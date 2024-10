FE | Svelato il calendario 2025: niente Thailandia, si scende a 16 gare

A meno di due mesi dall’inizio del nuovo campionato, il calendario della stagione 2024/25 è ora giunto alla sua versione definitiva dopo l’approvazione del Consiglio mondiale della FIA che si è tenuto giovedì, dando vita a un mondiale che si articolerà in sedici tappe in tutto il globo.

La notizia più importante rispetto alle precedenti bozze è la conferma che i promoter della serie elettrica non sono riusciti a trovare una soluzione per riempire lo slot dell’8 marzo, inizialmente lasciato libero dopo che era saltato l’accordo con la Thailandia che, come anticipato qualche mese fa, era pronta ad ospitare la Formula E a Chiang Mai. Tuttavia, un cambio di governo ha fatto saltare i piani, accantonando l’idea di investire sulla serie elettrica e mettendo da parte gli sforzi per portare il motorsport nel Paese.

Da un potenziale di diciassette tappe, quindi, si passerà a sedici, tra l’altro con una sosta di circa due mesi il terzo appuntamento stagionale in Arabia Saudita a metà febbraio, che da quest’anno passerà da Diriyah a Jeddah, al quarto a metà aprile a Miami, una delle novità del prossimo campionato.

Un problema non di poco conto per una serie che avrebbe voluto e dovuto sfruttare la sosta invernale di altre categorie per massimizzare il proprio calendario e, di conseguenza il pubblico. Ciò significa che nei primi cinque mesi, dato che il mondiale prenderà il via il 7 dicembre a San Paolo, la FE disputerà solo 4 eventi, di cui solo uno doppio, per un totale di cinque gare. Proprio per questo, i promoter della serie elettrica hanno esplorato altre opzioni, tra cui una seconda gara in Cina con un ritorno a Sanya insieme a una visita a Shanghai tra fine maggio e inizio giunto, oltre a disputare potenzialmente una terza gara a Berlino, che ha già un doppio appuntamento il 12-13 luglio.

Tuttavia, la Formula E non è riusciti a trovare una soluzione valida, lasciando un vuoto di due mesi nel programma, anche se ha sottolineato che realizzerà un evento non ancora annunciato per mantenere attivi i fan. È il secondo anno consecutivo in cui una gara programmata è stata eliminata dal calendario, dopo che la gara di Hyderabad in India è stata rimossa dal calendario 2023/24 ancora una volta a causa di un cambio nel governo locale.

Per quanto riguarda il resto del campionato, invece, il calendario della prossima stagione rimane di fatto inalterato rispetto a quello che era stato annunciato precedentemente. Si nota subito la mancanza della tappa in Italia, dato che non è stato rinnovato il contatto con Misano: la Formula E aveva valutato anche della alternative, ma non si è trovato un punto d’incontro. Tuttavia, essendo un mercato importante sia dal punto di vista televisivo che per i costruttori, i vertici della serie elettrica stanno esplorando varie opzioni per far tornare la Formula E in Italia già a partire dalla Season 12.

A seguito della riunione del Consiglio Mondiale, un portavoce della Formula E ha dichiarato: "Siamo entusiasti di svelare il calendario di 16 gare di Formula E per la Stagione 11 che è stato annunciato all'inizio di quest'anno".

"Attraverso i 10 eventi gareggeremo sia in appuntamenti da che da tempo sono presenti in Formula E, con aggiornamenti ai double header in alcune località, e alcune fantastiche nuove sedi in mercati chiave. Con l'arrivo della nuova tecnologia Gen3 Evo che mette i nostri piloti al volante delle auto più veloci che hanno mai corso in Formula E, non vediamo l'ora di iniziare la stagione e non potremmo essere più entusiasti del potenziale che il campionato ha di emozionare e attrarre nuovi fan. Il lavoro è già in corso per costruire e mantenere il coinvolgimento con i fan per tutta la stagione, con ulteriori dettagli che saranno annunciati nei prossimi mesi."

Calendario 2024/2025

Round Luogo Data 1 San Paolo, Brasile 7 dicembre 2024 2 Città del Messico, Messico 11 gennaio 2025 3-4 Jeddah, Arabia Saudita 14-15 febbraio 2025 5 Miami, USA 12 aprile 2025 6-7 Monte Carlo, Monaco 3-4 maggio 2025 8-9 Tokyo, Giappone 17-18 maggio 2025 10-11 Shanghia, Cina 31 maggio-1 giugno 2025 12 Jakarta, Indonesia 21 giugno 2025 13-14 Berlino, Germania 12-13 luglio 2025 15-16 Londra, UK 26-27 luglio 2025