FE | Svelato il layout di Misano per gli ePrix di aprile

Nel calendario della Formula E quest'anno ci sono diverse novità. Il 2024 non rappresenterà solo l'ingresso di Tokyo nel mondo delle monoposto elettriche, ma anche il debutto di Misano come tappa italiana del mondiale, la quale andrà a sostituire Roma.

Dopo gli incidenti della passata stagione, gli organizzatori del campionato hanno infatti di rinunnciare all'appuntamento nella capitale, puntando invece su un circuito permamente. Sin dalle prime battute è arrivata la candidatura di Misano che ha battuto la concorrenza di Vallelunga, la quale si era dichiarata disponibile a prendere in considerazione la possibilità di ospitare l'evento.

Nel corso degli anni, Misano ha ospitato numerose categorie, tra cui MotoGP, Superbike, Ferrari Challange e DTM, così la vecchia Formula 3. Da quest'anno il tracciato romagnolo accoglierà anche la Formula E, seppur su un percorso rivisto per adattarlo alle esigenze delle monoposto elettriche.

Il layout della Formula E sarà accorciato di poco meno di un chilometro rispetto alla versione utilizzata dalla MotoGP, con la modifica più importante nel primo settore. Alla prima staccata, infatti, le monoposto elettriche andranno a tagliare direttamente verso l'allungo che porta alla Quercia, invece di affrontare la Variante del Parco e la Curva del Rio. Per questo si è deciso anche di allungare la pit lane, la quale verrà allungata in modo tale che, in caso di necessità, le vetture non rientrino in pista dalla corsia box proprio alla frenata di curva 1.

Layout di Misano Photo by: FIA Formula E

L'altra piccola modifica riguarda l'inserimento di una chicane nel curvone dopo la curva del Tramonto. Invece di percorrere un tratto ad alta velocità in pieno, con qualche rischio di finire fuori strada dato il poco carico aerodinamico generato da queste auto, sarà invece concessa ai team una frenata impegnativa che non solo offrirà maggiori opportunità di sorpasso, ma anche una chance importante per ricaricare la batteria.

Quest'ultimo è un aspetto da non sottovalutare, perché con così poche curve utili alla ricarica e rettilinei così lunghi, la gestione dell'energia diventerà un elemento centrale per l'impostazione della strategia di gara.

Dopo la chicane creata artificialmente, il layout del tracciato riprenderà fedelmente quello utilizzato in altre categorie fino al traguardo.

L'ePrix di Misano si disputerà nel weekend del 13 e 14 aprile, con un doppio appuntamento che rappresenterà il sesto e il settimo round della stagione 2024 di Formula E. Recentemente gli organizzatori del circuito italiano hanno aggiornato i dati riguardanti l’indotto economico che produce sul territorio ogni evento: le prospettive suggeriscono che una tappa di Formula E che potrebbe raggiungere il valore della MotoGP nel medio termine.