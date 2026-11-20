Formula E

FE | Il pre-campionato termina in anticipo a causa dell'incendio e dell'esplosione di una vettura

L'auto di Barnard ha preso fuoco nell'ultima ora dei test di Jarama nella giornata di venerdì.

Jose Carlos de Celis

Pubblicato: 20 nov 2026, 17:05

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Foto de @datanromar

Taylor Barnard è uscito illeso dopo che la sua vettura della Fusion ha preso fuoco ed è esplosa a Jarama, con l'incidente che ha portato ad una brusca conclusione dell'ultima giornata dei test pre-stagionali 2027 di Formula E.

L'attività in pista di venerdì con le nuove vetture Gen4 stava procedendo in modo relativamente regolare, a parte i consueti problemi di affidabilità. Tuttavia, gli allarmi sono scattati poco prima dell'ultima ora di attività quando la Fusion di Barnard ha preso fuoco.

Il pilota britannico è riuscito ad uscire dalla vettura senza aiuto, facendolo prima che esplodesse. L'incidente ha provocato il rapido dispiegamento della vettura medica, della safety car e di un camion dei pompieri, mentre un'enorme colonna di fumo si alzava sopra la collina.

La sessione è stata immediatamente interrotta con bandiera rossa, con tutti i piloti istruiti a fermarsi in pista. Dopo alcuni minuti, diverse vetture sono state indirizzate a rientrare ai box percorrendo il circuito in direzione opposta.

I team sono stati informati che la sessione non sarebbe ripresa, portando i test pre-stagionali ad una conclusione prematura, un'ora prima del previsto.

Si sospetta che la causa del guasto della Fusion sia la batteria della vettura del team clienti Porsche, ma il team deve ancora fornire una spiegazione.

"Le squadre di emergenza stanno intervenendo attivamente sull'incidente. Possiamo confermare che non ci sono feriti, e condurremo un'indagine approfondita sulla causa," hanno dichiarato Formula E e la FIA in una nota congiunta. "Forniremo ulteriori aggiornamenti non appena saranno disponibili maggiori informazioni".

In precedenza, in mattinata, appena due minuti dopo l'inizio della sessione, la Jaguar ufficiale di Stoffel Vandoorne si era fermata in pista, provocando la prima bandiera rossa dell'ultima giornata.

Dopo lo stop di Vandoorne, la Jaguar è stata parcheggiata in una sezione separata del circuito e messa in quarantena come precauzione di sicurezza mentre venivano effettuati controlli per assicurarsi che fosse tutto a posto.

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