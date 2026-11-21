Analisi

Formula E Test di Novermbre a Jarama

FE | “La Gen4 è la vettura più avanzata nel motorsport”: cosa è emerso dal test che ha fatto scintille a Jarama

L'incendio sulla Fusion di Barnard nel finale, come prevedibile, ha monopolizzato l'attenzione, ma i test di Jarama hanno raccontato anche altro, sia in termini di gerarchie che sulle caratteristiche della Gen4. Cerchiamo di capire quali sono i temi emersi dall'unica sessione di prove collettive prima dell'inizio del mondiale.

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 21 nov 2026, 14:46

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Antonio Felix da Costa, Jaguar

Foto di: FIA Formula E Championship

Per capire come è andata e che peso ha la prima e unica sessione di test collettivi della Gen4 alla vigilia del campionato, bisogna inevitabilmente partire da come si è conclusa, dalle scintille e dal rogo della Fusion di Taylor Barnard che, è bene precisarlo, non ha riportato conseguenze fisiche per il pilota. FIA e FE hanno già confermato che partirà un’indagine per capire cosa abbia innescato l’incendio.

In realtà è raro, anzi, molto raro, che una vettura di Formula E prenda fuoco, tanti che i casi in 12 anni si contano sulle dita di una mano proprio perché ci sono dei protocolli di sicurezza estremamente rigidi stabiliti dalla FIA. La cosa ancor più paradossale, però, è che è arrivato al termine di una tre giorni di test molto positiva, dove si sono riscontrati pochi e, sostanzialmente, minori.

Parlando in esclusiva con motorsport.com prima dell’incendio della vettura di Barnard, Pablo Martino, Head of Championship della FE per la FIA, aveva infatti tracciato un bilancio positivo, rimarcando come sia la Federazione che i team avessero imparato molto sulla nuova vettura. Ci sono aspetti della Gen4 che non si possono imparare solo al simulatore e queste opportunità in pista diventano cruciali.

Taylor Barnard, Fusion Formula E Team

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Ciò non vuol dire che non ci siano stati intoppi durante i tre giorni. Lato operativo al lunedì c’è stato solo un piccolo problema nemmeno legato alle vetture, ma curiosamente al layout dei box e su come erano disposti gli elementi ad alto voltaggio. Un problema minore identificato e risolto rapidamente, proprio a conferma del fatto che, fino a venerdì pomeriggio, tutto sembrava essere filato liscio.

“È la vettura più avanzata mai provata”

Proprio per questo aver chiuso in anticipo con quei dubbi avvolti tra le fiamme ha un sapore così amaro. C’era grande attesa attorno alla Gen4 e il peso di questa rivoluzione ma c’è un aspetto su cui tutti sono davvero concordi: questa vettura è un enorme passo avanti, al punto che diversi piloti, che hanno avuto modo anche di girare con Formula 1 e WEC, l’hanno definita la vettura più avanzata nel motorsport.

A partire da quest’anno, infatti, sulla Gen4 ci sarà un differenziale attivo anche all’anteriore, qualcosa di unico nell’intero panorama del motorsport e ciò, assieme alla trazione integrale sempre attiva e tutti gli altri sistemi di regolazione, sia meccanici che elettronici, come controllo di trazione e ripartizione della coppia, garantiranno molte più opportunità di modifica del setup, anche più di una F1.

Mitch Evans, Opel GSE Formula E Team

Foto di: Dom Gibbons / LAT Images via Getty Images

“Secondo me è la macchina più avanzata che abbia provato. Si può are tanto ogni curva, anche durante lo stesso giro, puoi cambiare da curva a curva, e anche durante un run si può modificare il differenziale per ogni curva. È una macchina molto tecnica”, ha spiegato Antonio Felix da Costa, che nel corso della sua carriera ha avuto modo di guidare a lungo nel WEC.

“Ho guidato quella che più o meno le si avvicinava, simile ma con alcune differenze: la Porsche LMP1” – ha aggiunto Mitch Evans -. “Quando l’ho provata, ne rimasi davvero impressionato. Ormai è passato molto tempo, ma questa Gen4 è una sfida enorme per noi piloti e per gli ingegneri, cercare anche solo di capire cosa vogliamo ottenere. Per questo sì, lo è [la più avanzata]”.

Porsche e i team Stellantis ne escono come i favoriti?

Come spesso si dice, i test rimangono pur sempre… test. Ma questa unica sessione di test a Jarama ha comunque dato degli spunti e che ci siano delle squadre che, almeno in questo momento, arrivino alla prima tappa del mondiale con il ruolo di favoriti, su tutti Porsche e i due team di Stellantis.

Porsche sembra essere la conferma, ripartendo esattamente da dove aveva lasciato alla fine della Gen3 non solo sul fronte della performance, ma anche dell’affidabilità, se non per il problema sulla macchina clienti di Barnard di cui, però, ancora non si conoscono le cause. Ciò ha permesso di completare quello che era il programma mettendo a referto tanti giri.

Azione in pista

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Un discorso simile si può fare anche per Opel (estendendo a Citroen). Sin dai test privati, Stellantis, pur ricordando quanto fosse importante il confronto con i rivali, si era detta fiduciosa del lavoro fatto e, per ora, in effetti anche le due squadre sembrano essere in una buona posizione. Mitch Evans, la punta di diamante del progetto Opel, ha infatti spiegato di essere ottimista e che le basi viste in questi giorni sono molto positive.

Setup più estremi, col carico si cerca di abbassare la vettura

La Gen4 è stata concepita attorno a un concetto: la ricerca delle performance. Per questo, per domare i 600 kW in modalità qualifica, la nuova monoposto è nata con un livello di carico aerodinamico più del doppio rispetto alla vecchia Gen3. Un salto impressionante ed è per questo che, per i piloti, la macchina è anche molto più divertente da guidare, pur avendo un DNA ancora meccanico.

Ed è proprio questa interazione che risulta interessante, perché rispetto alla Gen3 la ricerca del carico dal fondo, che nel frattempo è cresciuto notevolmente in termini di dimensioni, è ancora più centrale. Per questo a Jarama si sono viste delle vetture effettuare delle prove di raccolta dati e girare molto basse, creando anche scintille per il contatto tra il pattino/carrozzeria e l’asfalto nei punti più rapidi dove il carico spinge.

Naturalmente, non sarà qualcosa di replicabile su ogni pista, in particolare su quelli cittadini ricchi di sconnessioni, ma l’effetto del carico extra della Gen4 inizia a sentirsi. C’è però un aspetto cruciale: non è una vettura in cui il carico aerodinamico ha una prevalenza sul resto, da guidare su un binario. Anzi, è una macchina in cui il pilota continuerà ad avere una certa centralità e con cui potranno divertirsi, dato che quando si arriva al limite, sia nei tratti veloci che nelle staccate più brusche, tende a muoversi.

Oliver Rowland, Nissan e-4ORCE 06

Foto di: FIA Formula E

… ma l’aria sporca non sembra un problema

Vi era però il timore che l’aumento di carico potesse avere un impatto negativo sui duelli, rendendo più difficile seguire la vettura che precede per l’incremento dell’aria sporca. Durante i test, i piloti hanno avuto a disposizione la possibilità di effettuare due vere e proprie simulazioni gara: al mercoledì quella completa con il pacchetto a basso carico, mentre al venerdì la sprint con il pacchetto ad alto carico.

Le prime indicazioni dai piloti e a livello di dati dicono che, specie nella configurazione a basso carico, l’aria sporca non sembra essere un particolare problema, combaciando con le previsioni fatte dalla FIA. Inoltre, l’impatto sarebbe piuttosto contenuto anche a livello energetico, il che dovrebbe limitare quelle strategie di non andare in testa nei primi giri per risparmiare energia, anche perché con delle vetture più grandi come la Gen4, realisticamente perdere una posizione avrà un peso maggiore che con la Gen3.

“Ne abbiamo parlato con i piloti. Utilizziamo anche i dati e ciò che abbiamo visto in pista è stato poi confrontato con le simulazioni fatte dalla FIA in passato. Quindi, la vettura, nella configurazione a basso carico aerodinamico, è davvero poco influenzata dall’aria sporca. È una buona notizia, perché conferma quanto era stato previsto dai test CFD e dalla galleria del vento”, ha spiegato Martino a motorsport.com.

“Questo dovrebbe permettere alle vetture di sfruttare la scia in maniera piuttosto significativa e non ha nemmeno un grande impatto a livello di consumi energetici, il che è un’altra buona notizia, perché non incentiverà i piloti a non stare davanti, come accaduto in passato con vetture che avevano più drag. Tutti gli obiettivi sembrano essere stati raggiunti, ma servirà valutare le dinamiche di gara”.

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