FE | Porsche: la 99X si veste di viola per difendere il titolo

Dopo aver vinto il titolo piloti nella passata stagione, centrato con Pascal Wehrlein proprio nell’ultima gara della stagione a Londra in un finale teso fino alla bandiera a scacchi, Porsche rilancia le ambizioni mondiali. L’obiettivo non è solo difendere il titolo piloti vinto con il tedesco, ma anche dare l’assalto agli altri due mondiali in palio, ovvero quello riservato alle squadre e quello per i costruttori.

Curiosamente, in realtà, il marchio di Stoccarda aveva già brevemente assaporato il sapore del titolo costruttori alla fine dello scorso campionato, ma una penalità inflitta ad Antonio Felix da Costa dopo la corsa per essere arrivato al contatto con Nick Cassidy fece perdere punti preziosi alla Porsche, che così scivolò dietro la Jaguar in classifica.

La speranza per quest’anno è quella di crescere sulle basi di quanto visto negli anni passati, durante le prime due stagioni della Gen 3 dove, proprio insieme al marchio britannico del giaguaro, Porsche è stata la vera protagonista nella ricorsa al mondiale. La nuova 99X Electric, rinnovata sotto il cofano grazie a un nuovo Powertrain come concesso dal regolamento, si veste di viola, un richiamo al programma della Taycan Turbo, la vettura stradale più potente prodotta dal brand. Le tonalità del viola e del verde sostituiscono la tradizionale combinazione di nero, bianco e rosso, simboleggiando l’elettrificazione di Porsche e il legame con la Formula E.

Porsche 99X Electric Foto di: Porsche

Per tentare la scalata, due sono gli elementi: il passo in avanti fatto con il Powertrain nella speranza di renderlo ancora più efficiente, perché ogni casa ha avuto la possibilità di omologare una nuova unità per la Gen 3 Evo, e i piloti. Il reparto sviluppo Porsche di Weissach ha colto l'occasione per sfruttare il quanto imparato nelle ultime due stagioni, cercando di rendere il proprio motore ancora più efficiente, ma anche per prepararsi alla sfida della modalità a quattro ruote motrici, novità di quest'anno.

“Il più grande compito sul fronte dello sviluppo è stato ed è l'implementazione della trazione integrale temporanea. Poiché l'hardware era già disponibile per la GEN3, è stato necessario un enorme lavoro di allineamento del software”, spiega Florian Modlinger, direttore del programma FE di Porsche. Infatti, in alcuni momenti specifici del weekend, come in qualifica e durante l’Attack Mode in gara, sarà possibile sbloccare il motogeneratore anteriore anche in fase di trazione e non solo di recupero, attivando così la modalità a quattro ruote motrici.

“Da un lato vogliamo massimizzare l'accelerazione e la velocità in curva con la trazione integrale. Dall'altro, l'obiettivo è quello di non consumare troppa energia e di mantenere il bilanciamento dell'auto secondo i gusti dei piloti”.

Proprio sul fronte piloti, Porsche ha confermato la medesima line-up dell’ultima stagione, ovvero la coppia formata dal campione del mondo Wehrlein, che sfoggerà il numero 1 sulla sua vettura, e da da Costa, con quest’ultimo chiamato a un anno estremamente importante per il suo futuro in Formula E.

Porsche 99X Electric Foto di: Porsche Pascal Wehrlein, Antonio Felix da Costa, Porsche 99X Electric Foto di: Porsche

“La nuova Porsche 99X Electric è un'auto molto bella. Mi piacciono così tanto i colori che ho disegnato il mio casco nello stesso modo. Va da sé che sono orgoglioso di avere il numero 1 sul muso della mia auto. Voglio difendere il mio titolo e i preparativi per la nuova stagione procedono secondo i piani”, ha raccontato Wehrlein.

Sarà una stagione cruciale anche per da Costa, non solo per il suo futuro in Formula E con Porsche, con Nico Mueller in agguato per il 2026, ma anche per le se ambizioni personali. Nonostante accanto al suo nome figurino ben quattro vittorie nello scorso campionato, a cui andrebbe aggiunta quella poi strappata a Misano per un’infrazione tecnica, il portoghese non fu protagonista di un buon avvio di stagione, in cui fece fatica a trovare il ritmo non solo per lottare per il titolo piloti, ma anche per portare punti preziosi alla squadra per le altre due classifiche. Misano fu il punto di svolta per da Costa che, da quel momento in poi, raccolse ottimi risultati dimostrandosi uno dei piloti più in forma, permettendo a Porsche di inserirsi nella lotta per tutti e tre i titoli.

“Siamo entusiasti di vedere a che punto siamo. La trazione integrale, i nuovi pneumatici e altri aspetti potrebbero scuotere un po' le cose, anche se non ci sono grandi cambiamenti nei regolamenti. Sono ottimista e non vedo l’ora di scendere in pista a San Paolo all'inizio di dicembre”, ha aggiunto da Costa. La sua squadra rimarrà identica, sia per quanto riguarda i meccanici che gli ingegneri, garantendo stabilità.

La speranza del marchio tedesco è che ora entrambi i piloti possano essere competitivi sin dalle prime battute del campionato perché, con una concorrenza che si presume possa essere molto agguerrita, la sfida per il mondiale si giocherà punto su punto. Ora spazio alla pista, con la 99X Electric che, dopo le prove private, debutterà in pista nel corso dei test collettivi di Valencia a inizio dicembre prima di volare a San Paolo per l’inizio del mondiale a dicembre.