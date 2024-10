FE | Nissan: svelata la e-4ORCE 05 con cui sogna il titolo

In occasione del lancio della e-4ORCE 05 e della livrea per la Season 11 nella nuova sede della squadra a Viry-Chatillon, il Team Principal di Nissan Tommaso Volpe è stato chiaro su quali sono gli obiettivi del marchio giapponese per la nuova stagione, che prenderà il via a dicembre a San Paolo. Dopo un 2024 in grande crescita, Nissan vuole confermare la scalata verso l’alto, con il target prefissato di lottare fino al termine del campionato per conquistare quantomeno una dei tre titoli mondiali in palio.

Il punto di contatto con il passato è la livrea con tema a fiori di ciliegio, molto apprezzata dai fan a partire dal suo debutto all'inizio della stagione 9. I fiori di ciliegio sono un chiaro riferimento al DNA giapponese e sono parte dell'identità di Nissan in Formula E, nonché un simbolo di rinascita per un team che vuole sfruttare il prossimo campionato per raggiungere obiettivi ambiziosi.

La stagione 2024/25 rappresenta infatti un’opportunità, perché con l’introduzione della monoposto Gen 3 Evo, ogni casa ha l’opportunità di omologare un nuovo Powertrain, intervenendo a livello hardware su quegli elementi dove, ad esempio, nei due anni precedenti si era riscontrata qualche criticità o vi era del margine per spingersi sul fronte dello sviluppo.

Nissan Gen 3 Evo car Foto di: Nissan

Proprio questo è stato uno degli aspetti che spinge verso un clima di fiducia in casa Nissan, anche se, chiaramente, il responso arriverà solo in pista per le prime gare del mondiale: il costruttore nipponico, come raccontato in un’intervista a Motorsport.com lo scorso maggio, aveva fissato target aggressivi sul fronte dello sviluppo del Powertrain, che crede di essere riuscita a centrare. L’aspettativa è quella di aver compiuto uno step importante in termini di competitività, il che dovrebbe permetterle di andare a colmare anche quel piccolo gap sul fronte dell’efficienza dai Powertrain di Porsche e Jaguar, le case di riferimento nei primi due anni della Gen 3.

“Stiamo lavorando con determinazione ed entusiasmo per prepararci al meglio alla nuova stagione e prendere confidenza con la vettura GEN3 Evo. Il nostro nuovo impianto è pienamente operativo e ci ha permesso di massimizzare il potenziale della squadra” – ha raccontato Tommaso Volpe -. “Norman [Nato] si è ambientato molto rapidamente, conosce già la maggior parte del team e questo ha reso le cose più facili. Insieme a Oliver [Rowland], siamo certi di avere una line-up forte, pronta a lottare per vittorie e podi nella prossima stagione. Siamo pienamente concentrati a migliorare costantemente e a riprendere da dove abbiamo lasciato qualche mese fa, con l'obiettivo di raggiungere i vertici della classifica nella Stagione 11”.

Per validare il nuovo “cuore” della vettura, buona parte dei dodici giorni di prove in pista svolti fino a questo momento sono stati spesi proprio per testare l’affidabilità dell’unità, per poi dedicare le ultime giornate sul fronte delle performance, esplorando varie opzioni di setup e le modalità con cui sfruttare la vettura. Ad esempio, l’attenzione si è concentrata sull’imparare e comprendere come ottenere il massimo dalla modalità a quattro ruote motrici, una delle novità della Gen 3 Evo nel corso di momenti specifici del fine settimana, perché chiaramente avrà un ruolo centrale sul piano strategico, garantendo un boost prestazionali più ampio che in passato. Un tema su cui l’apprendimento proseguirà nei primi appuntamenti delle stagione, dove si valuterà l’effetto anche in una gara di gruppo.

Nissan Gen 3 Evo car Foto di: Nissan

Dietro le quinte, dopo un anno di transizione, la squadra si è anche spostata definitivamente nella nuova sede a Viry- Chatillon, più ampia della precedente a Le Mans, eredità di quando il team era ancora sotto la proprietà di e.dams. Ciò darà l’opportunità di avere una struttura più avanzata, ma anche di ridurre le distanze con la sede dove viene sviluppato il Powetrain, rendendo più semplice interagire.

Inoltre, anche in occasione dello spostamento a Viry, sono stati aggiornati anche alcuni elementi, come il simulatore che, seppur a livello hardware rimanga il medesimo in attesa di possibile cambio in ottica Gen 4, ha visto aggiornamenti a livello software. Proprio il simulatore è stato fondamentale nella validazione del Powertrain, con i dati acquisiti in pista poi reimmessi nella realtà virtuale per migliorare i modelli.

Le novità, tuttavia, non sono solo sul fronte del Powertrain e della sede, a cui si aggiunge chiaramente anche il debutto della Gen 3 Evo, ma anche su quello dei piloti. Oltre al confermato Oliver Rowland, lo scorso anno faro del team tanto da lottare fino all’ultima tappa per il mondiale piloti, si aggiunge anche Norman Nato, che torna in Nissan dopo un anno in Andretti. Il francese ha infatti preso il sedile di Sacha Fenestraz, la cui avventura con il marchio nipponico si è conclusa dopo il termine della scorsa stagione: una scelta nell’ottica di avere due piloti sia consistenti che d’esperienza per la rincorsa mondiale, dato anche il difficile 2024 vissuto dall’argentino sul piano delle performance.

Nissan Gen 3 Evo car Foto di: Nissan

“È fantastico avere il nuovo impianto completamente in funzione, sono rimasto davvero impressionato dalle strutture. Vogliamo continuare a migliorare le nostre performance e ci sono alcune aree da perfezionare con la GEN3 Evo, tra cui la tecnologia della trazione integrale, ma cercheremo di mettere a punto tutto e di essere pronti fin dalla prima gara”, ha spiegato Rowland.

“Sono felice di tornare in squadra e mi sento già a mio agio con la macchina, il simulatore e il personale. Il cambiamento più importante è stato il nuovo impianto, che ci permette di preparare e fare il debriefing dalle gare in condizioni straordinarie, con le attrezzature di più alto livello a nostra disposizione”, ha poi aggiunto Nato.

L’assemblaggio delle nuove monoposto è stato completato in questi giorni e prima dei test collettivi in Spagna a Valencia di inizio novembre, Nissan effettuerà lo shakedown la prossima settimana, in modo da verificare che tutti i sistemi siano operativi come pianificato. Da lì si proseguirà lo sviluppo software in vista del debutto a San Paolo il 7 dicembre, dove si disputerà la prima tappa della nuova stagione.