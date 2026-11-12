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La FE posticipa Jeddah per le tensioni in Medio Oriente, il mondiale partirà in Messico

A causa delle tensioni in Medio Oriente e dei problemi logistici, la Formula E rinuncia all'apertura di dicembre a Jeddah: il mondiale partirà a metà gennaio da Città del Messico. La doppia tappa saudita slitta al 16-17 aprile 2027, provocando l'anticipo dell'ePrix cinese di Sanya al 3 aprile senza intaccare il totale gare.

Gianluca D'Alessandro

Modificato: 12 nov 2026, 10:36

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Circuito di Jeddah

Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Dopo WEC e Dakar, anche la Formula E ha scelto di modificare il proprio calendario a causa dei conflitti in Medio Oriente, posticipando al prossimo anno l’ePrix di Jeddah che, invece, avrebbe dovuto aprire la stagione a dicembre. Una scelta inevitabile e di buon senso per le tensioni che restano vive sia in Arabia Saudita, specie dopo gli attacchi che hanno colpito anche l’aeroporto della capitale.

Al di là delle ragioni di sicurezza, c’era anche un problema di natura logistica nell’organizzare l’evento. I team saranno impegnati la prossima settimana nei test a Jarama, in Spagna, mentre l’appuntamento di Jeddah si sarebbe dovuto disputare proprio tra un mese, nel weekend del 18 e 19 dicembre. Tuttavia, è logico che spedire tutti i materiali necessari, soprattutto le vetture, richieda tempo.

In seguito allo spostamento di data, ciò vuol dire che il campionato di Formula E non prenderà più il via a dicembre, come originariamente programmato, ma scatterà il piano B. Invece di organizzare un’altra gara, il mondiale prenderà il via direttamente con il secondo appuntamento in calendario, quello di Città del Messico a metà gennaio, a cui poi seguirà una doppia tappa negli Stati Uniti tra Austin e Miami.

Jeddah

Foto di: Andreas Beil

Tuttavia, ciò non vuol dire che l’appuntamento saudita sia uscito dal calendario della prossima stagione ma, almeno per il momento, è stato solo posticipato in accordo con il partner promotore SELA, la Saudi Automobile and Motorcycle Federation (SAMF), la FIA e le autorità locali, al weekend del 16 e 17 aprile 2027 con due gare.

Lo spostamento di Jeddah avrà inevitabilmente un effetto anche su un altro appuntamento del calendario, quello in Cina. L'E-Prix di Sanya, inizialmente previsto proprio per il 17 aprile, è stato anticipato di due settimane e ora si terrà il 3 aprile 2027. La nuova collocazione consentirà alla gara cinese di inserirsi tra due degli eventi più importanti organizzati sull'isola di Hainan, ovvero il principale forum internazionale della regione e la tradizionale fiera commerciale annuale.

Fortunatamente, la Formula E aveva comunque margine di movimento, perché inizialmente per il mese di aprile era previsto proprio solo un appuntamento, quello di Sanya, per cui c’è stata la flessibilità per spostare sia la tappa cinese che quella saudita. Chiaramente, è difficile prevedere come si evolverà la situazione da qui ad aprile, ma la speranza è che si possa correre come previsto, il che vorrebbe dire riuscire a mantenere inalterato il numero di appuntamenti previsti per il mondiale.

Mentre WEC e Dakar hanno seguito lo stesso percorso della Formula E, al contrario la Formula 1 e la MotoGP hanno scelto di non modificare il calendario. La Formula 1, infatti, ha confermato che si recherà sia in Qatar che ad Abu Dhabi per la conclusione del mondiale tra fine novembre e inizio dicembre, con Imola che era stata scelta come piano alternativo qualora si fosse scelto di non recarsi in Medio Oriente.

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