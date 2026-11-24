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Formula E

L’addio di Opel e Citroen non è un tradimento alla Formula E, ma è un macigno nel momento peggiore

La decisione di Stellantis di chiudere i programmi Formula E e WEC va ben oltre il motorsport ed è il riflesso della crisi che attraversa il settore automotive. L'addio di Citroen e Opel non è un giudizio negativo sulla salute del campionato, però resta un duro colpo, soprattutto a poche settimane dal debutto della Gen4. Ma è tutto così negativo?

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 24 nov 2026, 14:43

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Opel GSE Formula E Team GSE 27FE

Foto di: FIA Formula E Championship

Quello che in molti temevano, alla fine si è purtroppo avverato. Alla luce del consistente buco finanziario emerso a fine 2025 e delle perdite registrate nel terzo trimestre di quest’anno, Stellantis Motorsport ha deciso di chiudere quasi tutti i propri programmi, compresi quelli in Formula E, che a fine 2027 si ritroverà così a perdere contemporaneamente Citroen e Opel.

È però importante comprendere che questa decisione va oltre la singola categoria e non rappresenta un termometro dello stato di salute del campionato. Non si tratta di un “tradimento” della Formula E, di ciò che rappresenta o il suo valore, come dimostra il contemporaneo addio al WEC con Peugeot. Piuttosto, è il riflesso del momento molto complesso che sta attraversando l’intero settore automobilistico europeo.

Stellantis non ha ancora comunicato i risultati finanziari completi del 2026, con l’ultimo rendiconto per ora fermo alle perdite del terzo trimestre, ma più volte i vertici dell’azienda hanno ripetuto che nel 2027 l’aumento dei costi delle materie prime e dei chip potrebbe costare non milioni, bensì miliardi. L’uscita dai programmi racing parte da qui: il problema non è il motorsport, ma cosa sta a monte.

Citroen Racing Citroen e-CX

Foto di: FIA Formula E

Non è un giudizio sulla Formula E, ma sul mondo dell'auto

Al contrario, la Formula E è stata concepita per essere una categoria finanziariamente sostenibile, proprio per attrarre i grandi costruttori. È un modello che ha funzionato per anni, al punto che oggi non mancano marchi di primo piano. Tuttavia, per una serie che trova proprio nell’impegno delle case la sua principale forza, perdere due costruttori in un colpo solo equivale a un gancio destro ben assestato.

È facile comprendere perché i progetti sportivi siano i primi a saltare nei momenti di difficoltà, ma sia Opel sia Citroen hanno già investito una parte significativa del budget destinato alla stagione 2027, tanto che disputeranno la stagione. Gli effetti economici di questa decisione, quindi, non saranno immediati, senza contare le penali da dover corrispondere alla Formula E legate all'uscita anticipata dal campionato.

“Formula E collaborerà strettamente con Stellantis per gestire una transizione ordinata, affrontando anche gli obblighi contrattuali e gli aspetti finanziari legati all’uscita anticipata, mentre continuerà a valutare il forte interesse manifestato da nuovi costruttori e team intenzionati a entrare in griglia nelle prossime stagioni”, si legge in un comunicato diffuso dalla serie elettrica.

Opel GSE Formula E Team GSE 27FE

Foto di: FIA Formula E

Anzi, ed è qui che emerge il vero paradosso della vicenda. Per la Gen4 Stellantis aveva scelto di aumentare gli investimenti con l’obiettivo di tornare al vertice, ritenendo il progetto strategico per i propri programmi motorsport dato che è anche quello più vicino in termini di ricadute sul prodotto di serie. Lo dimostra anche la decisione di avallare l’ingresso di Opel solo pochi mesi fa con una propria licenza, resa possibile attraverso un investimento da milioni di euro. Se il gruppo non avesse creduto nel potenziale della Gen4, difficilmente avrebbe approvato un impegno di questa portata.

L'addio non poteva arrivare in un momento peggiore, ma...

Se perdere due marchi rappresenta il primo pesante macigno, il secondo riguarda le tempistiche. È vero che la Formula E può ancora contare su numerosi costruttori di primo piano, ma questa notizia arriva a poche settimane dall’inizio del campionato e, soprattutto, dal debutto della Gen4. Tutto doveva essere perfetto, e invece la stagione parte sapendo di dover perdere già due marchi. Non è un caso che anche il CEO della FE, Jeff Dodds, si sia detto deluso non solo dall'addio, ma anche dalle tempistiche.

Senza nasconderlo, la Gen4 è il passo più grande e ambizioso fatto dalla Formula E fino ad ora. È il passo atteso per anni, tanto da averci puntato anche con un accordo epocale con Disney+ per portare le corse elettriche su una delle piattaforme più importanti. Ed è per questo che la Gen4 deciderà una fetta di quale sarà il futuro di questa serie.

Citroen Racing Citroen e-CX

Foto di: FIA Formula E

Da tempo c'era consapevolezza delle difficoltà del mercato europeo, ma l'addio di Stellantis è arrivato come un fulmine a ciel sereno anche per la Formula E. Non è una decisione che mette in discussione lo stato di salute del campionato, ma per una categoria che basa gran parte della propria identità sulla presenza dei costruttori rappresenta comunque un colpo pesante arrivato nel momento peggiore possibile.

La speranza è che per il 2028 questi due programmi possano restare in pista sotto qualche altra forma, con un piano B. Ma come? Nel caso di Citroen, la licenza è del team privato MSG, che deciderà autonomamente il proprio futuro nel campionato dopo questa stagione trovando un altro partner o un compratore.

Al contrario, ben più complesso sarà il caso Opel perché c’è una licenza in ballo: è difficile pensare che il marchio tedesco possa riuscire a distaccarsi da Stellantis e operare in autonomia. Ciò significa che, realisticamente, la licenza andrà venduta al miglior offerente. Se ciò non accadesse, la licenza tornerebbe alla Formula E, ma con una perdita dell’investimento ancora più importante: è un gioco che vale la candela?

C'è però anche l'altra faccia della stessa moneta. Da tempo nel paddock gira voce di un possibile interesse da parte di marchi asiatici per un eventuale ingresso in Formula E, soprattutto cinesi. Il fatto che si liberino due licenze potrebbe trasformarsi in una opportunità per attrarre quei marchi che da tempo hanno espresso il loro interesse, in modo da evitare un'emorragia che sarebbe difficile da sanare.

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