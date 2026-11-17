Analisi

Formula E

La Gen4 è l'alba di una nuova era: perché ha il duro compito di cambiare la percezione della FE

Più che una nuova monoposto, la Gen4 rappresenta il tentativo più ambizioso nella storia della Formula E di cambiare il modo in cui è percepita e ciò che può raprpesentare nel motorsport. La nuova vettura avrà il doppio del carico e 600 kW. Cambierà anche il format per mostrare di cosa è capace, ma basterà per convincere?

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 17 nov 2026, 09:33

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Gen4

Foto di: FIA Formula E Championship

"La Gen4 è molto veloce e divertente da guidare per noi piloti. Credo che sarà una vera rivelazione per molti appassionati e osservatori", aveva spiegato Pascal Wehrlein qualche mese fa in occasione del lancio della nuova vettura di Formula E. Ora ci siamo: a Jarama, vicino Madrid, è iniziata la prima e unica sessione di test collettivi della Gen4 prima del debutto in gara a Città del Messico nel gennaio 2027.

È l'inizio, in qualche modo simbolico, di una nuova era per la Formula E. La Gen4 nasce infatti con ambizioni molto diverse rispetto alle precedenti generazioni e con la speranza di rappresentare un punto di svolta per il campionato, non solo dal punto di vista tecnologico, ma anche sportivo, avvicinandolo ai grandi protagonisti del motorsport senza però tradirne il DNA.

Attorno alla Gen4, anche all’interno del paddock, si avverte un grande entusiasmo, ma anche una sorta di consapevolezza che il futuro della Formula E passerà in parte dal successo (o meno) di questa vettura.

Gen4

Foto di: FIA Formula E

Non si può negare che l'era della Gen3 abbia vissuto luci e ombre. Anzi, forse più ombre che luci. Anche all'interno del paddock si è spesso avuta la sensazione di un progetto che non sia riuscito a mantenere tutte le promesse con cui era stato concepito, lasciando l'impressione di un potenziale solo parzialmente espresso. E ciò è avvenuto in una fase cruciale per la Formula E, chiamata a consolidare il proprio percorso di crescita e a rafforzare la propria posizione nel panorama internazionale del motorsport.

Anzi, per certi versi la Gen3 ha rappresentato quasi un momento di stagnazione rispetto alla "golden era" della Gen2, non perché non ci sia stato un salto tecnologico, ma perché è sembrato mancare ciò che potesse convincere i più scettici del potenziale della categoria. È proprio qui che la Formula E spera che la Gen4 possa cambiare le carte in tavola: la nuova vettura promette infatti il più grande salto prestazionale nella storia del campionato.

Il carico aerodinamico generato dalla vettura sarà più che raddoppiato rispetto alla Gen3, consentendo di sfruttare al meglio i 600 kW (oltre 800 CV) disponibili in qualifica insieme alla trazione integrale. Squadre e piloti avranno inoltre a disposizione ABS, controllo della coppia, differenziale attivo, pneumatici Bridgestone di nuova generazione e una gamma più ampia di sistemi elettronici che non erano disponibili sulle vetture precedenti.

Ma i numeri raccontano soltanto una parte della storia. La vera novità è infatti filosofica: per la prima volta la Formula E ha sviluppato una monoposto con la performance come priorità, mettendo la ricerca della prestazione al centro. Durante la presentazione al Paul Ricard, la sensazione condivisa da molti addetti ai lavori è stata proprio questa: che la Gen4 sia finalmente in grado di offrire il feeling di una vera auto da corsa.

Gen4

Foto di: FIA Formula E

In questo senso, la Gen4 rappresenta una vera e propria dichiarazione d'intenti. Per anni la Formula E ha cercato di costruire una propria identità, evitando confronti diretti con altre categorie. Oggi, però, il messaggio sembra diverso: dimostrare fino a che punto possa spingersi la tecnologia elettrica. Poche settimane fa, Porsche ha girato a Monza con la sua Gen4 in una sessione di test, con tempi migliori anche della Formula 2.

Non si tratta più soltanto di dimostrare che l'elettrico fa parte delle corse. La sfida è dimostrare di potersi iniziare a ritagliare uno spazio per avvicinarsi alle categorie regine nel mondo del motorsport, come F1 e WEC. È per questo che in molti considerano la Gen4 la vettura più importante nella storia della Formula E: quella chiamata ad aprire una nuova era per la categoria ma, soprattutto, a ridefinire la percezione del campionato.

Questa spinta verso la performance non si comprende solo osservando la vettura, ma anche attraverso il nuovo format del campionato. Per la prima volta nella storia della Formula E, infatti, ai tradizionali ePrix si affiancheranno in alcuni appuntamenti gare più corte in formato sprint chiamate Unleashed. A differenza di quanto accade in altre categorie, però, nascono con l'idea di dare modo ai piloti di spingere davvero, senza limitazioni sulla gestione dal punto di vista energetico.

Più veloce, più sofisticata e più ambiziosa: la Gen4 non rappresenta semplicemente la nuova monoposto della Formula E, ma vuole e deve essere una nuova era. È il tentativo più concreto mai compiuto dalla categoria per ridefinire la propria immagine, convincere gli scettici e ritagliarsi un posto stabile tra i grandi campionati del motorsport mondiale. Dopo una Gen3 che non ha del tutto convinto, sulla Gen4 ricade il compito più difficile: compiere quel salto che il campionato rincorre da anni.

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