FE | Gunther: "Maserati può lottare con Porsche e Jaguar"

Il pilota tedesco si presenta alle due gare in Arabia Saudita dopo aver conquistato il quarto posto nell'ePrix di Città del Messico che ha aperto la stagione all'inizio del mese, dove è stato l'unico pilota non spinto da un motore Jaguar o Porsche a finire tra i primi cinque.

Essendo rimasto sempre nel gruppo di testa dopo aver preso il via dalla terza casella, Gunther spera di poter continuare su questo cammino, continuando a dimostrare una buona competitività per il resto della stagione, a partire dall'appuntamento dell'Arabia Saudita di questo fine settimana.

"Sicuramente non arriviamo qui come i favoriti, come sicuramente lo sono le Jaguar e le Porsche", ha detto Guenther, che ha concluso la sessione FP1 di giovedì al nono posto, comunque in zona con i team di riferimento.

"Sulla base del Messico abbiamo colmato un po' il divario e siamo in grado di lottare contro di loro, di competere con loro. Siamo stati molto forti in qualifica e la gara è stata competitiva [in Messico]. Si è trattato di una sola gara, quindi dobbiamo continuare a concentrarci per ottenere il massimo dal nostro pacchetto. Qui la pista è molto diversa e credo che vedremo un trend sul piano delle prestazioni dopo qualche gara".

Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images Maximilian Gunther, Maserati Racing

La scorsa stagione Gunther e Maserati hanno patito un inizio di campionato deludente, non tanto dal punto di vista delle performance in qualifica, dove spesso il tedesco aveva centrato la top ten, bensì in gara. Nelle prime sei gare, infatti, non sono arrivati piazzamenti a punti, ma da metà stagione vi è stato un netto cambio di passo, che ha portato alla vittoria di Jakarta e a ottenere altri tre podi.

Dal suo punto di vista, la pausa invernale è stata una buona occasione per effettuare un reset in vista della nuova stagione, consentendo a Maserati MSG di lavorare per colmare il divario con le squadre di vertice, come dimostrato in Messico.

"Penso che abbiamo lavorato molto bene durante la pausa e siamo arrivati in Messico con un ottimo pacchetto. Messico e Arabia Saudita sono stati [appuntamenti] molto difficili per noi l'anno scorso, quindi per noi iniziare bene la stagione [2024] rappresenta una svolta. Vediamo cosa è possibile fare qui".

"Ho un buon feeling in macchina, la squadra ha mostrato un buon slancio già dalla seconda metà della scorsa stagione e ora con questo buon inizio in Messico. La costanza è la chiave in generale nelle corse, ma soprattutto in questo campionato, che è estremamente competitivo. Quello che si vuole è ottenere sempre dei punti".

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images Un'ala di ricambio nel box Maserati

Le considerazioni di Gunther sulla costanza in termini di risultati sono state riprese anche dal team principal Cyril Blais, che ha sottolineato proprio questo aspetto se l'obiettivo è quello di fronteggiare Porsche e Jaguar.

"Speriamo di poterci confrontare con loro. La cosa più importante per noi è la costanza. Sembra un po' un cliché, ma è vero, soprattutto in Formula E. Per noi l'anno scorso gli alti sono stati molto alti, ma i bassi molto bassi".

"Quei ragazzi [Porsche e Jaguar] sono stati così forti perché non hanno un circuito negativo, non sono mai stati fuori dalla top 10. È questo il nostro obiettivo. È quello a cui puntiamo quest'anno".