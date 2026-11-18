Intervista

Formula E

FE | Dodds esclusivo: “La Gen4 convincerà anche gli scettici. È il segnale più forte delle nostre ambizioni"

La Gen4 rappresenta la scommessa più ambiziosa della Formula E. Più potente, più veloce e progettata mettendo davvero le performance al centro. La nuova monoposto nasce con una missione precisa: convincere gli scettici e ridefinire la percezione delle corse elettriche. Motorsport.com ne ha parlato in esclusiva con il CEO della FE, Jeff Dodds.

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 18 nov 2026, 09:15

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Jeff Dodds, Formula E, Gen4

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

La Formula E sta entrando in quella che potrebbe diventare l’era più importante della sua storia. La Gen4 ha un obiettivo chiaro: ridefinire il modo in cui è vista nel motorsport e conquistare anche chi continua a guardare con scetticismo alle corse elettriche.

Per la prima volta, la Formula E ha sviluppato una monoposto con il concetto di prestazione al centro del progetto, pur dovendosi confrontare con i limiti di una tecnologia che, nel motorsport, è ancora relativamente giovane. Il salto in avanti rispetto alla Gen3 è tuttavia significativo e l'obiettivo è quello di raggiungere almeno il livello di una Formula 2.

Ed è per questo che, nel paddock, attorno alla Gen4 si avverte un entusiasmo particolare. C’è la sensazione, ma soprattutto la speranza, che sia il punto della svolta, non solo dal punto di vista delle prestazioni, ma anche per il modo in cui la Formula E viene percepita.

Sarà sufficiente per cambiare le opinioni e mostrare di cosa è realmente capace il motorsport elettrico? In un'intervista esclusiva a Motorsport.com, il CEO della Formula E, Jeff Dodds, racconta le ambizioni dietro la Gen4, la visione per il futuro del campionato e perché è convinto che il più grande passo avanti della categoria debba ancora arrivare.

Antonio Felix Da Costa, Jaguar TCS Eacing

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Abbiamo seguito da vicino lo sviluppo della Gen4 e si avverte un senso di entusiasmo nel paddock, c’è la sensazione che questa vettura possa davvero cambiare la Formula E. Tutti i costruttori hanno scelto di restare perché hanno capito il valore di questo progetto, e negli ultimi mesi si sono aggiunti altri due team. Cosa significherà concretamente la Gen4 per il futuro della Formula E?

“Siamo qui in pista e posso vedere tutte e 24 le vetture girare. Innanzitutto, è un’auto più grande, molto più veloce, quindi ha una presenza scenica incredibile. Le sensazioni sono molto diverse rispetto alla Gen3. E credo che tu abbia ragione: c’è tanta tecnologia in questa vettura e questo rende tutti entusiasti. Con 600 kW di potenza e la trazione integrale permanente, sembra una proposta completamente diversa, una vera e propria vettura da corsa di altissimo livello per la Formula E”.

“E hai ragione anche su un altro punto: entreremo nell’era Gen4 con sei costruttori, un numero straordinario. Se pensiamo al momento difficile che sta purtroppo attraversando il settore automobilistico, è qualcosa di cui siamo molto orgogliosi. In un contesto così complesso per l’industria dell’auto, avere sei costruttori impegnati per la Gen4 è un risultato importante e ne siamo orgogliosi. Quindi, magari oggi può sembrare soltanto entusiasmo o aspettativa, ma credo che tutto questo si trasformerà in realtà non appena arriveremo a Città del Messico”.

Andrew Forrest, proprietario di Fortescue, ha definito la Formula 1 un “vecchio dinosauro”. Ovviamente lo ha fatto anche per creare un effetto mediatico, ma la Gen4 rappresenta un enorme passo avanti e dà finalmente l’impressione di essere una vera e propria vettura da corsa. Pensi che questa sia l’occasione per mostrare il potenziale delle corse elettriche e convincere gli scettici?

“Penso che col tempo il numero degli scettici stia già diminuendo, semplicemente perché sempre più persone guidano veicoli elettrici. Quando è nato questo campionato, si vendevano circa 300.000 auto elettriche all’anno e non c’erano poi così tante persone favorevoli a questa tecnologia. Oggi, invece, si superano abbondantemente i 20 milioni di veicoli elettrici venduti ogni anno”.

Jeff Dodds, CEO Formula E

Foto di: Andreas Beil

“Per questo credo che il numero degli scettici stia diminuendo naturalmente. Ma penso anche che, guardando questa vettura, ciò che è in grado di fare e osservandola in pista, sia impossibile non rimanerne colpiti. Si può continuare a preferire i motori a combustione e non essere particolarmente appassionati della tecnologia elettrica, ma quello che si vede qui non può non impressionare”.

“E poi, a proposito di Andrew: è una delle mie persone preferite, adoro Andrew. Ha un vero talento per le dichiarazioni ad effetto. Ha coniato quella splendida frase sui musei e sui dinosauri, ma è anche una persona che crede profondamente nella transizione energetica e nelle tecnologie di nuova generazione. Ed è proprio per questo che riesce a vedere il potenziale di questa vettura. Avere nel paddock persone come lui, che spingono per lo sviluppo della mobilità elettrica e delle nuove tecnologie, è qualcosa di estremamente positivo per noi”.

Pensi che la Gen4 possa rappresentare una sorta di nuova età dell’oro per la Formula E, come accadde con la Gen2?

“Credo che la Gen3 abbia svolto il suo compito. Ha prodotto gare spettacolari, ha introdotto per la prima volta il Powertrain anteriore e la trazione integrale. Ha portato diverse innovazioni interessanti. Detto questo, non aveva oltre 800 cavalli di potenza, non raggiungeva velocità superiori alle 200 miglia orarie in pista e non aveva la presenza scenica che caratterizza la Gen4. Quindi non ci sono dubbi: la Gen4 è il segnale più forte delle nostre ambizioni".

Josep Maria Marti, Cupra Kiro

Foto di: Jed Leicester / LAT Images via Getty Images

Dopo le polemiche che hanno accompagnato i regolamenti della Formula 1 del 2026, Stefano Domenicali ha affermato che per il prossimo ciclo tecnico l’obiettivo è tornare ai motori V8 con il supporto dei costruttori, sottolineando la necessità di mantenere una distinzione tra la mobilità stradale e il mondo delle corse. La Formula E, invece, continua ad abbracciare pienamente il legame con la mobilità. Pensi che la Formula 1 non fosse pronta a gestire una componente elettrica così importante?

“Non posso parlare a nome di Stefano, quindi non sono sicuro al cento per cento di cosa intendesse. Tuttavia, la sua posizione mi sembra anche abbastanza logica. La tecnologia dei motori a combustione utilizzata in Formula 1 ha circa 130 anni di storia alle spalle e le competizioni automobilistiche si basano su questa tecnologia da moltissimo tempo. È stata la principale fonte di propulsione per la mobilità per oltre un secolo”.

"Ora hanno cercato di introdurre nuove tecnologie, passando dai motori tradizionali a sistemi ibridi, e credo che questo abbia inevitabilmente aggiunto complessità. Complessità per i team, complessità nella progettazione e costruzione delle vetture, ma anche alcuni compromessi sul piano sportivo e del format delle gare. Per questo non mi ha sorpreso affatto che la FIA e la Formula 1 abbiano espresso l’intenzione di tornare ai V8 dal 2030, adottando un approccio più puro e più vicino a ciò che i tifosi della Formula 1 apprezzano maggiormente”.

“C’è spazio per entrambe le filosofie. C’è spazio per una categoria basata sui motori a combustione come la Formula 1 e c’è spazio per una categoria elettrica come la Formula E. E se si vuole una soluzione intermedia, esistono campionati come il WEC con le Hypercar. Per quanto ci riguarda, la tecnologia dei veicoli elettrici ha appena 15 o 16 anni di vita ed esistono ancora numerosi ambiti di sviluppo che sono direttamente rilevanti per le auto stradali. Per questo motivo continueremo a portare avanti l’evoluzione di queste tecnologie”.

Pascal Wehrlein, Porsche Formula E Team

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Qualche settimana fa Porsche ha svolto una sessione di test a Monza, e i tempi sul giro erano in linea con quelli della Formula 2, pur senza pneumatici slick. La Formula E ha sempre evitato i paragoni diretti con la Formula 1, perché sono categorie diverse e con approcci differenti. Ma una volta che la Gen4 avrà raggiunto una certa maturità e stabilità, potrebbe esserci la tentazione di compiere un ulteriore passo avanti sul fronte delle prestazioni, magari introducendo gli pneumatici slick anche prima dell’arrivo della Gen5?

“Potrebbe succedere. Gli pneumatici slick rappresentano un'evoluzione logica per noi e sono certamente un aspetto che stiamo valutando insieme a Bridgestone. Dobbiamo però fare attenzione, perché con una gomma slick dobbiamo anche gestire il consumo energetico della vettura. Vogliamo mantenere gare della durata compresa tra i 45 minuti e un’ora e, da questo punto di vista, gli pneumatici scanalati aiutano a raggiungere questo obiettivo. Inoltre, gareggiamo su molti circuiti cittadini, dove questo tipo di gomma offre alcuni vantaggi, senza dimenticare che ha anche una rilevanza diretta per lo sviluppo delle vetture stradali”.

“Per questo non si tratta di una decisione semplice. Tuttavia, prima o poi passeremo inevitabilmente agli pneumatici slick. Probabilmente non perché vogliamo essere confrontati con la Formula 1, ma perché arriveremo a un punto in cui vorremo estrarre ancora più prestazione dalla vettura e riterremo che questo possa rendere le gare ancora più spettacolari per il pubblico. Sono assolutamente convinto che accadrà. La vera domanda è quanto tempo ci vorrà perché succeda”.

Quest'anno ci saranno tre novità nel calendario: Zandvoort, Brands Hatch e COTA, tutti circuiti permanenti. Il DNA della Formula E è sempre stato legato ai tracciati cittadini, ma stiamo assistendo a uno spostamento verso piste permanenti per valorizzare la Gen4, mentre la Formula 1 sta seguendo il percorso opposto, puntando sempre più sugli eventi cittadini. Pensi che la Formula E stia vivendo una fase di transizione in cui sia necessario dare priorità alla prestazione pura attraverso l’utilizzo di circuiti permanenti?

“Uno dei vantaggi dei circuiti permanenti è ovviamente che non dobbiamo costruire tutta l'infrastruttura, perché è già presente. L'altro grande vantaggio, soprattutto con la Gen4, è che consentono di mettere in mostra le prestazioni della vettura su tracciati progettati per esaltare auto molto veloci. Detto questo, vogliamo continuare ad avere una selezione variegata di circuiti. Se pensiamo ai tracciati cittadini più tradizionali, abbiamo ancora San Paolo, Monaco, Tokyo e Sanya, che rimangono veri circuiti cittadini. Poi ci sono soluzioni intermedie, una sorta di compromesso tra le due filosofie”.

Nick Cassidy, Citroen Racing

Foto di: Jed Leicester / LAT Images via Getty Images

“Penso a piste come Jeddah da o Miami, che hanno una configurazione più vicina a quella di un circuito cittadino. E poi abbiamo i grandi tracciati più tradizionali, come Shanghai o Jarama. Credo che il nostro obiettivo sia proprio quello di offrire una varietà di contesti. Vogliamo mostrare la vettura in ambienti differenti. Una cosa è certa: con la Gen4 non sarebbe possibile correre esclusivamente sui circuiti cittadini, perché non permetterebbero alla vettura di esprimere tutto il suo potenziale. Allo stesso tempo, se ogni gara si disputasse su un tracciato come Monza, vedremmo certamente la macchina andare molto forte, ma perderemmo gran parte della varietà che rende interessante il campionato. Per questo vogliamo mantenere un mix il più possibile equilibrato”.

Parlando dei circuiti, quest'anno la Formula E correrà a Zandvoort e a Brands Hatch, mentre Jarama è già in calendario dalla scorsa stagione. Pensi che la Formula E abbia anche l'opportunità di riscoprire e riportare in vita circuiti storici?

"Sì, credo che lo abbiamo già fatto con Jarama. Ora abbiamo Brands Hatch, mentre Zandvoort ha ospitato la Formula 1 negli ultimi anni, ma resta comunque un circuito storico e consolidato. Penso che sia la direzione giusta. Credo che ci siano tracciati per cui i tifosi nutrono un affetto speciale, e Brands Hatch ne è l'esempio perfetto. Mi ha davvero sorpreso vedere quanta passione ed entusiasmo abbia generato l'annuncio della gara su quel circuito. Se possiamo portare una vettura di un campionato mondiale a Brands Hatch e, in un certo senso, contribuire a rilanciarne il prestigio e l'attenzione, allora penso che sia una cosa molto positiva”.

Anche quello che farete a Zandvoort, correndo la gara notturna durante un Fan Festival, è un esempio di come si possa fare qualcosa di diverso rispetto ad altre categorie.

"Sì, esattamente. Sono d'accordo”.

Guardando al futuro, come immagini la crescita della Formula E nei prossimi cinque anni?

"Dico sempre che non ha molto senso parlare di orizzonti di dieci o vent'anni, perché la Formula E esiste soltanto da dodici anni. In pratica, significherebbe immaginare nuovamente l'intera storia del campionato. Credo che un periodo di quattro o cinque anni, quindi fino al 2030 o al 2031, sia una prospettiva molto più realistica. In quel lasso di tempo è probabile che assisteremo a sviluppi significativi nella tecnologia dei veicoli elettrici. Potremmo vedere l'introduzione delle batterie allo stato solido, che offrirebbero un potenziale e capacità decisamente superiori rispetto alle soluzioni attuali. Allo stesso tempo continueranno a evolversi le tecnologie dei powertrain, del software e dell'intelligenza artificiale”.

Mitch Evans, Opel GSE Formula E Team

Foto di: Dom Gibbons / LAT Images via Getty Images

“Dal punto di vista tecnologico credo che ci aspetti un'evoluzione enorme. Se riusciremo a continuare a far crescere il campionato come abbiamo fatto finora, aumentando il numero di tifosi e l'audience televisiva, e se partnership come quella con Disney ci aiuteranno a raggiungere nuovo pubblico, la speranza è che tra quattro o cinque anni la Formula E sia uno sport molto più grande e rilevante di quanto non sia oggi. Inoltre, entreremo nell'era della Gen5, con una monoposto tecnologicamente molto più avanzata rispetto a quella attuale. E, oserei dire, potremmo persino arrivare ad avere una vettura capace di offrire prestazioni paragonabili a quelle di una Formula 1, ma a una frazione dei costi e all'interno di un campionato con una portata ben più ampia”.

Fin dall'inizio siete stati molto chiari e trasparenti: se non fosse stato possibile disputare le gare in Arabia Saudita a dicembre, la stagione sarebbe iniziata a in Messico a gennaio. Avete mantenuto aperta questa possibilità perché avete provato fino all'ultimo a correre a Jeddah, pur sapendo già che avreste potuto spostare l'evento come piano B in caso di rinvio?

"Innanzitutto, abbiamo davvero fatto tutto ciò che era nelle nostre possibilità per aspettare il più a lungo possibile e capire se la gara potesse svolgersi a dicembre. Volevamo davvero iniziare il campionato a Jeddah. Quando abbiamo capito che non sarebbe stato possibile, attraverso una decisione condivisa tra la FIA e il Regno dell'Arabia Saudita, avevamo già individuato una data ad aprile da destinare a quell'evento”.

“Questo ci ha permesso di spostare la gara. Naturalmente speriamo con tutto il cuore che il conflitto nella regione possa risolversi. Anzi, prima di tutto speriamo che il conflitto trovi una soluzione più ampia, per il bene di tutti. Ma, dal punto di vista del campionato, ci piacerebbe molto mantenere quell'appuntamento nel calendario e faremo tutto il possibile per riuscire a disputare la gara a Jeddah. Credo quindi che tu abbia ragione nel dire che abbiamo cercato di essere molto trasparenti e aperti con tutti, ma allo stesso tempo abbiamo provato fino all'ultimo momento disponibile a far sì che la gara si svolgesse a dicembre."

Chiaramente non siete gli unici a dover affrontare questa situazione. La priorità resta correre a Jeddah, ma avete una scadenza entro la quale dovrete prendere una decisione definitiva? Inoltre, se le gare di Jeddah non dovessero disputarsi, la priorità diventerebbe comunque mantenere lo stesso numero di gare in calendario?

"No. Se Jeddah non dovesse andare in porto, molto probabilmente avremo un calendario ridotto. A essere sincero, potrei girare intorno alla domanda, ma la realtà è che è improbabile. Non è impossibile, ma è improbabile che andremo a cercare un'altra sede per sostituire quell'evento. Quindi è poco probabile che venga aggiunta una gara sostitutiva. Per quanto riguarda le tempistiche, realisticamente credo che entro l'inizio di marzo dovremo prendere una decisione definitiva sulla possibilità che quell'evento si svolga o meno. Abbiamo ancora parecchio tempo a disposizione e possiamo arrivare piuttosto vicini alla data della gara prima di dover prendere una decisione".

Leggi anche:

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente La Gen4 è l'alba di una nuova era: perché ha il duro compito di cambiare la percezione della FE

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Gianluca D'Alessandro





DZE: l’eccellenza italiana che da oltre 15 anni è protagonista dell’illuminazione delle gare in notturna di F1



Formula 1



Formula 1 40 min



DZE: l’eccellenza italiana che da oltre 15 anni è protagonista dell’illuminazione delle gare in notturna di F1





F1 | McLaren avrà il turbo ADUO a Las Vegas. Piastri andrà in penalità montando anche un nuovo motore



Formula 1



Formula 1



Las Vegas



7 h



F1 | McLaren avrà il turbo ADUO a Las Vegas. Piastri andrà in penalità montando anche un nuovo motore





La Gen4 è l'alba di una nuova era: perché ha il duro compito di cambiare la percezione della FE



Formula E



Formula E 1 g



La Gen4 è l'alba di una nuova era: perché ha il duro compito di cambiare la percezione della FE

Ultime notizie





DZE: l’eccellenza italiana che da oltre 15 anni è protagonista dell’illuminazione delle gare in notturna di F1



Formula 1



F1 Formula 1 40 min



DZE: l’eccellenza italiana che da oltre 15 anni è protagonista dell’illuminazione delle gare in notturna di F1





F1 | Ceccarelli: "Las Vegas è un GP scintillante per i piloti, ma molto usurante per gli addetti ai lavori"



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas



1 h



F1 | Ceccarelli: "Las Vegas è un GP scintillante per i piloti, ma molto usurante per gli addetti ai lavori"





MotoGP | Mir salta a GP del Portogallo: Honda richiama Jake Dixon



MotoGP



MtGP MotoGP



Portogallo



2 h



MotoGP | Mir salta a GP del Portogallo: Honda richiama Jake Dixon





Non tutti i motori a benzina funzionano allo stesso modo



Prodotto



Auto Prodotto



Motor1.com Italia



Non tutti i motori a benzina funzionano allo stesso modo

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti