FE | Ricarica rapida solo su alcune piste? A Valencia il test decisivo

Una delle grandi novità della Gen 3 avrebbe dovuto essere la ricarica rapida, ciò che ufficialmente era meglio conosciuto con il nome di Attack Charge. Sulla carta, si sarebbe dovuto trattare di una sosta di circa 30 secondi, in cui sarebbe stata reimmessa nella vettura nuova energia, in modo da poter sfruttare la modalità da 350 kW, come avviene attualmente con l’Attack Mode.

Tuttavia, ancor prima del debutto della monoposto di nuova generazione nel 2023, la ricarica rapida fu messa da parte complici alcuni problemi tecnici. Il debutto ipotizzato nel 2024 con l’inizio della Season 10 è slittato nuovamente, lasciando una piccola porta aperta per una possibile introduzione a Misano, ma anche in quel caso i test non hanno restituito sufficienti riscontri positivi. Saltata la deadline di Misano 2024, la scelta è stata quella di rimandare ancora, almeno fino all’inizio della stagione 2025, in concomitanza con l’introduzione della Gen 3 Evo.

Dietro le quinte i test sono comunque andati avanti, tanto che le squadre hanno avuto modo di provare la tecnologia durate le sessioni di prove private di sviluppo della nuova vettura in preparazione al prossimo campionato che prenderà il via a dicembre. Tuttavia, nonostante i progressi, non è ancora del tutto certo che l’Attack Charge venga introdotto per la Season 11 ma, nel caso il progetto trovasse luce verde, potrebbe debuttare solo su alcuni tracciati. Fondamentale sarà il test collettivo di Valencia, dove verrà testata ancora nel corso di una simulazione di gara per comprendere il comportamento in una situazione dinamica.

Sostituzione della batteria dell'auto Andretti Autosport Foto di: Andreas Beil

Batterie riviste per il 2025

Durante l’evoluzione di questa tecnologia, la FIA e i vari fornitori non hanno incontrato un solo problema, bensì molteplici elementi da sistemare. A rallentare a lungo il debutto dell’Attack Charge sarebbe stato il possibile degrado delle batterie, perché immettere così tanta energia nella batteria in così poco tempo non solo rappresenta una sfida tecnologica estrema, ma pone anche sotto enorme sforzo le celle che, in alcuni casi, sono rimaste danneggiate risentendone sulla lunga distanza.

In realtà, questa situazione non si è verificata su tutte le unità usate durante lo sviluppo, tanto che alcuni team che hanno partecipato al programma non hanno riscontrato particolari problemi di decadimento della batteria durante i test. Tuttavia, non essendo affidabile al 100%, non si è voluto correre il rischio che qualche squadra potesse uscirne danneggiata durante la stagione per motivazioni esterne, con una decisione supportata anche dagli stessi costruttori coinvolti nel campionato.

“La nostra posizione è sempre stata che la priorità deve essere la validazione della tecnologia, perché non vogliamo avere nemmeno una macchina che si ferma durante la gara per un problema. Su questo stiamo lavorando insieme alla FIA per fare in modo che non ci sia nessun rischio”, ha raccontato il Team Principal di Nissan Tommaso Volpe a Motorsport.com in occasione del lancio della nuova e-4ORCE 05 nella sede della scuderia a Viry-Chatillon.

Batteria Williams per auto Gen3 Foto di: Andreas Beil

Per rispondere a queste esigenze, con la collaborazione di Fortescue Zero, ex WAE, le batterie per la Gen 3 Evo sono state riviste e modificate, motivo per il quale, dopo i dubbi iniziali, sul fronte del degrado della batteria vi sono meno preoccupazioni. Un lavoro di questo tipo era comunque previsto anche per rispondere al decadimento visto nella Season 10, quando si è dovuto limitare la durata dell’Attack Mode nelle ultime gare.

Il problema del booster di ricarica

Quello del degrado delle celle delle batterie, però, non è stato e non è l’unico problema incontrato dalla FIA e dai costruttori nella fase di sviluppo. Durante la fase di ricarica, dovrebbero essere immessi nelle vetture 4kWh di energia da un booster a 600 kW, che è sostanzialmente il doppio di qualsiasi tecnologia avanzata in uso in ambito stradale.

Per riuscirci, i team di Formula E trasferirebbero l’energia necessaria alla vettura da questo booster, che altro non è che una sorta di contenitore al cui interno vi è una batteria più grande, ma con un sistema di raffreddamento anche più generoso. Infatti, un altro problema riscontrato in fase di sviluppo è proprio quello della gestione delle temperature delle batterie, soprattutto per la struttura di ricarica che per la monoposto.

Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3, fermo nella corsia dei box durante la ricarica veloce Foto di: Dom Romney / Motorsport Images

Ed è attorno a questo punto che ruota uno dei motivi per cui l’Attack Charge tarda ad arrivare. Le squadre dispongono solo di un booster a testa, anche per una questione di costi e di trasporti, per cui durante la fase di gara bisognerebbe dare il tempo alla struttura di ricarica di raffreddarsi. Ciò che è stato osservato fino ad ora è che nel momento in cui ci si limita a una sola ricarica, le temperature rimangono comunque sotto controllo entro un range funzionale ma, nel momento in cui si dovrebbe ricaricare di seguito anche una seconda vettura, allora emergono delle criticità.

Ciò che sta valutando la Federazione con i suoi partner al momento è capire se vi sia il potenziale per fermare le due vetture in due giri consecutivi, perché bisogna pensare che il pit stop, anche per ragioni di sicurezza, durerà circa 30 secondi, a cui andrà aggiunto il tempo di percorrenza della pit lane. Ma nel momento in cui il booster non fosse operativo per effettuare una seconda ricarica nel giro successivo, allora il rischio è che il secondo pilota a fermarsi potrebbe risultarne fortemente penalizzato.

Ricarica rapida solo su alcuni circuiti?

Ammesso che anche gli ultimi dubbi vengano fugati prima dell’inizio della stagione, ci sarebbe un altro tema da affrontare, ovvero il fatto che non tutte le pit lane sono pensate e pronte per ospitare un pit stop in tempo reale da parte di tutte le squadre, soprattutto per una questione di spazio.

La pit lane di San Paolo potrebbe essere troppo stretta per garantire la fase di pit stop in totale sicurezza Foto di: Alexander Trienitz

Su alcune piste, come ad esempio San Paolo dove i box sono divisi in tendoni su due corsie opposte tra loro, il rischio sarebbe quello di creare enorme confusione. È bene tenere a mente che la Federazione è molto attenta sul fronte della sicurezza, soprattutto per i quattro meccanici che dovrebbero andare in pit lane per completare l’operazione. Per questo, sui tracciati dove vi è poco spazio per operare, l’idea sarebbe quella di posticiparne l’introduzione, quantomeno fino a un rinnovamento delle strutture.

“L’obiettivo con l’introduzione della ricarica rapida è quello di promuovere la tecnologia, ma anche di rendere la gara più eccitante. Ci sono dei circuiti dove questo è tecnicamente impossibile, come Diriyah, perché la pit lane non garantisce sufficiente sicurezza nell’utilizzo della tecnologia o per altri motivi, come il layout del circuito”, ha raccontato Volpe a Motorsport.com, sottolineando come uno dei fattori sia anche il disegno della pista.

“Sicuramente, dal nostro punto di vista, bisognerebbe scegliere solo dei circuiti dove questo davvero garantisce uno spettacolo migliore, e non introdurlo solo per introdurlo, perché altrimenti può diventare controproducente per lo sport”.

Proprio su questo fronte, Pablo Martino, responsabile FIA del campionato di Formula E ha spiegato: “C'è anche un esercizio che deve essere compreso, ovvero come questa carica di attacco influisce sulla gara. È qualcosa che deve essere capito, quindi anche se la tecnologia c'è, dobbiamo capire cosa succederà nelle gare. Anche questo sarà preso in considerazione per una decisione finale”.