare l’elettrico, perché senza tradire il DNA di questa categoria, che fa dell’efficienza energetica il suo fulcro, questa volta il reparto tecnico di FIA e Formula E è andato anche alla ricerca delle performance.

Porsche Gen4

Foto di: Porsche

Ma per esprimere queste performance, servono anche i tracciati adatti, tanto che in calendario nel 2027 ci saranno sempre meno circuiti cittadini e più piste permanenti, tra cui le novità Austin, Brands Hatch e Zandvoort. Inoltre, anche in Messico si userà la stessa configurazione della Formula 1, eccezion fatta per una breve chicane sul rettilineo principale per garantire un punto di ricarica in più.

Cosa significa tutto ciò? Che anche le squadre di Formula E hanno bisogno di piste adatte per valutare le caratteristiche aerodinamiche e i consumi su circuiti più impegnativi rispetto al passato. Se finora i team prenotavano spesso tracciati stretti e tortuosi per le proprie sessioni di prova, perché in fondo rispecchiavano gran parte delle piste presenti in calendario, ora serve un equilibrio diverso.



È vero che il pacchetto aerodinamico è uguale per tutti ed è imposto dalla Formula E, ma questo non significa che non ci sia lavoro di sviluppo dietro. I team lo studiano infatti in galleria del vento per comprenderne gli effetti sulle gomme, che quest'anno saranno completamente nuove e fornite da Bridgestone. A seconda di come reagiscono gli pneumatici, cambia anche il comportamento della monoposto.

La configurazione ad alto carico ha due profili al posteriore, quella singola ha solo il mainplane per ridurre la resistenza

Foto di: Porsche

Se in passato il grip era prevalentemente meccanico più che aerodinamico, la Gen4 segnerà un netto passo avanti sotto questo aspetto, tanto che il carico generato dalla nuova vettura sarà più che doppio rispetto a quello della Gen3.

Ciò significa che servono anche curvoni ad alta velocità per valutare il comportamento della vettura. Per questo il test di Monza, per quanto insolito per la Formula E, e per di più disputato sul layout completo senza chicane aggiuntive, è particolarmente interessante. Porsche ha provato sia la configurazione ad alto sia quella a basso carico, raccogliendo indicazioni preziose su come cambierà la dinamica della monoposto nel corso del weekend.

In qualifica, infatti, le vetture utilizzeranno la configurazione ad alto carico per massimizzare la prestazione, così come nella gara sprint, mentre nella prova lunga verrà adottato il pacchetto a basso carico per migliorare efficienza e gestione energetica. Secondo quanto spiegato a Motorsport.com dai tecnici coinvolti nello sviluppo della vettura, la differenza di carico tra le due configurazioni è significativa, con effetti evidenti anche sul comportamento della monoposto.

Ecco perché testare su circuiti più impegnativi, dove si raggiungono velocità elevate e si può lavorare sul setup, sta diventando sempre più importante anche per la Formula E.

Leggi anche:

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente FE | Cupra Kiro: svelata la livrea per la Gen4, ma la sorpresa è l'addio di Ticktum e l'arrivo di Hughes

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Gianluca D'Alessandro





Il "rollercoaster" della F1 con il record di 197 metri di dislivello: ecco come la pista del Ruanda vuole essere unica



Formula 1



Formula 1 2 h



Il "rollercoaster" della F1 con il record di 197 metri di dislivello: ecco come la pista del Ruanda vuole essere unica





F1 | Gabriele Miní torna al volante dell'Alpine: ha girato al Paul Ricard in un'altra sessione di test TPC



Formula 1



Formula 1 1 g



F1 | Gabriele Miní torna al volante dell'Alpine: ha girato al Paul Ricard in un'altra sessione di test TPC





F1 | Mercedes: il nuovo pacchetto ha un anteriore più forte del previsto e ha sbilanciato la W17



Formula 1



Formula 1 1 g



F1 | Mercedes: il nuovo pacchetto ha un anteriore più forte del previsto e ha sbilanciato la W17

Ultime notizie





MotoGP | KTM vede il 2027 come un nuovo inizio: "Finalmente possiamo far confluire 10 anni d'esperienza nella 850cc"



MotoGP



MtGP MotoGP



MotoGP | KTM vede il 2027 come un nuovo inizio: "Finalmente possiamo far confluire 10 anni d'esperienza nella 850cc"





FE | Sorpresa Porsche: ha girato a Monza per testare la nuova Gen4 sui curvoni veloci



Formula E



FE Formula E 27 min



FE | Sorpresa Porsche: ha girato a Monza per testare la nuova Gen4 sui curvoni veloci





Video | Porsche 911, Challenge vs Cup: cosa cambia davvero in pista?



GT



GT GT 59 min



Video | Porsche 911, Challenge vs Cup: cosa cambia davvero in pista?





MotoGP | I piloti credono che le 850cc saranno meno impegnative fisicamente e più divertenti da guidare



MotoGP



MtGP MotoGP



Indonesia



1 h



MotoGP | I piloti credono che le 850cc saranno meno impegnative fisicamente e più divertenti da guidare

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti