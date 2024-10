FE | ERT cambia nome in Kiro Race e avrà il powertrain Porsche

Il team ERT di Formula E è stato acquisito da nuovi proprietari americani e ha subito un cambiamento del nome per la prossima stagione, dove correrà come Kiro Race Co e utilizzerà powertrain Porsche.

La squadra è stata acquisita dalla società di investimenti statunitense The Forest Road Company, grazie a un ulteriore capitale di David Kaplan e Bennett Rosenthal, co-fondatori di Ares Management, e correrà con licenza americana per la stagione 2024/2025, che prenderà il via con i test pre-stagionali di Valencia il mese prossimo.

L'azienda manterrà la sua base a Silverstone e ha anche annunciato una nuova collaborazione tecnica con Porsche, che gestirà il propulsore 99X Electric del costruttore tedesco, ribattezzato 99X Electric WCG3.

L'unità avrà un aggiornamento in vista della nuova era Gen3 Evo, ma sarà essenzialmente una versione più vecchia di quelle utilizzate dal team ufficiale e dal cliente Andretti, mentre Porsche sarà l'unico costruttore a fornire tre squadre in griglia.

"Questo è davvero un momento storico per il nostro team - ha dichiarato il team principal, Alex Hui - Portare un gruppo di gestione patrimoniale con sede negli Stati Uniti come Forest Road in Formula E è una testimonianza della crescita della serie e del potenziale del nostro team".

"Il loro investimento ci permette di guardare con fiducia al futuro e di competere ai massimi livelli. Siamo entusiasti di lavorare con loro e con Porsche Motorsport per raggiungere i nostri obiettivi".

Sergio Sette Camara, ERT Formula E Team, ERT X24 Dan Ticktum, ERT Formula E Team, ERT X24 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

ERT, acronimo di Electric Racing Technologies, era entrata ufficialmente a far parte della griglia di partenza della stagione 2023/24 dopo che la squadra precedentemente nota come NIO 333 ha terminato la sua collaborazione con i cinesi di NIO.

In precedenza, il team era esistito sotto varie vesti fin dalla nascita del campionato completamente elettrico nel 2014-15, tra cui NEXTEV/Team China Racing che ha vinto il titolo piloti inaugurale con Nelson Piquet Jr.

La scorsa stagione il team ha lottato finendo 11° e ultimo nella classifica a squadre con Dan Ticktum e Sergio Sette Camara, con il quarto posto del primo round a Misano come miglior risultato in gara.

Kiro Race rimane l'unica squadra in griglia a non aver ancora annunciato la formazione dei piloti per la prossima stagione, che sarà confermata nelle prossime settimane.

Jeff Dodds, AD della Formula E, ha aggiunto: "Questo è un fantastico sviluppo per la Formula E e per Kiro Race Co. Segna l'ingresso di un gruppo di investitori sofisticati con una solida esperienza nel settore dello sport e dell'intrattenimento.

"Questo investimento nel team e nei suoi ambiziosi nuovi proprietari ci aiuterà a continuare a far crescere il campionato e a renderlo più attraente per i fan e i partner di tutto il mondo".