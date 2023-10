FE | Test Valencia: dopo lo stop forzato si riprende nel pomeriggio

Lunedì ha preso il via la Season 10 di Formula E con la prima e unica sessione di test collettivi a Valencia prima dell’inizio del campionato in Messico il prossimo gennaio. La prima giornata di azione in pista con le vetture aggiornate, soprattutto a livello software, ha visto Mitch Evans concludere con il miglior crono al termine della sessione mattutina, tra l’altro con un tempo che segna il nuovo record del tracciato di Valencia per la categoria elettrica.

Tuttavia, l’attenzione si è concentrata soprattutto su quanto avvenuto durante la pausa pranzo, nel momento in cui i tecnici della Williams Advanced Engineering (WAE) stavano effettuando dei controlli sulle batterie di quei piloti che, in mattinata, avevano riportato dei piccoli problemi, tanto da fermarsi in pista. Per motivazioni ancora da chiarire nel dettaglio, dal box dedicati all’azienda britannica si è sprigionato un incendio che si è poi esteso anche al garage successivo, quello della Mahindra. Per quanto il personale preposto abbia cercato di intervenire in tempi brevi per spingere il rogo, chiaramente la Formula E ha scelto di procedere con la dovuta cautela, evacuando il paddock e sospendendo le attività per il resto della giornata.

Dopo un meeting della Federazione con i vertici della serie e con i vari Team Principal, si è poi deciso di fermare l’azione in pista anche per il mercoledì, in modo da permettere un’investigazione più approfondita in merito alle cause dell’incendio, anche perché il timore era quello che si potessero presentare nuovamente problemi nelle giornate restanti del test. Inoltre, l’obiettivo era quello di valutare i danni e mettere tutti nelle condizioni di poter lavorare serenamente e in sicurezza: alcune squadre, come Mahindra, hanno infatti visto parte della propria attrezzatura finire danneggiata a causa del rogo, con i meccanici che stanno ancora lavorando per sistemare il tutto nella giornata di mercoledì mattina.

Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images Fumo dalla pit lane

A seguito di un altro incontro avvenuto mercoledì, inizialmente l’idea era quella di riprendere l’azione in pista nella giornata di giovedì, ma senza effettuare la sessione del mattino: il via libera sarebbe quindi stato dato solo a partire dalle 14:00, quando sarebbe teoricamente iniziata la sessione del pomeriggio. Tuttavia, la decisione definitiva in merito non sarebbe arrivata prima di giovedì, dato che era prevista un’ulteriore riunione per valutare la situazione: “I test pre-stagionali di Formula E si preparano a riprendere dalle 14:00 CET di domani, giovedì. Questo è soggetto alla conferma finale alle 11 del mattino e seguirà il completamento di un'indagine sull'incidente che si è verificato ieri. Seguiranno ulteriori aggiornamenti a tempo debito", si legge nel comunicato diffuso martedì sera.

Dopo l’incontro del mercoledì mattina e aver valutato i vari scenari, è stato deciso che i test prestagionali riprenderanno già questo pomeriggio. Le prove in pista riprenderanno giovedì alle 14.00 ora locale e si protrarranno fino alle 18.30, estendendo così il programma di un’ora e mezza rispetto alla naturale chiusura inizialmente prevista per le 17. La decisione è arrivata a seguito di una lunga indagine condotta dalla FIA, dalla Formula E e dal fornitore di batterie WAE.

Photo by: Andreas Beil Le batterie delle vetture di Formula E

Rimane tuttavia da definire il programma completo che verrà fornito nelle prossime ore, anche se è chiaro che l’azione in pista proseguirà fino a venerdì, come spiega il comunicato della Federazione: "A seguito dell'incidente avvenuto martedì e delle successive indagini, la FIA ha autorizzato la ripresa dei test pre-stagionali di Formula E oggi a partire dalle 14.00 CET. Le indagini e i risultati forniti dai fornitori tecnici ed esaminati dalla FIA confermano che l'attività in pista può proseguire. I test pre-stagionali continueranno fino a venerdì. Il programma aggiornato delle sessioni in pista sarà distribuito a breve".